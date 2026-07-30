Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

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Οι υπεραξίες και η συμβολή στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Metlen από τις μπιζνες στο γάλλιο βγαίνουν στο φως της επιφάνειας.

Το πολυετές συμβόλαιο, πιθανολογείται πενταετούς ή επταετούς διάρκειας, με αμερικανικό κολοσσό τεχνολογίας για την προμήθεια με 12.500 κιλά ετησίως σε γάλλιο ξεδιπλώνει σταδιακά τη στρατηγική της Metlen στη συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα. Ένας από τους βασικούς άξονες του σχεδίου που είχε παρουσιάσει ο εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος στην Capital Markets Day στο Λονδίνο τον περσινό Απρίλιο ήταν η παραγωγή του γαλλίου με στόχο να δώσει 40 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της εισηγμένης.

Νωρίτερα ο στόχος της Metlen για τα EBITDA στο γάλλιο

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της εταιρείας για την εμπορική συμφωνία αλλά και από τα πρώτα χρηματιστηριακά reports η Metlen με τη συμφωνία για τη διάθεση του 25% της ετήσιας παραγωγής της, ήτοι 12.500 κιλά από την υπό ανάπτυξη μονάδα της στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας πιάνει από τώρα τον στόχο που είχε δώσει για πρόσθετα EBITDA 40 εκατ. ευρώ.

Η τιμή του γαλλίου λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και των ΑΠΕ και της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και λόγω των σφιχτών συνθηκών στη διεθνή αγορά που έχει προκαλέσει η απόφαση της Κίνας να περιορίσει από το 2023 τις εξαγωγές της συγκεκριμένης κρίσιμης ορυκτής πρώτης ύλης έχει εκτοξευτεί στα 3.250 δολάρια ανά τόνο.

Η Ευρώπη είναι γυμνή στον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την Κίνα. Η επένδυση της Metlen με σχεδόν 300 εκατ. ευρώ σπάει το κινεζικό μονοπώλιο και χτίζει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των AXIA – Alpha Finance και Optima Bank πλέον τα EBITDA της Metlen εκτιμώνται στα 100 με 150 εκατ. ευρώ, ενώ η αποτίμηση της δραστηριότητας που αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το 2027 και πλήρως το 2028 υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ.

Το κλειστό club των Big Tech

Η Metlen έκλεισε την πρώτη της εμπορική συμφωνία και όπως όλα δείχνουν την κλείδωσε με τιμή πάνω από τα 3.000 δολάρια ανά τόνο. Το συμβόλαιο αυτό, όπως προαναφέρθηκε αφορά στο 25% της ετήσιας παραγωγής της.

Δεν έχει κλείσει το υπόλοιπο 75% ήτοι 37.500 κιλά. Με το deal που έκανε με τον αμερικανικό κολοσσό τεχνολογίας μπαίνει σε ένα κλειστό club και άλλων πιθανών συνεργατών της. Για τις εταιρείες αυτές ή για μέρος τους μπορεί να εξασφαλίσει γάλλιο.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία οι εταιρείες που καταναλώνουν γάλλιο για τις δικές τους δραστηριότητες είναι οι: