Euronext Athens: «Έκρηξη» EBITDA κατά 92,8% στο πρώτο εξάμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση μεγέθους και δραστηριότητας για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και ισχυρή οικονομική επίδοση για το α’ εξάμηνο του 2026 κατέγραψε η Euronext Athens. Ο κύκλος εργασιών του α΄ εξαμήνου 2026 για την Euronext Athens ανήλθε σε 53.3 εκατ., έναντι 34,0 εκ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2025, σημειώνοντας αύξηση 56,8%.

Ποσοστό 71,5% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στην Euronext Athens, και 16,2% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, όπως υπηρεσίες πληροφόρησης. Τέλος, ποσοστό 12,3% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων κατά 56,3% στο α’ εξάμηνο

Ειδικότερα, στα 50, 8 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ διαμόρφωθηκαν τα έσοδα της Euronext Athens στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 56,3%.

Το λειτουργικό κόστος (OPEX) αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 15,9 εκ. ευρώ έναντι 14,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 92,8% το α’ εξάμηνο 2026 και διαμορφώθηκαν στα 34,9 εκ. ευρώ έναντι 18,1 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 100% και ανήλθαν στα 27,0 εκ. ευρώ έναντι 13,5 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2025.

Η εικόνα της αγοράς

Ο Γενικός Δείκτης της Euronext Athens έκλεισε το α’ εξάμηνο 2026 αυξημένος κατά 31,7% συγκριτικά με της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 6,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5,4 δισ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και 750 εκ. ευρώμέσω εκδόσεων ομολόγων. Το α’ εξάμηνο του 2026 είχαμε τη μεγαλύτερη μη-τραπεζική ΑΜΚ (ΔΕΗ – 4,2 δισ. ευρώ) των τελευταίων 20 ετών

Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 342,6 εκ. ευρώ διαγράφοντας αύξηση κατά 73,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2025 (197,7 εκ. ευρώ), ενισχυμένη για έκτο συνεχόμενο έτος, και το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 38,2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2025 (161,0 δισ. ευρώ έναντι 116,5 δισ. ευρώ).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €55,8 δισ. σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου 2025 και διαμορφώθηκε σε 182,5 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 68,6% στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026.

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 97,9% στα 102.100 συμβόλαια ημερησίως το α’ εξάμηνο 2026, από 51.600 συμβόλαια το α’ εξάμηνο 2025.

Κοντόπουλος: Ισχυρή ανάπτυξη

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CΕΟ Euronext Athens, δήλωσε πως το «το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε μία περίοδο ιδιαίτερα ισχυρής ανάπτυξης για την Euronext Athens, με σημαντική αύξηση των εσόδων και διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας. Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

«Η σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η άντληση κεφαλαίων ύψους 6,1 δισ. ευρώ και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο της αγοράς μας στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων», προσέθεσε.

«Αξιοποιώντας», συνέχισε, «τις δυνατότητες και τις συνέργειες του δικτύου της Euronext, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εταιρείες, επενδυτές και την ελληνική οικονομία γενικότερα».