 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη θέτει όρια στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να γίνει παγκόσμιος ρυθμιστής στην τεχνητή νοημοσύνη

Tεχνητή νοημοσύνη 02.08.2026, 08:00
Σχολιάστε
Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη θέτει όρια στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια νέα μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να έχει την εξουσία να επιβάλει πρόστιμα ή ακόμη και να κλείσει κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τεχνητή Νοημοσύνη  αν δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια.

Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο έχουν μια νέα πρόκληση, αναφέρει χαρακτηριστικά το Politico: μια ομάδα 37 δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται από ένα κτίριο γραφείων στις Βρυξέλλες.

Από την Κυριακή, μια μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια θα αποκτήσει ένα οπλοστάσιο ρυθμιστικών εξουσιών με σκοπό να επιβλέπει τις ενέργειες των μεγάλων παικτών της AI όπως η αμερικανική OpenAI ή η Anthropic, αλλά και οι ανερχόμενοι Κινέζοι ανταγωνιστές τους όπως οι Moonshot και Deepseek.

Αν στους ρυθμιστές της ΕΕ δεν αρέσει αυτό που βλέπουν, θα μπορούσαν να επιβάλουν πρόστιμα ή ακόμα και να απαγορεύσουν τα μοντέλα στην αγορά.

Η μονάδα ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης της Επιτροπής είναι η πρώτη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια να εφαρμοστεί ένα μόνιμο εγχειρίδιο κανόνων για τα πιο ικανά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιο σοβαροί κίνδυνοι που φέρνουν. Ένα πρόσφατο περιστατικό με έναν ΑΙ agent που ξέφυγε και χάκαρε άλλη εταιρεία αυξάνει την πίεση στην σχετικά μικρή ομάδα που εδρεύει στις Βρυξέλλες να θέσει το πρότυπο για το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ΑΙ.

Ο νόμος της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, που εφαρμόστηκε τον Αύγουστο του 2024, πιέζει τους παρόχους των πιο εξελιγμένων μοντέλων ΑΙ, όπως οι OpenAI, Anthropic και Google, να «αξιολογήσουν και να μετριάσουν πιθανούς συστημικούς κινδύνους» που προκύπτουν από την κυκλοφορία αυτών των μοντέλων στην αγορά.

Πριν από ένα χρόνο, ξεχώρισε τέσσερις συγκεκριμένους κινδύνους: η Τεχνητή Νοημοσύνη να διευκολύνει μια χημική, βιολογική ή πυρηνική επίθεση· η απώλεια ελέγχου ενός μοντέλου ΑΙ· ένα μοντέλο ΑΙ να ξεκινήσει μια κυβερνοεπίθεση· και η Τεχνητή Νοημοσύνη να εκτελεί εκτεταμένη χειραγώγηση.

Η Επιτροπή έχει μια σειρά εργαλείων για να ανταποκριθεί αν πιστεύει ότι οι εταιρείες δεν τα καταφέρνουν, σημειώνει το Politico. Μπορεί να ζητήσει μέτρα μετριασμού όταν υπάρχει «σοβαρή και τεκμηριωμένη ανησυχία για συστημικό κίνδυνο». Μπορεί να πει στις εταιρείες να περιορίσουν, να αποσύρουν ή να ανακαλέσουν τα μοντέλα τους.

Πρόστιμα έως 15 εκατομμύρια ευρώ ή 3% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου των εταιρειών είναι μια επιλογή όταν οι εταιρείες δεν παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες, δεν δίνουν πρόσβαση σε ένα μοντέλο ή όταν αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τα μέτρα που επιβάλλει η Επιτροπή.

Αν και μόνο οι απειλές προστίμων μπορεί να μην καθυστερήσουν την κούρσα της AI, οι νέες εξουσίες της ΕΕ θα φέρουν περαιτέρω έλεγχο σε μια κρίσιμη στιγμή για την ανάπτυξη αυτών των εταιρειών: λίγο πριν λανσάρουν ένα νέο μοντέλο στην αγορά.

Κυνήγι ταλέντων

Μέσα στο Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Επιτροπής, στην καρδιά της ΕΕ, μία από τις έξι μονάδες επικεντρώνεται συγκεκριμένα στο πώς ελέγχει τους πρωτοπόρους της AI όσον αφορά τους αναφερόμενους συστημικούς κινδύνους.

Από την ίδρυσή της, η μονάδα, γνωστή ως «A3», έχει ήσυχα θέσει τα θεμέλια για την καθοριστική ημερομηνία υλοποίησης αυτήν την εβδομάδα, αναφέρει το Politico.

Το περασμένο καλοκαίρι, η μονάδα εξέδωσε έναν κώδικα δεοντολογίας με στόχο να βοηθήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες AI του κόσμου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον νόμο. Αυτό δεν πήγε ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί, με τη Meta να μην υπογράφει τον κώδικα.

