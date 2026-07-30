 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο πράσινο με οδηγό τα εταιρικά κέρδη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,77%, στις 649,95 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 30.07.2026, 20:43
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο πράσινο με οδηγό τα εταιρικά κέρδη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να εστιάζουν στα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,77%, στις 649,95 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε μικρές απώλειες 0,1% στις 10.897,27 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με άνοδο 0,92% στις 8.485,64 μονάδες και ο DAX στη Φρανκφούρτη με κέρδη 0,60% στις 25.612,03 μονάδες.

Η απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια είναι μια σημαντική είδηση για τις αγορές ωστόσο η σιωπή του προέδρου Κέβιν Γουόρς όσον αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής δημιούργησε αβεβαιότητα στις αγορές με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 χρόνων.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια με ψήφους  6-3 καθώς τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC)  προσπάθησαν να εξισορροπήσουν την απειλή από την αναζωπύρωση των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν με τα σημάδια ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν ταχύτερα από ό,τι προβλεπόταν.

Τα μάκρο

Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε ταχύτερα από τις προσδοκίες του περασμένου τριμήνου, καθώς οι αυξανόμενες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι άφθονες κρατικές δαπάνες και διάφοροι έκτακτοι παράγοντες βοήθησαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Η οικονομία των 21 χωρών του ευρώ αναπτύχθηκε κατά 0,4% στο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 0,2%, μετά από συρρίκνωση 0,2% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, η ανάπτυξη του γεωγραφικού και οικονομικού χώρου των 360 εκατομμυρίων ανθρώπων επιταχύνθηκε στο 1,0% από 0,3% τρεις μήνες νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 0,5%.

Οι επιδόσεις των εταιρειών

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών blue-chip για το δεύτερο τρίμηνο έχουν αυξηθεί περαιτέρω, με την άνοδο των κερδών να αναμένεται πλέον στο 20,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG I/B/E/S την Πέμπτη.

Η ανάκαμψη των κερδών εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναμένεται να υπερδιπλασιάσουν τα κέρδη τους. ​Εξαιρουμένου του τομέα, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης ​για τον STOXX 600 προβλέπεται να είναι 10,3%.

Τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 11,7%, τερματίζοντας τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης, σύμφωνα με στοιχεία που βασίζονται σε αποτελέσματα 225 εταιρειών και εκτιμήσεις της αγοράς για εκείνες που δεν έχουν ακόμη υποβάλει στοιχεία.

Οκτώ από τους 10 τομείς του δείκτη αναμένεται να αναφέρουν αύξηση κερδών.

Οι βασικές πρώτες ύλες προβλέπεται επίσης να σημειώσουν ισχυρά κέρδη, ενώ η τεχνολογία και τα χρηματοοικονομικά αναμένεται να καταγράψουν μέτρια διψήφια ανάπτυξη.

Οι κλάδοι ακινήτων, οι καταναλωτικοί κυκλικοί δείκτες και η υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να είναι μεταξύ των τομέων με τις χαμηλότερες επιδόσεις αυτή την περίοδο αποτελεσμάτων.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν μια ακόμη πολυάσχολη εβδομάδα αναφοράς, με 46 εταιρείες του STOXX 600 να έχουν προγραμματίσει την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής BP, της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης Novo Nordisk  και της τράπεζας HSBC.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Wall Street

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο πράσινο με οδηγό τα εταιρικά κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο πράσινο οι ευρωαγορές
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης από το Τόκιο
Markets

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν
Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 661 εκατ. ευρώ για το α΄εξάμηνο
Τράπεζες

Καθαρά κέρδη 661 εκατ. για την Εθνική - Αναθεώρηση guidance
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών – Ατμομηχανή οι τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών – Ατμομηχανή οι τράπεζες
Wall Street: Ανοδικά μετά το χθεσινό selloff
Wall Street

Ανοδικά η Wall μετά το χθεσινό selloff

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μασκ: Χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα
Ηλεκτροκίνηση

Ο Μασκ χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα

Η Tesla του Μασκ υστέρησε κατά 1,3 δισ. δολάρια, ακόμη και μετά την πώληση 25% παραπάνω αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
Anglo American: Αναζητά αγοραστή για τη De Beers
World

