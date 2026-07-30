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«Έξυπνες» κάμερες: Σε λειτουργία 388 νέες την ερχόμενη εβδομάδα

Οι «έξυπνες» κάμερες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική, ανέρχονται σε 436 συνολικά -'Ερχονται 250 νέες σε λεωφορεία της ΟΣΥ

Κοινωνία 30.07.2026, 18:44
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«Έξυπνες» κάμερες: Σε λειτουργία 388 νέες την ερχόμενη εβδομάδα
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Την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σημαδότη ολοκλήρωσε η Περιφέρεια Αττικής, ενώ προβλέτπονται προσεχώς άλλες 250 πρόσθετες «έξυπνες» κάμερες σε λεωφορεία της ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους δήμους. Με την προσθήκη των 388 νέων καμερών, ο αριθμός τους ανεβαίνει στις 436 συνολικά για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων σε κοινή συνέντευξη Τύπου για την οδική ασφάλεια που παραχώρησαν σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) και ο διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ) Γιάννης Μελάς.

«Έξυπνες» κάμερες και οδική ασφάλεια

Στη συνέντευξη Τύπου έγινε ένας απολογισμός των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί στον τομέα της οδικής ασφάλειας, τονίστηκε η μετρήσιμη πρόοδος που καταγράφεται ως προς τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων και έγινε αναφορά στις δράσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θεσμικές παρεμβάσεις, όπως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια, στη βελτίωση των οδικών υποδομών και την αναβάθμιση των δημοσίων συγκοινωνιών, στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως των καμερών με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόληψη, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου και την καλλιέργεια μιας νέας οδηγικής κουλτούρας.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζεται η πτωτική τάση των θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα μας. Στο διάστημα αυτό καταγράφηκαν 213 θάνατοι από τροχαία, μείωση που συντελεί στην επίτευξη του στόχου της Ελλάδας για περαιτέρω μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, η συνολική μείωση θανάτων από τροχαία ανέρχεται σε 31,95%.

Kώτσηρας: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα

Ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε την οδική ασφάλεια ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, σημειώνοντας πως «τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων να επιτύχουμε μετρήσιμη πρόοδο στο πεδίο της οδικής ασφάλειας. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση των θανατηφόρων τροχαίων συνεχίζεται. Προφανώς και δεν εφησυχάζουμε».

«Η προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας είναι μια συνεχής, οριζόντια, πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική προσπάθεια που ξεκινάει από την πρόληψη και την αλλαγή συμπεριφοράς, περνάει από την στοχευμένη αστυνόμευση, την τεκμηριωμένη καταγραφή και καταλήγει σε μία γρήγορη διαδικασία ελέγχου, βεβαίωσης, επίδοσης και εκτέλεσης των διοικητικών κυρώσεων», είπε.

Και προσέθεσε πως στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής είναι «θεσμικές παρεμβάσεις όπως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου με την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής όπως ο Ε65, η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, η επέκταση του αριθμού των λεωφορειακών γραμμών με 24ωρη λειτουργία και η βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησης τροχαίων παραβάσεων».

Χρυσοχοΐδης: Αλλαγή κουλτούρας

«Η εφαρμογή της στοχευμένης αστυνόμευσης οδηγεί σε αλλαγή κουλτούρας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε, δε, πως, «η στρατηγική του υπουργείου για το 2026 συνδυάζει την αυστηρή αστυνόμευση και τη μηδενική ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις με την αξιοποίηση της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Στόχος μας είναι ένα αδιάβλητο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα μεθοδικής κοινωνικής αστυνόμευσης που προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται και το σύστημα των εντατικών ελέγχων αλκοτέστ αφήνοντας ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Στο σημείο αυτό παρέθεσε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία: «Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα 1.572.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων βρέθηκαν θετικά τα 13.613, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν γίνει 750.000 αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά ήταν τα 16.000. Φέτος έχουμε 3 φορές μικρότερο ποσοστό οδηγών, οι οποίοι συλλαμβάνονται να οδηγούν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ. Αυτό δείχνει πως το κράτος επιβάλλει μια νέα οδηγική αντίληψη, έναν νέο θεσμό, μια νέα πρακτική, μια νέα πολιτική, μια νέα συμπεριφορά».

Παπαστεργίου: Δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε ότι οι αριθμοί των τροχαίων δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία – «αξιοποιούμε την τεχνολογία όχι για να επιβάλλουμε περισσότερες κλήσεις, αλλά για να διαμορφώσουμε μια νέα οδηγική κουλτούρα».

Όπως είπε, Σήμερα στην Αττική λειτουργούν έξι κάμερες με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες εντοπίζουν, πέρα από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση κινητού τηλεφώνου και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Τις επόμενες ημέρες προστίθενται ακόμη δύο, ενώ στο ίδιο δίκτυο εντάσσονται τα 25 κινητά συστήματα καταγραφής στα λεωφορεία της ΟΣΥ και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, που τίθενται σε λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη έχουν βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις, με το 41% να αφορά στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Είπε, επίσης, πως «αν και εξακολουθούν να υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες στον διαγωνισμό για το πληροφοριακό σύστημα, που προκηρύχθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, εκτιμούμε ότι κι αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο».

Μαρκουίζος: Στόχος η ενίσχυση της πρόληψης

Ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) ανέφερε ότι «η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση του συνόλου των 388 καμερών καταγραφής παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε 100 επιλεγμένους κόμβους υψηλής επικινδυνότητας, που υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

«Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της περιφέρειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη», προσέθεσε.

«Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης, η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και, πάνω απ’ όλα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων για όλους τους πολίτες και επισκέπτες της Αττικής», συμπλήρωσε.

Σακαρέτσιος: Μετεξέλιξη της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος σημείωσε: «Η πρόοδος που καταγράφουμε στην οδική ασφάλεια αποδεικνύει ότι η συστηματική δουλειά, οι στοχευμένες παρεμβάσεις και η συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων φέρνουν απτά αποτελέσματα. Επόμενο βήμα είναι η μετεξέλιξη της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τον συντονισμό της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της αγοράς. Το επόμενο σημαντικό βήμα για την ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. είναι η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, που θα ανοίξει νέες δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων και χάραξης πολιτικής σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με ακόμη πιο έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις».

Μελάς: Ενημέρωση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών

Τέλος, ο Διοικητής της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ) Γιάννης Μελάς, ανέφερε: «Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων & Δίκυκλων, δημιούργησε μια εύχρηστη διαδικτυακή εφαρμογή για την ενημέρωση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών που οδηγούν ενοικιαζόμενα οχήματα στη χώρα μας. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω QR code, το οποίο θα βρίσκεται στα σημεία ενοικίασης οχημάτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών κρατήσεων. Οι δύο φορείς εκπροσωπούν το 99% των επιχειρήσεων του κλάδου, με παρουσία σε περισσότερα από 30.000 σημεία».

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Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

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ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μέλος

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ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

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