Η μονάδα είχε επίσης προβλήματα στο προσωπικό. Από τα μέσα του 2024 μέχρι το τέλος του 2025, η μονάδα λειτουργούσε χωρίς επικεφαλής, με τη γενική διευθύντρια του Γραφείου Τεχνητής Νοημοσύνης, Λουκίλα Σιόλι, να αναλαμβάνει προσωρινά. Η Επιτροπή τελικά όρισε τον Ματιέ Ντελεσκλούς ως επικεφαλής της μονάδας τον Ιανουάριο.

Ο Ντελεσκλούς είναι παλιός γραφειοκράτης της Επιτροπής και έχει εργαστεί σε διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής στις τηλεπικοινωνίες, των τελών περιαγωγής και της κατανομής των προγραμμάτων χρηματοδότησης για τεχνολογία και καινοτομία της ΕΕ. Δεν έχει ειδική εμπειρία στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, έχει διδακτορικό στη νευροεπιστήμη από το Πανεπιστήμιο Pierre και Marie Curie στο Παρίσι και έχει σπουδάσει επίσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Βαρσοβία, στο Natolin.

Σε μια εκδήλωση νωρίτερα φέτος που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική ερευνητική οργάνωση FAR.ai στο Λονδίνο, ο Ντελεσκλούς έδωσε μια γεύση από την προσέγγισή του: «Έχουμε τα μέσα… να πιέσουμε τις εταιρείες να χρησιμοποιούν το state-of-the-art στην αξιολόγηση και στην εκτίμηση του ρίσκου των μοντέλων τους».

Είπε ότι η μονάδα του βρίσκεται ήδη «σε διάλογο με τους περισσότερους παρόχους», αλλά σημείωσε ότι μέχρι τώρα λειτουργούσε χωρίς τις σημαντικές νέες εξουσίες που τώρα δίνονται.

«Αν χρειαστεί και όπου είναι κατάλληλο, μπορούμε επίσης να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να κάνουμε επίσημα αιτήματα πληροφόρησης, πρόσβαση σε μοντέλα και, όπου χρειάζεται, διορθωτικά μέτρα, ακόμα και πρόστιμα», προειδοποίησε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με την ομάδα των εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιεί πραγματικά τις έρευνες, ακολουθώντας την συνήθη πολιτική της να μην αποκαλύπτει τα ονόματα των κατώτερων υπαλλήλων. Παρ’ όλα αυτά, έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα, δίνοντας μια ιδέα για το ποιοι βρίσκονται μέσα στη μονάδα των 37.

Την Παρασκευή, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι αναζητά συμβασιούχους πράκτορες για δύο μονάδες εντός του Γραφείου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίες τελικά θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 2027.

Στην εκδήλωση του Λονδίνου, ο Ντελεσκλούς ήταν στη σκηνή μαζί με τον Σάιμον Μέλλερ, ο οποίος καυχάται τον τίτλο «υπεύθυνος ροής εργασίας ασφάλειας AI» στο LinkedIn.

Ο Μέλλερ εργαζόταν στη Google στη Ζυρίχη πριν ενταχθεί στην Επιτροπή, υποδεικνύοντας ότι η μονάδα έχει εσωτερική γνώση για τις διαδικασίες των τεχνολογικών εταιρειών.

Ένα ακόμα όνομα που έχει εμφανιστεί είναι αυτό του Βουτ Σχέλαρτ, ο οποίος έκανε «γενικές αξιολογήσεις επικεντρωμένες στην ασφάλεια» ως σύμβουλος για την OpenAI το 2023, πριν μεταβεί να δουλέψει στην Επιτροπή στις αρχές του 2025. Ο Σχέλαρτ επιβεβαίωσε στο Politico ότι είχε πρόσφατα φύγει από την Επιτροπή.

Κάποιοι παρατηρητές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για το αν το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να προσελκύσει ικανούς ερευνητές AI, που μπορούν να λαμβάνουν υπέρογκους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.

Η παροχή επαρκών πόρων είναι ένα πράγμα σε αυτό το πλαίσιο, είπε ο Τζίμι Φάρελ, υπεύθυνος πολιτικής για την AI στην ΕΕ στο think tank Pour Demain, αλλά «δεν είναι τα πάντα».

Ο Φάρελ είπε ότι το Γραφείο θα πρέπει επίσης να δείξει «διοικητική καινοτομία», με «ανταγωνιστικούς μισθούς, ασφαλείς συμβάσεις και άμεσους διαύλους επικοινωνίας».

Οι εταιρείες λένε ότι είναι έτοιμες να συνεχίσουν τη συζήτηση και να συνεργαστούν με τη μονάδα ασφάλειας AI.

