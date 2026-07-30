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Η Πειραιώς άνοιξε τον δρόμο, η Fed διχάζεται, το deal της Metlen, η ElvalHalcor λέει «όχι» στις εξαγορές και η Λαγκάρντ κάνει καμπάνια

Το μέταλλο της Λεωφόρου Αθηνών

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Η Πειραιώς άνοιξε τον δρόμο, η Fed διχάζεται, το deal της Metlen, η ElvalHalcor λέει «όχι» στις εξαγορές και η Λαγκάρντ κάνει καμπάνια
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Παρά τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, η ελληνική χρηματαγορά απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι έχει… αντοχές. Οι αγοραστές κράτησαν ξανά το πάνω χέρι παρά τη διόρθωση που καταγράφηκε στις τεχνολογικές μετοχές του εξωτερικού.

Οι τράπεζες, όπως αναμένονται, βρέθηκαν στο επίκεντρο. Η Πειραιώς παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα, όμως η μετοχή δεν απέφυγε τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Κάτι απόλυτα φυσιολογικό μετά την έντονη άνοδο που είχε προηγηθεί.

Αναλυτές και χρηματιστηριακές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, κάνοντας λόγο για ισχυρές και ποιοτικές επιδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο.

Μάλιστα, η ΑΧΙΑ – Alpha Finance υπογράμμισε ότι τα βασικά έσοδα ξεπέρασαν τις προσδοκίες της και χαρακτήρισε την αποτίμησή της ελκυστική, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών από την αρχή του έτους, με άνοδο περίπου 46%, έναντι 29% του τραπεζικού δείκτη.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις σημερινές ανακοινώσεις της Εθνικής και της Eurobank, με χρηματιστηριακούς κύκλος να θεωρούν ότι τα αποτελέσματα θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Αυτό ωστόσο που περιμένουν όλοι, όπως λένε, δεν είναι τόσο οι τίτλοι των ισολογισμών, όσο οι προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο. Και συγκεκριμένα, η πορεία της κερδοφορίας.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα διυλιστήρια

Εκτός των τραπεζών, η εικόνα των διυλιστηρίων δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Motor Oil πραγματοποίησε ιδιαίτερα δυνατή συνεδρίαση, με άνοδο που έφθασε το 4,5%, ενώ η HELLENiQ ENERGY ενισχύθηκε περίπου 3%, ανεβαίνοντας στα 12,80 ευρώ, επίπεδα που αποτελούν υψηλό πολλών ετών.

Χρηματιστές σχολίαζαν ότι οι επενδυτές συνεχίζουν να προεξοφλούν θετικές εξελίξεις για τον κλάδο, διατηρώντας την εμπιστοσύνη τους παρά τις διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Τα επόμενα χαρτιά

Η Metlen επίσης εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επενδυτών ενόψει των αποτελεσμάτων της 6ης Αυγούστου. Στην αγορά συζητήθηκε έντονα και η συμφωνία για το γάλλιο, η οποία θεωρείται ότι ενισχύει τη στρατηγική θέση του ομίλου σε έναν τομέα με αυξανόμενο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

Στα highlight ήταν και ο ΟΤΕ, ο οποίος ανακοίνωσε τη δημιουργία data centers για λογαριασμό του NATO. Κάτι που συντηρεί το θετικό αφήγημα για την εισηγμένη. Την ίδια ώρα, αρκετοί διαχειριστές παρακολουθούν και τον Τιτάνα, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι ισχυρά και ότι δεν αποκλείεται να συνοδευτούν από αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για τη φετινή χρήση.

Metlen

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Η μακροπρόθεσμη αξία της AKTOR

Στην αγορά αρκετοί θεωρούν ότι η πρόσφατη εικόνα της μετοχής της AKTOR οφείλεται περισσότερο σε τεχνικούς παράγοντες που συνδέονται με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και την είσοδο νέων βραχυπρόθεσμων επενδυτών, παρά στα θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου. Όπως συμβαίνει συχνά σε συναλλαγές αυτού του μεγέθους, οι πρώτες κινήσεις δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τη μακροπρόθεσμη αξία.

AKTOR

Επενδυτική ευκαιρία

Και αυτό γιατί η εικόνα των μεγεθών είναι διαφορετική. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ταμειακά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τα 1,2 δισ. ευρώ και έναν από τους χαμηλότερους δείκτες μόχλευσης στον ευρωπαϊκό κλάδο, η AKTOR εμφανίζει ένα από τα πιο ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ στις υποδομές. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί αναλυτές εκτιμούν πως, καθώς υποχωρούν οι τεχνικές πιέσεις, η αγορά θα αρχίσει να εστιάζει περισσότερο στις προοπτικές του ομίλου και λιγότερο στη συναλλαγή που προηγήθηκε.

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Η Fed κράτησε στάση, αλλά όχι ομόφωνα

Η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια δεν έκρυβε εκπλήξεις. Εκείνο που συζητήθηκε περισσότερο στις αγορές ήταν το εσωτερικό μέτωπο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%-3,75%, όμως τρία μέλη διαφώνησαν, ζητώντας νέα αύξηση λόγω των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Οι πρόεδροι των περιφερειακών Fed του Κλίβελαντ, της Μινεάπολης και του Ντάλας ψήφισαν υπέρ μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2% εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια.

Χρηματιστηριακές πηγές σχολίαζαν ότι η αγορά διάβασε περισσότερο αυτή τη διαφωνία παρά την ίδια την απόφαση, καθώς δείχνει ότι η συζήτηση για νέα σύσφιξη της πολιτικής δεν έχει κλείσει οριστικά.

fed

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Πίσω από το deal της Metlen

Η συμφωνία της Metlen με τον αμερικανικό κολοσσό της τεχνολογίας για την προμήθεια γαλλίου έχει παρασκήνιο αλλά και πτυχές οι οποίες ανοίγουν κ δρόμους για νέες συμφωνίες.

