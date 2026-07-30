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Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης από το Τόκιο

Το γιεν σημείωσε έντονη άνοδο έναντι του δολαρίου και άλλων μεγάλων νομισμάτων

Markets 30.07.2026, 19:08
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Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης από το Τόκιο
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Ανοδικά κινείται το γιεν με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι φέρει τα χαρακτηριστικά της επίσημης παρέμβασης του Τόκιο για να στηρίξει ένα νόμισμα που έχει υποχωρήσει σε χαμηλά τεσσάρων δεκαετιών έναντι του δολαρίου.

Το δολάριο υποχώρησε έως και 3% στα 158,34, από τα υψηλά 40 ετών που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τα τέλη του 2022.

Η κίνηση αυτή έγινε πριν από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) αύριο Παρασκευή και ακολούθησε τη διχασμένη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την Τετάρτη, η οποία άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα και οδήγησε σε πτώση του δολάριο.

Οι αναλυτές συναλλάγματος ανέφεραν η χρονική συγκυρία ήτοι το τέλος του μήνα, τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ και το γενικά αδύναμο δολάριο ΗΠΑ μπορεί να έδωσαν στις ιαπωνικές αρχές μια καλή ευκαιρία να στηρίξουν το νόμισμα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα επανέλαβε πρόσφατα την ετοιμότητα της κυβέρνησης να αναλάβει δράση στην αγορά συναλλάγματος.

«Υπήρξε μια απότομη πτώση του δολαρίου/γιεν, η οποία υποδηλώνει έντονα επίσημη παρέμβαση», δήλωσε ο Ρομπέρτο ​​Κόμπο Γκαρσία, επικεφαλής της στρατηγικής συναλλάγματος της G10 στην BBVA.

«Φαίνεται ότι οι ιαπωνικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν την πτωτική δυναμική που δημιουργήθηκε από τα ασθενέστερα στοιχεία των ΗΠΑ για να πουλήσουν δολάρια και να στηρίξουν το γιεν».

Πηγές ανέφεραν πρόσφατα ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να παρέμβει ξαφνικά για να εξαλείψει τις κερδοσκοπικές θέσεις στο γιεν, απομακρύνοντας από την προσεκτική ρητορική που προηγήθηκε προηγούμενων περιόδων παρέμβασης.

Το ιαπωνικό νόμισμα σημείωσε επίσης απότομη άνοδο έναντι άλλων νομισμάτων, ενισχυόμενο κατά περισσότερο από 2% έναντι τόσο του ευρώ όσο και της λίρας.

Το γιεν κοντά στα χαμηλά 40ετίας

Σε πραγματικούς όρους, το γιεν διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά και βρίσκεται υπό πίεση εδώ και χρόνια λόγω των χαμηλών επιτοκίων της Ιαπωνίας και των ανησυχιών ότι η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι θέλει να μειώσει το κόστος δανεισμού για να χρηματοδοτήσει τις αυξήσεις των δαπανών.

Η κυβέρνησή της έχει δηλώσει ότι το αδύναμο γιεν έχει αρχίσει να βλάπτει την οικονομία καθώς ανεβάζει το κόστος των εισαγωγών.

Οι ιαπωνικές αρχές δαπάνησαν περισσότερα από 70 δισ. δολάρια σε παρεμβάσεις πώλησης δολαρίων τον Απρίλιο και τον Μάιο, αν και το γιεν σύντομα ανέκτησε αυτά τα κέρδη.

«Δεδομένων των συνθηκών, είναι λογικό να πιστεύουμε ότι πιθανότατα διεξήχθη παρέμβαση» εξηγεί στο Reuters ο Yuji Saito, εκτελεστικός σύμβουλος της SBI FX Trade, στο Τόκιο.

«Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι αρχές θα συνεχίσουν να πιέζουν μέχρι το δολάριο να σπάσει κάτω από το όριο των 155 γεν. Θέλουμε να αξιολογήσουμε αυτό το πόσο σοβαρά παίρνει η κυβέρνηση την υπεράσπιση του νομίσματος».

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