Ο Τομ Νταφ Γκόρντον, αντιπρόεδρος για την πολιτική στην Ευρώπη στην OpenAI, είπε ότι η εταιρεία του έχει συνεργαστεί με την ΕΕ και άλλους φορείς της βιομηχανίας για το πώς εφαρμόζεται ο νόμος για την AI. «Έχουμε συνεργαστεί στενά… και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί», είπε. «Πιστεύουμε ότι η υπεύθυνη AI μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας της Ευρώπης».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ
Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών
Κοινωνία

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών
Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
World

Ο Τραμπ ακύρωσε νέα επίθεση στο Ιράν - Τι ζητάει από την Τεχεράνη
Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Oi solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ

Στο 70% ανέρχεται ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει την ΑΙ στη λειτουργία τους σύμφωνα με την ΕΚΤ

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη θέτει όρια στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Σφίγγει ο κλοιός για τις Big Tech στην Ευρώπη

Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να γίνει παγκόσμιος ρυθμιστής στην τεχνητή νοημοσύνη

Anthropic: Δάνειο 15 δισ. δολ. για data center με την υποστήριξη της Google
Τεχνολογία

Η Anthropic χτίζει data center με την υποστήριξη της Google

Οι εγγυήσεις της Google για ενέργεια και το δανεισμό βοηθούν την Anthropic να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το έργο των 1,6 γιγαβάτ στο Τέξας

OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείτε να καταλάβετε αν το κείμενο που διαβάζετε γράφτηκε από AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς θα καταλάβετε αν ένα κείμενο γράφτηκε με AI

Μπορούμε άραγε να ξεχωρίσουμε πότε ένα κείμενο γράφτηκε από τεχνητή νοημοσύνη και πότε όχι;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βig Tech: Σε επενδυτικό οίστρο με πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε τρία χρόνια για την κυραρχία στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σε επενδυτικό οίστρο οι Βig Tech

Οι Google, Amazon, Microsoft και Meta έχουν αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις τους από τότε που ξεκίνησε η άνθηση της AI το 2023

Latest News
ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ

Στο 70% ανέρχεται ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει την ΑΙ στη λειτουργία τους σύμφωνα με την ΕΚΤ

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών
Κοινωνία

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών

Μαίνονται οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας – Δύο τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό - Η κατάσταση σε Βίλια, Μέγαρα, Κεφαλονιά

Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
World

Ο Τραμπ ακύρωσε νέα επίθεση στο Ιράν - Τι ζητάει από την Τεχεράνη

Σημάδια αποκλιμάκωσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι ζητάει ο Τραμπ από την Τεχεράνη

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών

Γιατί οι οφειλέτες πρέπει να προσέχουν την φορολογική συνέπεια και την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Oi solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton

Τι αποκάλυψε η σύγκρουση του Μπερνάρ Αρνό από τον όμιλο της LVMH και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φιλοδωρήματα… και ψήφοι
Opinion

Φιλοδωρήματα… και ψήφοι

Η εστίαση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες διανομής απασχολούν περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους - Πρόκειται για νέους ανθρώπους, μια ηλικιακή ομάδα στην οποία κάθε κυβέρνηση θα ήθελε να αυξήσει την επιρροή της

Ντίνος Σιωμόπουλος
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026
Economy

Η Ελλάδα «σβήνει» (κι άλλο) χρέος – Δύο νέες αποπληρωμές

Το σχέδιο της Αθήνας για να βρεθεί...κάτω από την Ιταλία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
O χρυσός σε σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων
Opinion

O χρυσός σε σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων

Παρά τη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά, το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρούς διαρθρωτικούς παράγοντες. Η πορεία των επιτοκίων, του δολαρίου και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα καθορίσουν αν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο της τιμής του παραμένουν ισχυρές.

Συμεών Μαυρουδής
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη θέτει όρια στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Σφίγγει ο κλοιός για τις Big Tech στην Ευρώπη

Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να γίνει παγκόσμιος ρυθμιστής στην τεχνητή νοημοσύνη

Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία
Business

«Φλέβα» χρυσού τα έτοιμα γεύματα

Πώς τα έτοιμα γεύματα μπήκαν στην καθημερινότητα των καταναλωτών και στην αναπτυξιακή στρατηγική του λιανεμπορίου

Μαρία Σιδέρη
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.

Η διαμάχη έχει οδηγήσει σε κρίση διακυβέρνησης την EssilorLuxottica, έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς παράγοντες της Ιταλίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
British Airways: Κέρδη απο τις αλλαγές δρομολογίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
World

Τα κέρδη της British Airways από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο ομιλος, στον οποίο ανήκει και η British Airways, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,2% στα 8,88 δισ. ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies