Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ραγδαία αύξηση παρουσίασαν μέσα σε μια τριετία οι επιχειρήσεις με έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, τις οποίες «τρέχουν» μόνο ένας άνθρωπος, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η The Wall Street Journal φέρνει το παράδειγμα του Μπεν Μπρόκα (Ben Broca), ο οποίος ξεκίνησε μια εταιρεία τον περασμένο Δεκέμβριο που προσφέρει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματίες.

Έχει ήδη 10.000 πελάτες και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αποφέρει έσοδα 10 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Το χαρακτηριστικό της επιχείρησης;

Δεν έχει κανέναν άλλο υπάλληλο.

Ο 40χρονος ανήκει σε μια κατηγορία επιχειρηματιών που ξεκινούν, και στη συνέχεια συχνά διευθύνουν, νέες εταιρείες μόνοι τους.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης απαντούν στα email, βοηθούν στον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων κώδικα, λαμβάνουν αιτήματα από πελάτες, εγγράφουν νέους συνδρομητές και χορηγούν επιστροφές χρημάτων όταν προκύπτουν προβλήματα.

Ο Μπρόκα απολαμβάνει την ικανότητά του να παίρνει ό,τι αποφάσεις θέλει μόνος του, συχνά από το ηλιόλουστο σαλόνι του στο Σαουσαλίτο της Καλιφόρνια.

Solo operators: Διπλασιάστηκαν σε μια τριετία

Κάποτε, η λειτουργία μιας επιχείρησης ορισμένου μεγέθους απαιτούσε μια ομάδα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει αυτή την ποϋπόθεση και περισσότεροι επίδοξοι επιχειρηματίες προχωρούν μόνοι τους.

Μια ανάλυση από την Stripe δείχνει ότι υπάρχουν χιλιάδες solo operators στην πλατφόρμα της που παράγουν έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με την κατάταξή τους να διπλασιάζεται μεταξύ 2023 και 2025.

Ο αριθμός των solo operators που ξεπερνούν το όριο των 10 εκατομμυρίων δολαρίων σχεδόν τριπλασιάστηκε στο ίδιο διάστημα.

Στο παρελθόν, άτομα χωρίς επιχειρηματικές επαφές ή ιδιαίτερες γνώσεις μπορεί να μην ήξεραν πώς να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, δήλωσε ο Έρνι Τεντέσκι (Ernie Tedeschi), επικεφαλής οικονομολόγος της Stripe.

«Τώρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι ένας επιχειρηματικός εταίρος», είπε.

Η ικανότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να χειρίζεται διάφορες διοικητικές εργασίες την καθιστά δυνητικά χρήσιμη για την έναρξη μεμονωμένων επιχειρήσεων σε πολλούς τομείς. Ωστόσο, η ικανότητα της τεχνολογίας να χειρίζεται επίσης βασικές εργασίες στην τεχνολογία, όπως ο προγραμματισμός, καθιστά αυτόν τον τομέα ένα ιδιαίτερα δημοφιλές πεδίο.

Αναλύοντας τα στοιχεία του Γραφείου Απογραφής, ο οικονομολόγος της Bank of America Institute, Taylor Bowley, διαπίστωσε ότι, μεταξύ όλων των κλάδων, οι νέες επιχειρηματικές εφαρμογές στον τομέα της πληροφορικής έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση – σχεδόν 45% – κατά το τελευταίο έτος.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό των υποψηφίων στον τομέα της πληροφορικής που δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να προσλάβουν εργαζόμενους έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση από οποιονδήποτε άλλον κλάδο που έχει μετρηθεί.

Κώδικες από την Κίνα

Αυτό το σύνολο δεδομένων της Απογραφής δεν παρακολουθεί τις ατομικές επιχειρήσεις.

Ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν σε γενικές γραμμές – στον τομέα της τεχνολογίας και όχι μόνο – ότι οι αιτήσεις είναι σταθερές μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι πιθανό να προσλάβουν εργαζόμενους, αλλά γενικά αυξάνονται αλλού.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι αυτό είναι ένα ισχυρό σημάδι ότι οι ατομικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ανοδική πορεία.

«Ο πήχης για να ξεκινήσει κανείς ένα νέο ξεκίνημα δεν ήταν ποτέ χαμηλότερος», δήλωσε ο Julian Weisser, ο οποίος διευθύνει μια εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο για solo ιδρυτές που εργάζονται στον τομέα της τεχνολογίας.

Η εταιρεία – η οποία προσφέρει κεφάλαια εκκίνησης και καθοδήγηση με αντάλλαγμα ένα μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο – προσέλκυσε 4.500 αιτούντες για 10 θέσεις που διατέθηκαν στον πιο πρόσφατο κύκλο της, σχεδόν πέντε φορές τον αριθμό που προσέλκυσε όταν ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο.

Το να χρησιμοποιείς μόνος σου την Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι εκπληκτικά ακριβό. Ο Μπρόκα είπε ότι έχανε χρήματα από τους λογαριασμούς πολλών πελατών, ενώ πλήρωνε για να έχει πρόσβαση στον Claude της Anthropic για να εκτελεί τα αιτήματα των πελατών του.

Τόσο αυτή η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και άλλες, χρεώνει με βάση τη χρήση.

Έκτοτε, έχει στραφεί σε δωρεάν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα από την Κίνα.

Ο Μπρόκα είπε ότι έχει συγκεντρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές και, ταυτόχρονα, έχει εξοικονομήσει εκατομμύρια σε μισθούς, καθώς δεν έχει χρειαστεί ομάδα μηχανικών λογισμικού.