Όπως μαθαίνω τη συμφωνία τη χειρίστηκε ο ίδιος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με πολύ στενούς συνεργάτες και με υπερατλαντικά ταξίδια…

Η εμπορική συμφωνία για το 25% της ετήσιας παραγωγής της Metlen σε γάλλιο βάζει την ελληνική εταιρεία στο κλειστό club των Big Tech και συνεπώς ανοίγουν και νέες μπίζνες σε γάλλιο.

Το αδιάθετο

Αρκεί να σας πω ότι απομένει κι ένα ποσοστό 75% της ετήσιας παραγωγής της Metlen που δεν έχει κλειδώσει… Ή όπως ακούγεται για κάποιες ποσότητες βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Πάντως, το deal της Metlen με κλειδωμένη τιμή του γαλλίου στα 3.000 δολάρια ανά τόνο φέρνει πολλές προσδοκίες ως προς τα EBITDA και ήδη οι χρηματιστηριακοί οίκοι κάνουν λόγο για πρόσθετα λειτουργικά κέρδη της τάξης των 100 με 150 εκατ. ευρώ.

Αν αναλογιστεί κανείς και το χαμηλό κόστος που έχει η εταιρεία λόγω του βωξίτη και του εργοστασίου του αλουμινίου τότε εύλογα μπορεί να πει κανείς να πει με βεβαιότητα ότι έρχονται υψηλότερες επιδόσεις…

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Το Telekom έρχεται όλο και πιο… κοντά

Όπως είπε και ο Κώστας Νεμπής κατά τη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου και εξαμήνου του ΟΤΕ, το 2026 είναι η χρονιά που θα οριστικοποιηθεί η μετάβαση στο brand Telekom από το… υβριδικό Cosmote Telekom.

Ωστόσο, αυτό που φημολογείται είναι ότι η διοίκηση του Ομίλου δεν θα περιμένει μέχρι το τέλος του χρόνου για να προχωρήσει στη μετονομασία. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει πολύ πιο σύντομα, τον Σεπτέμβριο, ίσως το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο.

Προφανώς η διοίκηση και η εργαζόμενοι του ΟΤΕ που θα εργαστούν στο πρότζεκτ της μετάβασης στο νέο brand θα χρειαστούν ξεκούραση και στιγμές χαλάρωσης μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο γιατί από εκεί και πέρα θα έχουν μπόλικο… «τρέξιμο».

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Καλές οι εξαγορές αλλά…

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αναλυτών και των χρηματιστών για την ElvalHalcor βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα των 850 εκατ. ευρώ.

Και αυτό φάνηκε και από τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχε η διοίκηση της εταιρείας, η οποία να σας θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 250 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει μέρος των επενδύσεων της, οι οποίες θα τρέξουν μέχρι το 2030.

Μία από τις ερωτήσεις που ετέθησαν στους εκπροσώπους της διοίκησης ήταν και αν μέρος των κεφαλαίων των 850 εκατ. ευρώ θα διατεθεί και στο σκέλος της μη οργανικής ανάπτυξης.

Η απάντηση που έδωσε ο Σπύρος Κοκκόλης, αντιπρόεδρος της ElvalHalcor νομίζω ότι δεν άφησε και πολλά περιθώρια: «Οι εξαγορές δεν είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας. Εξετάζουμε πάντα τις ευκαιρίες αλλά έμφαση δίνουμε στην οργανική ανάπτυξη…»

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Η οικονομία ζητά απαντήσεις

Στην κυβέρνηση ετοιμάζονται να «σηκώσουν» ακόμη ένα…επικοινωνιακό τρόπαιο ενόψει των επόμενων εκλογών. Το ελληνικό δημόσιο χρέος υποχωρεί ταχύτερα και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, στο τέλος της χρονιάς θα βρεθεί ακόμη και κάτω από της Ιταλίας ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Δείχνει ωραίο αφήγημα, αλλά όχι ολόκληρη η αλήθεια. Γιατί πίσω από τη βελτίωση κρύβεται και ο επίμονος πληθωρισμός, που «φουσκώνει» το ονομαστικό ΑΕΠ και κάνει το χρέος να φαίνεται μικρότερο.

Κυρίως, όμως, οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης δεν εντυπωσιάζονται πλέον από τα πλεονάσματα. Κοιτούν την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και μια οικονομία που εξακολουθεί να εξαρτάται από τον τουρισμό και την κατανάλωση.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει για τους αριθμούς, αλλά η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να ζητά απαντήσεις.

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Η Λαγκάρντ κάνει… καμπάνια

Σε… επικοινωνιακό μπαράζ έχει επιδοθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα νέα χαρτονομίσματα του Ευρώ. Η Κριστίν Λαγκάρντ με ανάρτησή της στο LinkedIn αποκάλυψε ότι περισσότεροι από έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση για τη νέα γενιά τραπεζογραμματίων του ευρώ, καλώντας όσους δεν το έχουν κάνει να εκφράσουν την προτίμησή τους για τα μελλοντικά σχέδια. «Οι Ευρωπαίοι συζητούν για τα νέα χαρτονομίσματα γύρω από το τραπέζι, στις ομαδικές συνομιλίες και στο διαδίκτυο», έγραψε χαρακτηριστικά.

ΕΚΤ

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Η Πειραιώς άνοιξε τον δρόμο, η Fed διχάζεται, το deal της Metlen, η ElvalHalcor λέει «όχι» στις εξαγορές και η Λαγκάρντ κάνει καμπάνια

Το μέταλλο της Λεωφόρου Αθηνών

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