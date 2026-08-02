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Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών

Μαίνονται οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας – Δύο τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό - Η κατάσταση σε Βίλια, Μέγαρα, Κεφαλονιά

Κοινωνία 02.08.2026, 08:46
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Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών
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Για μια ακόμη νύχτα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής πάλευαν με τις πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασε νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά.

Στο πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις και περιουσίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε δύο περιοχές.

Οι φλόγες κατευθύνονται από την μια πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων.

Συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Βοιωτία

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων και προκαλώντας καταστροφές περιουσιών.

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε. προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, έγινε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

πυρκαγιές

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, «η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών».

πυρκαγιές

Στην Κεφαλονιά

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Πάστρας στην Κεφαλονιά, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γης και αέρος για τον περιορισμό του μετώπου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 48 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και 11 πυροσβεστικά οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Παράλληλα, συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν και τα εναέρια μέσα. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν στην περιοχή, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς, σε συντονισμό με τις επίγειες δυνάμεις.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112. Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Κατελειός, Μαρκόπουλο και Κρεμμύδι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

Στη συνέχεια, αντίστοιχη οδηγία δόθηκε για τις περιοχές Χιονάτα, Θηράμονας και Μαυράτα.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112 και να μην επιχειρούν να επιστρέψουν στις περιοχές που έχουν εκκενωθεί.

Πηγή: in.gr

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