Τα ρίσκα

Ένας άλλος κίνδυνος: Αν είναι εύκολο για έναν επιχειρηματία να ξεκινήσει μια επιχείρηση με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, η αντιγραφή του μπορεί επίσης να είναι εύκολη.

Αυτό δημιουργεί άγχος σε ιδρυτές όπως ο Troy Johnston, ο οποίος διευθύνει μόνος του μια επιχείρηση με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ορλάντο της Φλόριντα.

«Όλοι έχουν το σπαθί και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε το Excalibur τώρα», δήλωσε ο 40χρονος Johnston, ο οποίος χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να σχεδιάσει μια εφαρμογή που βοηθά τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της πιστωτικής κάρτας.

Η εταιρεία έχει κέρδη περίπου 3.000 δολάρια το μήνα, χωρίς υπαλλήλους, και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Τι θα σημαίνουν οι μονοπρόσωπες επιχειρήσεις για την αγορά εργασίας μένει να δούμε.

Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας και κορυφαίοι οικονομολόγοι δεν αποκλείουν επίσης με αυτή την πιθανότητα.

Αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί επίσης πολλές νέες θέσεις εργασίας και οι επιχειρηματίες που λειτουργούν μόνοι τους δείχνουν πώς η τεχνολογία μπορεί τόσο να ανοίξει πόρτες όσο και να περιορίσει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

«Αν όλοι προσλαμβάνουν λιγότερους, αλλά υπάρχουν τέσσερις φορές περισσότερες εταιρείες, σε τι επηρεάζει αυτό τον αριθμό των εργαζομένων;» δήλωσε ο Ρέμμπραντ Κόνινγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Harvard Business School που μελετά την επιχειρηματικότητα.

Συν-συγγραφέας μιας πρόσφατης μελέτης που διαπίστωσε ότι μεταξύ των 50.000 νεοσύστατων επιχειρήσεων που εξέτασαν οι ερευνητές, εκείνες που επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη έτειναν να λειτουργούν με 25% λιγότερους υπαλλήλους.

Ο Κόνινγκ πιστεύει επίσης ότι ένα χαλαρό περιβάλλον προσλήψεων που έχει αφήσει ορισμένους ανθρώπους βυθισμένους σε μακροχρόνιες αναζητήσεις εργασίας έχει ενθαρρύνει περισσότερους να δοκιμάσουν την τύχη τους στην ίδρυση επιχειρήσεων.

«Μια τέλεια καταιγίδα»

Μερικοί ιδρυτές αναφέρουν διαφορετικά κίνητρα. «Είναι μια τέλεια καταιγίδα επαγγελματικής εξουθένωσης μετά την πανδημία και μιας επαναξιολόγησης των προτεραιοτήτων κάποιου, καθώς και μιας ακμάζουσας Τεχνητής Νοημοσύνης και μιας αίσθησης για το τι είναι δυνατό», δήλωσε ο 39χρονος Samir Ahmad, ο οποίος ζει στο Breinigsville της Πενσυλβάνια.

Πριν από δύο χρόνια, ο Ahmad αποφάσισε να εγκαταλείψει την εταιρική δουλειά στην οποία εργαζόταν στην Verizon για σχεδόν δύο δεκαετίες για να ξεκινήσει μια σόλο επιχείρηση coaching και συμβουλευτικής.

Έβλεπε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαφημίζουν την ευκολία και τις αρετές της Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία χρησιμοποίησε για να καταστρώσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να βοηθήσει στο μάρκετινγκ. «Ήταν σαν να ήμουν ο αρχηγός του προσωπικού μου, ένας βοηθός στην ιεραρχία», είπε.

Η επιχείρηση τελικά έκλεισε μέσα σε λίγους μήνες, όμως, και ο Ahmad επέστρεψε πλέον σε έναν εταιρικό ρόλο πλήρους απασχόλησης σε μια εταιρεία κοινής ωφέλειας.

Για την Claire Vo, 41 ετών, η Τεχνητή Νοημοσύνη τη βοήθησε να μετατρέψει μια φευγαλέα παρόρμηση σε επιχείρηση.

Εργαζόμενη πλήρους απασχόλησης ως στέλεχος τεχνολογίας, χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη στα τέλη του 2023 για να τη βοηθήσει στον προγραμματισμό μιας εφαρμογής για να διαχειρίζεται την τεκμηρίωση και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων, με πελάτες που κυμαίνονταν από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έως εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης.

«Αντέγραφα και επικολλούσα από το ChatGPT», λέει.

Έβαλε την εφαρμογή στο διαδίκτυο για 1 δολάριο το μήνα και μέσα σε λίγες εβδομάδες οι άνθρωποι την κατέβασαν χιλιάδες φορές.

Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, η εταιρεία της – την οποία διηύθυνε μόνη της για εννέα μήνες πριν προσλάβει μηχανικό – έχει πλέον 100.000 χρήστες και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να αποκομίσει επταψήφια κέρδη φέτος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χειρίζεται το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και την υποστήριξη πελατών της εταιρείας.

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια συντομότερη διέξοδος, η Vo είπε ότι το δίκτυό της και η αξιοπιστία της στον κλάδο ήταν καθοριστικής σημασίας. «Νομίζω ότι ο κόσμος υπερεκτιμά πόσο εύκολη είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και υποεκτιμά πόσα έκανα για να φτάσω σε αυτό το σημείο», είπε.