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Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων – Οι 10 φιναλίστ

Η ΕΚΤ αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ και οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν το νέο σχέδιο – Ελληνική συμμετοχή στην τελική φάση

World 30.07.2026, 12:17
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Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων – Οι 10 φιναλίστ
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Στην τελική φάση του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων του ευρώ προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), παρουσιάζοντας τις δέκα επικρατέστερες προτάσεις και δίνοντας τον λόγο στους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση για την επιλογή της νέας σειράς.

Πρόκειται για την πρώτη συνολική ανανέωση της αισθητικής των τραπεζογραμματίων από τότε που το ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία, το 2002. Οι προτάσεις που προκρίθηκαν βασίζονται σε δύο θεματικές ενότητες: τον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και τους «Ποταμούς και Πτηνά», επιχειρώντας να αναδείξουν τόσο την πολιτιστική κληρονομιά όσο και τον φυσικό πλούτο της Ευρώπης.

Στην κατηγορία του πολιτισμού ξεχωρίζουν μορφές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και τις τέχνες. Ανάμεσά τους βρίσκονται η υψίφωνος Μαρία Κάλλας, ο συνθέτης Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες και η βραβευμένη με Νόμπελ επιστήμονας Μαρί Κιουρί, μαζί με άλλες εμβληματικές προσωπικότητες.

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία από τις δέκα τελικές προτάσεις φέρει την υπογραφή της Ελληνίδας γραφίστριας Μυρσίνης Βαρδοπούλου, η οποία κατάφερε να διακριθεί σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνή διαγωνισμό.

Η επιλογή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία επιλογής ήταν πολυεπίπεδη. Περισσότεροι από 1.200 σχεδιαστές από ολόκληρη την Ευρώπη υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής. Από αυτούς, 25 επιλέχθηκαν για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προτάσεις πάνω σε ένα ή και στα δύο θέματα που είχε ορίσει η ΕΚΤ.

Οι δημιουργίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή 21 ειδικών, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, όπως η γραφιστική, η ιστορία, η επικοινωνία και η νευροεπιστήμη, ύστερα από προτάσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Η δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης από εξειδικευμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων με τις ίδιες ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα των δύο διαδικασιών θα αξιοποιηθούν από την ΕΚΤ πριν από την οριστική επιλογή της νέας σειράς χαρτονομισμάτων του ευρώ.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα υποψήφια σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ και να πείτε τη γνώμη σας.

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