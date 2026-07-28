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Manpower: Ποιες δεξιότητες ζητούν οι εργοδότες από τους CIO στην εποχή της AI

Οι οργανισμοί επενδύουν ολοένα και περισσότερο στο upskilling, στο reskillingτου ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη νέων ταλέντων - Τι δείχνει έρευνα της Manpower

Executive 28.07.2026, 11:29
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Manpower: Ποιες δεξιότητες ζητούν οι εργοδότες από τους CIO στην εποχή της AI
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Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο διαπιστώνουν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι πλέον η πρόσβαση στην τεχνολογία, αλλά η εξασφάλιση των κατάλληλων δεξιοτήτων για την ουσιαστική και αποτελεσματική αξιοποίηση της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας παγκόσμιας έκθεσης «CIO 2026 Outlook» της Experis, μέλος του ομίλου ManpowerGroup, οι οργανισμοί επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling), την επανεκπαίδευση (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη νέων ταλέντων, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η κυβερνοασφάλεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud computing συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες το 2026. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία προϋποθέτει πλέον έναν ισορροπημένο συνδυασμό τεχνικών γνώσεων και ανθρώπινων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η διάθεση για συνεχή μάθηση.

«Οι οργανισμοί δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο για την απόκτηση της κατάλληλης τεχνολογίας αλλά και για την εξασφάλιση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιοποίηση της. Η συνεχής μάθηση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας στην εποχή της ΤΝ», δήλωσε ο Kye Mitchell, President της Experis U.S.

Κύρια Ευρήματα

1. Η Κυβερνοασφάλεια παραμένει η πλέον περιζήτητη δεξιότητα

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των ψηφιακών απειλών και η ανάγκη ενίσχυσης της οργανωσιακής ανθεκτικότητας των οργανισμών διατηρούν την Κυβερνοασφάλεια στην κορυφή των δεξιοτήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ειδικότερα, το 46% των ηγετών τεχνολογίας την αναδεικνύει ως τη σημαντικότερη δεξιότητα που χρειάζονται οι ομάδες IT το 2026. Ακολουθούν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση (37%) και το Cloud Computing (31%), επιβεβαιώνοντας ότι οι οργανισμοί αναζητούν επαγγελματίες ικανούς να συνδυάσουν την  ασφάλεια με την καινοτομία και τηβ διαχείριση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.

2. Η προσέλκυση και η διακράτηση ταλέντου παραμένουν σημαντική πρόκληση

Παρά τις αυξημένες επενδύσεις στην τεχνολογία, οι οργανισμοί εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οι CIOs επισημαίνουν ότι η εύρεση επαγγελματιών με τις κατάλληλες τεχνολογικές δεξιότητες παραμένει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις, καθώς οι παραδοσιακές πρακτικές στελέχωσης δεν μπορούν πλέον να συμβαδίσουν με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Ως αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν νέες στρατηγικές για την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διακράτηση του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Οι επιχειρήσεις επανασχεδιάζουν τους ρόλους εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι θέσεις εργασίας στον τομέα της Τεχνολογίας. Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς (53%) ενσωματώνουν δεξιότητες AI σε υφιστάμενους ρόλους, ενώ το 45% δημιουργεί νέες θέσεις ή αναδιαμορφώνει υπάρχουσες  συνδυάζοντας την τεχνολογική εξειδίκευση με την επιχειρηματική αντίληψη. Η τάση αυτή αναδεικνύει τον συμπληρωματικό ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείου ενίσχυσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων και όχι  αποκλειστικά ως μέσου αυτοματοποίησης.

4. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τους εργαζομένους αναδεικνύεται σε νέα πρόκληση

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να διασφαλίσουν την ουσιαστική αξιοποίηση τους από το ανθρώπινο δυναμικό. Μόλις το 72% δηλώνει ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών συμβαδίζει με τον βαθμό υιοθέτηση τους από το ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικότερη διαχείριση της αλλαγής και πιο στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης υποστήριξης.

5. Η εμπειρία κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών διαδρομών μάθησης

Οι πιο παραγωγικοί εργαζόμενοι αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους  κυρίως μέσα από την εργασιακή εμπειρία (48%) και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχουν οι εργοδότες τους (44%). Ακολουθούν η αυτοδιδασκαλία, οι πιστοποιήσεις ή τα bootcamps, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς πιο πρακτικά, ευέλικτα και διαρκή μοντέλα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Οι πανεπιστημιακές σπουδές εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ωστόσο δεν αποτελούν πλέον τη μοναδική ούτε την κυρίαρχη διαδρομή για την ανάπτυξη τεχνολογικού ταλέντου.

6. Οι εξωτερικές προσλήψεις παραμένουν βασική πηγή τεχνολογικού ταλέντου

Οι οργανισμοί συνεχίζουν να βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην εξωτερική αγορά εργασίας για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξειδικευμένο τεχνολογικό προσωπικό. Το 38% των προσλήψεων επαγγελματιών IT αναμένεται να προέλθει από εξωτερικούς υποψηφίους, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αξιοποίηση εσωτερικών μετακινήσεων και προαγωγών. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια πιο ισορροπημένη στρατηγική, που συνδυάζει την προσέλκυση νέου ταλέντου με την ανάπτυξη και αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

7. Η ανάπτυξη των επόμενων τεχνολογικών ηγετών παραμένει ζητούμενο

Παρά την αυξανόμενη ανάγκη για στελέχη που μπορούν να ηγηθούν του τεχνολογικού μετασχηματισμού, μόλις το 58% των οργανισμών υλοποιεί συστηματικά προγράμματα ανάπτυξης μελλοντικών ηγετών IT, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοβουλιών ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογική ηγεσία αποκτά ολοένα και πιο στρατηγικό ρόλο στην επιχειρηματική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Ο James Hallahan, Experis Europe Brand Leader, δήλωσε: «Η τεχνολογία εξελίσσεται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Οι οργανισμοί που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι απλώς εκείνοι που θα επενδύσουν περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά εκείνοι που θα επενδύουν ουσιαστικά στους ανθρώπους τους, θα ενισχύσουν τη συνεχή μάθηση και θα καλλιεργήσουν μια κουλτούρα προσαρμοστικότητας.»

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι μελλοντικοί πρωταγωνιστές της ψηφιακής οικονομίας θα είναι οι οργανισμοί που θα αντιμετωπίσουν τις δεξιότητες ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο. Η συνεχής εκπαίδευση, η αναβάθμιση γνώσεων και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελούν πλέον αποκλειστική ευθύνη των τμημάτων HR, αλλά κρίσιμες επιχειρηματικές προτεραιότητες που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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