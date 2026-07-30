Γαλλία: Εταιρική κοινωνική ευθύνη με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές

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Μια καλή – αν και απευκταία – αφορμή για να επιδείξει πατριωτικά ανακλαστικά και να αποδείξει ότι διαθέτει «κοινωνική ευθύνη» δίνουν στον επιχειρηματικό κόσμο της Γαλλίας οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη χώρα και κυρίως στο νομό Ζιρόντ στα δυτικά, καθώς και την ευρύτερη περιοχή του Φοντενεμπλό, λίγες δεκάδες χιλιόμετρα νότια του Παρισιού.

Ο γιγαντιαίος ενεργειακός όμιλος Engie ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα διαθέσει 25 εκατ. ευρώ για να συμμετάσχει στη «βιώσιμη αναγέννηση των κατεστραμμένων δασών και στην ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών». Όμως και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του λιανεμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών «κινητοποιούνται για να μετριάσουν το ανθρώπινο, περιβαλλοντικό και οικονομικό σοκ που βιώνει η χώρα», όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Αναδασώσεις και αποκατάσταση στη Γαλλία

«Αυτή η συνεισφορά θα υποστηρίξει τις προσπάθειες αποκατάστασης των κατεστραμμένων δασικών περιοχών. Επίσης θα στηρίξει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών οικοσυστημάτων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο όμιλος Engie.

Η εταιρεία εξηγεί ότι σκοπός των πρωτοβουλιών της είναι ειδικότερα «η εξέταση των καταλληλότερων ειδών δέντρων που θα χρησιμοποιηθούν στις αναδασώσεις, η διατήρηση της βιοποικιλότητας στις κατεστραμμένες εκτάσεις, η αποκατάσταση των υγροβιόπων που επλήγησαν, η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και επίσης η προστασία και αποκατάσταση της άγριας ζωής στις πληγείσες περιοχές».

Η Engie εκφράζει τη λύπη της που οι δασικές πυρκαγιές με την τεράστια έκταση που έχουν πάρει εφέτος, «έχουν επηρεάσει ένα σημαντικό μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Γαλλίας». Διότι έχουν κατακαεί ήδη σχεδόν 1.200.000 στρέμματα εφέτος, δασικές εκτάσεις ως επί το πλείστον. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιστορικά καταστροφή που έχει επιφέρει ως τώρα η πύρινη λαίλαπα στη χώρα. Και, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ένα σημαντικό μέρος της ανείπωτης καταστροφής οφείλεται στην «μεγα-πυρκαγιά» που μαίνεται εδώ και αρκετές ημέρες στην επαρχία Ζιρόντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό.

500 με 1.000 ευρώ το στρέμμα

Η αρωγή από τον επιχειρηματικό κόσμο της Γαλλίας στις προσπάθειες αναδάσωσης, που θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις κατασβεστούν οι φωτιές, είναι πολύ σημαντική δεδομένου ότι το έργο της αποκατάστασης είναι πολύ δαπανηρό και η γαλλική οικονομία πιέζεται ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια από τα υψηλά ελλείμματα και το διαρκώς διογκούμενο χρέος από τη μια πλευρά και από την αναιμική ανάπτυξη από την άλλη.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης, κάθε στρέμμα δάσους που πρόκειται να αποκατασταθεί θα κοστίσει από 500 και 1.000 ευρώ. Η υπουργός Μονίκ Μπαρμπί επανέλαβε την περασμένη Τρίτη ότι «η κυβέρνηση θα αυξήσει τη χρηματοδότηση στην Εθνική Υπηρεσία Δασών (ONF) με στόχο να φθάσει τα 20 εκατ. ευρώ εφέτος.

Εξυπακούεται ότι τα 25 εκατ. ευρώ που προσφέρει η Engie συνιστούν μια σημαντική συνεισφορά. Ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της Γαλλίας διαβεβαίωσε εξάλλου ότι «θα συνεργαστεί στενά με τις δημόσιες αρχές, τις τοπικές κοινότητες, τους αρμόδιους δασικούς φορείς και επίσης με την ερευνητική κοινότητα για την ουσιαστική αξιοποίηση της υποστήριξης» που παρέχει.

Ο όμιλος διευκρίνισε επίσης ότι η χορηγία του εντάσσεται στο κυβερνητικό σχέδιο «France Forêt 2100». Η France Forêt 2100 είναι μια κρατική start-up που δημιούργησε μόλις στις 21 Ιουλίου το Υπουργείο της Μπαρμπί και η οποία έχει ως στόχο την ταχύτερη δυνατή εθνική κινητοποίηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις δασικές πυρκαγιές.

Διανομή και τράπεζες

Αρκετές πρωτοβουλίες όμως από επιχειρήσεις έχουν αναληφθεί εφέτος από την έναρξη της εφετινής αντιπυρικής περιόδου στη Γαλλία, προτού ακόμα ξεσπάσουν οι «μεγα-πυρκαγιές». Το AFP αναφέρει τη δέσμευση της αλυσίδας super market Carrefour να δωρίσει περίπου 8 τόνους τροφίμων και προϊόντων υγιεινής στους πυρόπληκτους και επίσης την ανακοίνωση της Lidl Γαλλίας για δωρεά 3 τόνων τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Σημαντική είναι η συνεισφορά και του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου. Έτσι, ο ασφαλιστικός όμιλος Macif θα εκταμιεύσει 1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους και για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές. Η Crédit Agricole θα αποδεσμεύσει κονδύλι έκτακτης ανάγκης ύψους 2 εκατ. ευρώ για την στήριξη των υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης των γαλλικών περιφερειών (SDIS).

Εκτός από την Crédit Agricole, «αρκετές μεγάλες γαλλικές τράπεζες, μεταξύ αυτών η Société Générale και η BNP Paribas, έλαβαν δίχως χρονοτριβή μέτρα έκτακτης ανάγκης για να μετριάσουν το οικονομικό σοκ και να υποστηρίξουν άτομα και επιχειρήσεις μετά τις πυρκαγιές», αναφέρει το AFP.

«Προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε μια περιοχή που έχει πληγεί σοβαρά, τόσο από άποψη ανθρώπινων ζωών όσο και από οικονομική άποψη. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας για τους πελάτες μας και στην υποστήριξή τους μακροπρόθεσμα, διότι οι συνέπειες αυτών των πυρκαγιών θα επεκταθούν πολύ πέρα ​​από τη φάση έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε σήμερα», εξηγεί η περιφερειακή διευθύντρια της Société Générale στη Νοτιοδυτική Γαλλία, Γκαέλ Λεζού.