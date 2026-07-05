Ταυτότητες: Από τις 3 Αυγούστου δεν ισχύουν οι παλιές για το εξωτερικό

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Από τις 3 Αυγούστου παύουν να ισχύουν οι παλιές, μπλε ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο ertnews οι παλιές ταυτότητες, που δεν διαθέτουν τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για μετακινήσεις εκτός Ελλάδας, με τους πολίτες να μπορούν εναλλακτικά να ταξιδεύουν με διαβατήριο.

«Από τις 3 Αυγούστου παύει να ισχύει πλέον η μπλε ταυτότητα. Η άμεση επίπτωση είναι ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό με αυτήν και θα πρέπει να έχει διαβατήριο», σημείωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Eπιπλέον ραντεβού για νέες ταυτότητες

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων ανέφερε ότι, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, έχουν ανοίξει επιπλέον ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη πίεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από χθες έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.

«Δεν ξέρω καμία παράταση να μπορεί να δοθεί. Είναι κάτι το οποίο ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο ενδεχόμενο παράτασης.

Εκδοση σε οποιαδήποτε περιοχή

Ο κ. Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε ότι οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας και όχι αποκλειστικά στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Όπως είπε, δεν υπάρχει χωρική αρμοδιότητα για την έκδοση ταυτότητας, γεγονός που σημαίνει ότι ένας πολίτης μπορεί, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών του, να κλείσει ραντεβού σε άλλη περιοχή και να εξυπηρετηθεί ταχύτερα.

«Μπορεί να πάει κανείς σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και να εκδώσει την ταυτότητά του με μια πολύ πιο γρήγορη διαδικασία», τόνισε.

Η ψηφιακή φωτογραφία

Αναφερόμενος στη διαδικασία έκδοσης, ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε ότι είναι «πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη», ενώ στάθηκε και στη δυνατότητα χρήσης ψηφιακής φωτογραφίας.

Όπως εξήγησε, ο πολίτης μπορεί να βγάλει φωτογραφία σε επαγγελματία φωτογράφο, η οποία στη συνέχεια ανεβαίνει ηλεκτρονικά στο gov.gr και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου χρειάζεται, ακόμη και περισσότερες από μία φορές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη διαδικασία ενσωματώνεται και ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος εκτυπώνεται γρήγορα.