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Εθνική Τράπεζα: Ανεβάζει τον πήχη της κερδοφορίας για το 2026

Τι είπε ο Παύλος Μυλωνάς για τους στρατηγικούς στόχους το 2026 - Τι θα φέρει στην Εθνική Τράπεζα η συνεργασία με την Allianz

Τράπεζες 30.07.2026, 20:31
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Εθνική Τράπεζα: Ανεβάζει τον πήχη της κερδοφορίας για το 2026
Ο επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς
Αγης Μάρκου

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Σε αναβάθμιση των στόχων της για το 2026 προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, με αιχμή τη θετική πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Παράλληλα, η διοίκηση χαράσσει τη στρατηγική αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων, δίνοντας έμφαση ταυτόχρονα στην οργανική ανάπτυξη, στις αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και σε επιλεκτικές κινήσεις εξαγορών που δημιουργούν αξία.

Σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας Παύλο Μυλωνά, προς το τέλος του έτους θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για πρόσθετη επιστροφή κεφαλαίου, όπως συνέβη και πέρυσι.

Όπως τόνισε σχετικά, η Εθνική διατηρεί απόθεμα στρατηγικής ευελιξίας, με τον εσωτερικό στόχο για τον CET1 να τοποθετείται στη ζώνη του 13%, με την εκτίμηση να λαμβάνει υπόψη πιθανή έκδοση τίτλων AT1 ύψους 1 δισ. ευρώ.

Κατά τα άλλα, στο α΄ εξάμηνο του 2026 τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το σύνολο του έτους από χαμηλή σε μεσαία μονοψήφια αύξηση.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 273 μονάδες βάσης, ενώ η νέα πρόβλεψη για το 2026 το τοποθετεί περίπου στις 280 μονάδες βάσης από >275 προηγουμένως.

Από την άλλη, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 10%, με τη διοίκηση να διατηρεί τον στόχο για υψηλή μονοψήφια άνοδο.

Στο σκέλος, των εξόδων, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,4%, ωστόσο ο δείκτης κόστους προς έσοδα παρέμεινε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επίπεδο, στο 34,7%.

Η επικαιροποιημένη μάλιστα πρόβλεψη τον τοποθετεί περίπου στο 36% για το σύνολο του έτους.

Το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 38 μονάδες βάσης, με τον ετήσιο στόχο να παραμένει κάτω από τις 40 μονάδες βάσης.

Τα κέρδη του 2026

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,45 ευρώ και η τράπεζα αναμένει πλέον επίδοση καλύτερη του αρχικού στόχου για 1,40 ευρώ το 2026.

Αντίστοιχα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 15,5%, με τη νέα καθοδήγηση να προβλέπει επίπεδο υψηλότερο του 15%, που ήταν το αρχικό guidance.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση στις χορηγήσεις. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και κατά 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους.

Η Εθνική διατηρεί τον στόχο για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η Allianz

Ο κ. Μυλωνάς μίλησε για τις προοπτικές που δημιουργεί η πρόσφατη στρατηγική συμφωνία με την Allianz Ελλάδος.

Όπως είπε, για την περίοδο 2027-2028, η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα προσθέσει έξι ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό αύξησης των καθαρών προμηθειών, τέσσερις μονάδες στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή και περισσότερες από 50 μονάδες βάσης στην απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Επιπλέον, η απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου αναμένεται να ξεπεράσει το 25%.

Τέλος, ο CEO του ομίλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνολογία και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την αυτοματοποίηση των λειτουργιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών.

Όπως είπε, το νέο κεντρικό τραπεζικό σύστημα, με δυνατότητα αξιοποίησης υποδομών cloud και αυξημένη κυβερνοασφάλεια, αποτελεί βασικό στοιχείο του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.

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