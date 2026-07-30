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Τουρισμός: Ποια ελληνικά νησιά κερδίζουν και ποια χάνουν έδαφος το φετινό καλοκαίρι

Nέοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος και καταξιωμένοι υποχωρούν - Τι δείχνει ανάλυση της Ferryscanner

Τουρισμός 30.07.2026, 16:55
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Τουρισμός: Ποια ελληνικά νησιά κερδίζουν και ποια χάνουν έδαφος το φετινό καλοκαίρι
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Στις δημοφιλέστερες επιλογές των ξένων επισκεπτών παραμένουν τα ελληνικά νησιά των Κυκλάδων, όπως η Πάρος, η Μύκονος, η Νάξος, η Σαντορίνη και η Ίος. Η Μήλος διατηρεί ισχυρή παρουσία στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από την Αυστραλία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Σίφνος ξεχωρίζει στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, ενώ η Σκιάθος βρίσκεται ψηλά στις επιλογές των Ιταλών και των Βρετανών.

Η Ιταλία διατηρεί την πρωτιά στις ακτοπλοϊκές κρατήσεις, Γαλλία και ΗΠΑ κινούνται ανοδικά, ενώ νέοι προορισμοί κερδίζουν έδαφος και η Σαντορίνη υποχωρεί στις πέντε μεγαλύτερες αγορές.

Τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση την οποία έκανε η Ferryscanner, η ελληνική πλατφόρμα αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με βάση τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 28 Ιουλίου 2026 για ταξίδια από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2025.

Μεγάλη δυναμική της τουρκικής αγοράς

Ένα σημαντικό εύρημα, που προκύπτει από την ανάλυση είναι η ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική της τουρκικής αγοράς, η οποία, αν και βρίσκεται στη 12η θέση βάσει όγκου κρατήσεων, καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των 15 κορυφαίων αγορών (+53,9%). Η άνοδος αυτή έρχεται παράλληλα με τη διευκόλυνση εισόδου (visa-on-arrival) που ισχύει φέτος για Τούρκους πολίτες σε 12 νησιά του Αιγαίου, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδιαφέρον για θαλάσσιες μετακινήσεις προς την Ελλάδα.

Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι 5 μεγαλύτερες αγορές ξένων ταξιδιωτών. Η Ιταλία διατηρεί την πρώτη θέση, με τις κρατήσεις να αυξάνονται κατά 13,8%, ενώ άνοδο καταγράφουν επίσης η Γαλλία με 6,9% και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 5,4%. Αντίθετα, οι κρατήσεις μέσω Ferryscanner από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρούν κατά 11,1% φέτος, αν και η αγορά παραμένει από τις υψηλότερες σε όγκο κρατήσεων. Η Αυστραλία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των πέντε βασικών αγορών, κατά 17,9%. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο όπου η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τον Μάρτιο έχει επηρεάσει ευρύτερα τον προγραμματισμό των διεθνών ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων.

Οι ελληνικοί προορισμοί

Την ίδια στιγμή, οι επιμέρους προτιμήσεις του τουριστών για τα ελληνικά νησιά παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Στην ιταλική αγορά, η Σκιάθος σημειώνει εντυπωσιακή αύξηση κρατήσεων κατά 81,4%, ενώ ισχυρή άνοδο καταγράφουν επίσης η Κως και η Σίφνος. Στη γαλλική αγορά ενισχύονται η Νάξος, η Μύκονος, η Σύρος και η Τήνος, ενώ οι ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την Αίγινα και την Ύδρα, με άνοδο 35,4% και 34,1% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, η Σαντορίνη παρουσιάζει μείωση κρατήσεων και στις πέντε μεγαλύτερες αγορές. Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται στις κρατήσεις από την Αυστραλία, κατά 31,6%, και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 25,8%, η Ιταλία με 21,4%, η Γαλλία με 16,6% και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 14,5%.

Διαφορετικές είναι και οι συνήθειες προγραμματισμού ανά αγορά. Οι Αυστραλοί τουρίστες κλείνουν τα εισιτήριά τους νωρίτερα από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες της πρώτης πεντάδας, κατά μέσο όρο 66,4 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Οι Αμερικανοί πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού, κατά μέσο όρο 43,1 ημέρες πριν, ωστόσο φέτος προγραμματίζουν κατά 4,7 ημέρες νωρίτερα σε σχέση με το 2025.

Κρίσιμη παράμετρος η απόσταση

Η απόσταση φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη μέση αξία των κρατήσεων, καθώς οι ταξιδιώτες από μακρινές αγορές εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερα για τις ακτοπλοϊκές τους μετακινήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες αξίες κράτησης μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων αγορών, με 157,47 ευρώ και 150,29 ευρώ αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η Ιταλία εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση αξία κράτησης, στα 120,39 ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 7,6% σε σχέση με πέρυσι, παρότι αποτελεί την αγορά με τη μεγαλύτερη άνοδο σε όγκο κρατήσεων (+13,8%).

Η Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner, δήλωσε σχετικά: «Τα φετινά στοιχεία κράτησης επιβεβαιώνουν ότι κάθε αγορά προέλευσης διαμορφώνει τη δική της τουριστική ροή, τόσο σε όγκο κρατήσεων όσο και σε προτίμηση προορισμού. Ξεχωρίζει η δυναμική της τουρκικής αγοράς, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εισερχόμενης κίνησης φέτος, καθώς και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής κίνησης προς νησιά όπως η Σκιάθος, η Κως, η Αίγινα και η Ύδρα, στοιχεία που καταδεικνύουν μεγαλύτερη διασπορά της τουριστικής ζήτησης, τόσο σε επίπεδο αγορών προέλευσης όσο και προορισμών. Παρακολουθούμε συστηματικά αυτά τα δεδομένα ώστε να προσαρμόζουμε την εξυπηρέτησή μας στις πραγματικές ανάγκες κάθε αγοράς».

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