Lamda: Υπογραφή συμφωνιών πώλησης οικοπέδων με συνολικό τίμημα 41,5 εκ. ευρώ

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Oριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας για την πώληση δύο (2) οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «Α-Π2» εντός του έργου στο Ελληνικό, συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας 15,7 χιλ. τ.μ., υπέγραψε η η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. , θυγατρική της LAMDA DEVELOPMENT S.A.

Ειδικότερα, το οικόπεδο Α-Π2.17, μέγιστης επιτρεπόμενης δομήσιμης επιφάνειας 9.937 τ.μ., πωλήθηκε στην εταιρεία TenPlatinum Properties Μ.Α.E., ενώ το οικόπεδο Α-Π2.18, μέγιστης επιτρεπόμενης δομήσιμης επιφάνειας 5.736 τ.μ., πωλήθηκε στην εταιρεία TENELITE PROPERTIES Μ.Α.E. (πρώην NELLENCO S.M.S.A.), αμφότερες θυγατρικές εταιρείες της Ten Brinke Hellas, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει και η INTRACOM HOLDINGS.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου 31 εκ. ευρώ (περιλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής).

Συνεργασία INTRACOM- TEN BRINKE

Η INTRACOM HOLDINGS, σε ανακοίνωσή της ανήγγειλε την έναρξη της συνεργασίας της με την TEN BRINKE HELLAS .

Ειδικότερα, η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με την «TEN BRINKE HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω κοινής συμμετοχής τους στις εταιρείες TENPLATINUM PROPERTIES και TENELITE PROPERTIES, με σκοπό την αγορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των οικοπέδων A-Π2.17 και A-Π2.18, μέρος του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Ειδικότερα, οι εταιρείες TENPLATINUM PROPERTIES και TENELITE PROPERTIES, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων η INTRACOM HOLDINGS συμμετέχει με ποσοστό 42,85% και 42,84% αντίστοιχα, υπέγραψαν συμβόλαια αγοράς των παραπάνω οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας 20.897 τ.μ. και συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 15.673 τ.μ., έναντι συνολικού ποσού 41,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμόρφωσης των υποδομών, για την υλοποίηση έργου ανάπτυξης των οικοπέδων μέσω ανέγερσης επ’ αυτών οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Συμμετέχοντας σε ακόμα ένα σύγχρονο εμβληματικό έργο, με εταίρο την TEN BRINKE, έναν από τους πλέον καταξιωμένους ομίλους ανάπτυξης ακινήτων και κατασκευών με διεθνή τεχνογνωσία, η INTRACOM HOLDINGS ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα του real estate.

Η επένδυση αυτή αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην επιλογή έργων με ισχυρά θεμελιώδη χαρακτηριστικά, σημαντικές προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας και υψηλών αποδόσεων. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων ακινήτων σε μία από τις πλέον εμβληματικές αστικές αναπλάσεις της Ευρώπης αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμα της INTRACOM HOLDINGS, να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με στοιχεία υψηλής αξίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υπεραξία στους μετόχους της μέσω της περαιτέρω διάθεσης των ανεγερθησομένων οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Οπως αναφέρεται, η INTRACOM HOLDINGS παραμένει προσηλωμένη στη συνετή αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της, στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους εταίρους και στην υλοποίηση επενδύσεων που ενισχύουν τη διαχρονική ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη αναπτυξιακή της πορεία.