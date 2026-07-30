Adidas: Στα 6,7 δισ. οι καθαρές πωλήσεις – Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις

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Αύξηση των εσόδων της κατά 14% και ρεκόρ πωλήσεων 6,7 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Adidas, βγαίνοντας κερδισμένη από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ολοκληρώθηκε προ ημερών στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία, η οποία προμήθευσε τις στολές και των δύο φιναλίστ – της Ισπανίας και της Αργεντινής – πούλησε περισσότερες φανέλες και μπάλες ποδοσφαίρου από ό,τι στο παρελθόν. Ως αποτέλεσμα, αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα.

Τι κρατά τα μεγέθη πίσω

Η Adidas δαπάνησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για δραστηριότητες μάρκετινγκ που σχετίζονταν με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Τα υψηλότερα έξοδα μεταφοράς και προμηθειών, καθώς και οι αυξημένοι δασμοί στις ΗΠΑ, επηρέασαν επίσης αρνητικά τα αποτελέσματα. Για τους δασμούς που επιβλήθηκαν παράνομα, η Adidas έλαβε την πρώτη της «μέτρια επιστροφή». Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν συνολικά κατά 5% στα 574 εκατομμύρια ευρώ. Οι αναλυτές είχαν αναμένει περισσότερα.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε περίπου 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η γερμανική εταιρεία αθλητικών με έδρα το Herzogenaurach. Σε βάση ουδέτερη ως προς τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, η αύξηση ήταν κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στα δικά της κανάλια πωλήσεων. Αντίθετα, η ανάπτυξη στον τομέα της χονδρικής πώλησης ήταν και πάλι σημαντικά ασθενέστερη, ειδικά στην Ευρώπη. Εκτός από την ισχυρή ζήτηση στον τομέα του ποδοσφαίρου, η κατηγορία του τρεξίματος παρέμεινε επίσης ισχυρή.

Το αποτύπωμα του Μουντιάλ

«Το να είσαι Διευθύνων Σύμβουλος της Adidas είναι προνόμιο. Το να είσαι Διευθύνων Σύμβουλος της Adidas κατά τη διάρκεια ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν για μένα σαν παραμύθι! Είμαι πολύ περήφανος για τα επιτεύγματα των ομάδων μας σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε σχεδιάσει καλύτερα», σχολίασε ο επικεφαλής της εταιρείας, Bjørn Gulden.

«Η διαφημιστική καμπάνια “Backyard Legends” ξαναζωντάνεψε την αγάπη για το παιχνίδι, όπως το παίζαμε παλιά στους δρόμους. Τα προϊόντα μας – φανέλες, ρούχα εμπνευσμένα από την κουλτούρα του ποδοσφαίρου, παπούτσια και μπάλες – ανέδειξαν πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, ενώ οι πωλήσεις μας ήταν υψηλότερες από ποτέ. Το να βλέπω δύο από τις ομάδες μας, την Αργεντινή με τον Μέσι και την Ισπανία με τον Λαμίν Γιαμάλ, να παίζουν στον τελικό ήταν απίστευτο. Το γεγονός ότι έπαιξαν με τη μπάλα Trionda και ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι διαιτητές φορούσαν το λογότυπο με τις τρεις ρίγες, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη εικόνα και καλύτερη απόδοση».

Οι κορυφαίοι τομείς

Η καινοτομία στα υποδήματα υψηλής απόδοσης αποδίδει καρπούς. Η διοίκηση επισήμανε την ισχυρή ανάπτυξη στα παπούτσια ποδοσφαίρου, τρεξίματος και προπόνησης, κάτι που αποτελούσε στόχο της εταιρείας από την αρχή και το οποίο πλέον αντισταθμίζει την πιο αδύναμη και δύσκολη αγορά υποδημάτων lifestyle.

Ο συγκεκριμένος κλάδος, ειδικά για τους άνδρες, βρίσκεται επί του παρόντος υπό πίεση λόγω των μεγάλων εκπτώσεων σε πολλούς λιανοπωλητές, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλές άλλες αγορές.

Από την άλλη, ο τομέας της ένδυσης είναι ο πιο «καυτός» για την Adidas. Το κομμάτι της ένδυσης Lifestyle, με πολλές καινοτομίες στο σχεδιασμό, το στυλ, τα υλικά, τα μοτίβα και τις σιλουέτες, επωφελείται επίσης από μια πιο τοπική προσέγγιση, με πολλά προϊόντα να σχεδιάζονται για τις τοπικές ανάγκες και την κατά τόπους αγοραστική κουλτούρα.

Η ένδυση υψηλών επιδόσεων παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, ενώ κατηγορίες όπως το ποδόσφαιρο, το τρέξιμο και η προπόνηση τροφοδοτούνται επί του παρόντος από την καινοτομία και τα νέα στυλ.