Τα μονοπώλια δεν είναι για πάντα, ακόμα κι αν είναι De Beers

Πωλητήριο για τη De Beers, γνωστή για τη μονοπωλιακή της θέση στην αγορά ορυκτών διαμαντιών, έβγαλε η Anglo American

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Adidas: Στα 6,7 δισ. οι καθαρές πωλήσεις – Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις
World

«Καυτές» πωλήσεις για την Adidas - Σκόραρε στο Μουντιάλ

Το αποτύπωμα του Μουντιάλ στην εικόνα και στο ταμείο της Adidas - Οι αστερίσκοι και τα μεγέθη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές
World

Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές

Η Engie προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για αναδασώσεις στη Γαλλία - Κινητοποιούνται οι όμιλοι Carrefour, Lidl και ο τραπεζικός τομέας

Αλέξανδρος Καψύλης
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Η απάντηση του ΟΤΕ σε Vodafone–ΔΕΗ και Starlink

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν επηρεάζεται από πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ-Vodafone στα δίκτυα - Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες σε δημόσια έργα, διεθνή επέκταση και υπηρεσίες cloud, cyber και AI

Γιώργος Πολύζος
Αποταμίευση: Υποχωρεί για χάρη της… κατανάλωσης
Economy

Πώς τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν

Η «τρύπα» των 1,3 δισ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες, η αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις δύο ταχυτήτων και η παράμετρος της παραοικονομίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας νέας μάχης για τους θαλάσσιους δρόμους
Ναυτιλία

Η νέα μάχη για τους θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν για το επόμενο σημείο συμφόρησης, μετά τα Στενά του Ορμούζ, που μπορεί να εμφανιστεί πριν προλάβει να ανοίξει το προηγούμενο

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Wall Street

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία

H Microsoft οδήγησε τα κέρδη - Ο Nasdaq έβαλε φρένο στο 6ήμερο σερί απωλειών

Τζούλη Καλημέρη
Γιεν: «Άρωμα» παρέμβασης από το Τόκιο
Markets

«Άρωμα» παρέμβασης στο γιεν

Το γιεν σημείωσε έντονη άνοδο έναντι του δολαρίου και άλλων μεγάλων νομισμάτων

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 661 εκατ. ευρώ για το α΄εξάμηνο
Τράπεζες

Καθαρά κέρδη 661 εκατ. για την Εθνική - Αναθεώρηση guidance

Τα αποτελέσματα που εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα θέτουν ισχυρά θεμέλια και στηρίζουν την αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων μας για το 2026, είπε ο κ. Μυλωνάς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών – Ατμομηχανή οι τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών – Ατμομηχανή οι τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση με κέρδη

Wall Street: Ανοδικά μετά το χθεσινό selloff
Wall Street

Ανοδικά η Wall μετά το χθεσινό selloff

Microsoft και εταιρείες chip οδηγούν ανοδικά τη Wall Street

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτική άνοδος – Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτική άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιμένοντας τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή είναι επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα

Ο ασταθής δείκτης Kospi δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης - Ο τεχνολογικός κλάδος στο επίκεντρο

Latest News
Apple: Τα iPhone κρατούν ψηλά τις πωλήσεις που έφτασαν τα 109,4 δισ. δολ.
World

Κέρδη 29,8 δισ. δολ. για την Apple

Με πωλήσεις που τρέχουν λόγω iPhone και Mac, η Apple εμφάνισε αύξηση εσόδων που ξεπέρασε το 15% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο

Νομοσχέδιο για το νερό: Αντιδράσεις απο 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις
Πολιτική

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το νερό ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Η απορρόφηση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ δεν λύνει τα πραγματικά προβλήματα και «μετατρέπει το νερό σε εμπόρευμα»

Amazon: Πάνω από τις προσδοκίες τα έσοδα που έφτασαν τα 200 δισ.δολ. για το β΄τρίμηνο
World

Εσοδα 200 δισ. δολ. για την Amazon στο β΄τρίμηνο

Τα κέρδη ανά μετοχή της Amazon στα 5,75 δολάρια, πολύ πιο πάνω απο τα 1,82 δολάρια ανά μετοχή που προέβλεπε η LSEG

Χαλκός: «Καμπανάκι» στα telecoms από τη δράση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος
World

Διεθνές «καμπανάκι» στα telecoms από την κλοπή του χαλκού

Η τιμή του χαλκού αυξήθηκε κατά πάνω από 40% πέρυσι

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Wall Street

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία

H Microsoft οδήγησε τα κέρδη - Ο Nasdaq έβαλε φρένο στο 6ήμερο σερί απωλειών

Τζούλη Καλημέρη
Amazon: Κέρδισε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για εμπορική χρήση robotaxi
Business

Amazon: Κέρδισε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για εμπορική χρήση robotaxi

Η θυγατρική Zoox θα βγάλει στους δρόμους 2.500 robotaxi στα επόμενα δύο χρόνια

Anglo American: Αναζητά αγοραστή για τη De Beers
World

Τα μονοπώλια δεν είναι για πάντα, ακόμα κι αν είναι De Beers

Πωλητήριο για τη De Beers, γνωστή για τη μονοπωλιακή της θέση στην αγορά ορυκτών διαμαντιών, έβγαλε η Anglo American

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Καύσωνες: Πόσο κοστίζουν στην Ευρώπη
Green

Το κόστος για την Ευρώπη από τους καύσωνες

Τα ολοένα και πιο ακραία καλοκαίρια στην Ευρώπη μετατρέπονται σε οικονομικό πρόβλημα

Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές
World

Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές

Η Engie προσφέρει 25 εκατ. ευρώ για αναδασώσεις στη Γαλλία - Κινητοποιούνται οι όμιλοι Carrefour, Lidl και ο τραπεζικός τομέας

Αλέξανδρος Καψύλης
Μασκ: Χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα
Ηλεκτροκίνηση

Ο Μασκ χάνει τη μαγεία του — και η Tesla πληρώνει το τίμημα

Η Tesla του Μασκ υστέρησε κατά 1,3 δισ. δολάρια, ακόμη και μετά την πώληση 25% παραπάνω αυτοκινήτων

Δημήτρης Σταμούλης
Πορτογαλία: Εκτακτος φορος 33% στα υπερβολικά κέρδη των πετρελαικών εταιρειών
World

Η Πορτογαλία βάζει έκτακτο φόρο στις πετρελαϊκές εταιρείες

Ο φόρος έκτακτων κερδών στην Πορτογαλία θα επιβληθεί στο τμήμα των κερδών των εταιρειών για το 2026 που υπερβαίνει κατά περισσότερο από 20% τα μέσα κέρδη των ετών 2024 και 2025

Άλτμαν (OpenAI): Συζήτηση με κυβέρνηση Τραμπ για δοκιμές ασφάλειας στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Άλτμαν-Τραμπ ετοιμάζουν τεστ ασφάλειας στην ΑΙ - Το «ατύχημα» στην OpenAI

O Τραμπ έδωσε εντολή στους συμβούλους του να αναπτύξουν εθελοντικές δοκιμές κυβερνοασφάλειας

English Edition

ECB Unveils Final Designs for New Euro Banknotes

The ECB has unveiled 10 designs for the euro’s next banknote series, featuring figures such as Maria Callas and Leonardo da Vinci.

Πορτογαλία: Σε έκρηξη τα data centers, ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Η Πορτογαλία πρωταγωνιστεί σε data center και ηλεκτρική ενέργεια

Η Πορτογαλία μπορέι να προσελκύσει επενδύσεις πάνω από 40 δισ. δολάρια από τον τεχνολογικό τομέα των ΗΠΑ έως το 2031

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο πράσινο με οδηγό τα εταιρικά κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο πράσινο οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,77%, στις 649,95 μονάδες

Εθνική Τράπεζα: Ανεβάζει τον πήχη της κερδοφορίας για το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ανεβαίνει ο πήχης των κερδών- Τι είπε για μέρισμα

Τι είπε ο Παύλος Μυλωνάς για τους στρατηγικούς στόχους το 2026 - Τι θα φέρει στην Εθνική Τράπεζα η συνεργασία με την Allianz

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies