 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(22) "Governance and Society"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Tεχνητή νοημοσύνη 01.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Γρηγόρης Τραγγανίδας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Λονδίνο βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τις πιο «έξυπνες» πόλεις στον κόσμο, ακολουθούμενο από το Ντουμπάι, τη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και το Άμστερνταμ.

Ο νέος Δείκτης Ευφυών Πόλεων 2026 του BCG (Boston Consulting Group) αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες, εξετάζοντας την ωριμότητα σε πέντε τομείς για να αποκαλύψει πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων.

Δέκα πόλεις χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία για να επιτύχουν αποτελέσματα όσον αφορά την βιωσιμότητα, τις οικονομικές ευκαιρίες, το κοινωνικό κεφάλαιο και τη συνεργασία με την κυβέρνηση.

Το Λονδίνο είναι ο ηγέτης του Δείκτη σε αυτόν τον τομέα. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ποιότητα ζωής και την παροχή οικονομικών ευκαιριών στους κατοίκους.

Η επιτυχία της πόλης σε αυτόν τον τομέα την βοηθά επίσης να καταταχθεί ως η κορυφαία του Δείκτη συνολικά.

Έξυπνες πόλεις

Υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το θετικό κλίμα απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχει ένα βασικό στοιχείο – την εμπιστοσύνη στη μελλοντική θέση της τεχνολογίας στον κόσμο – που μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έξυπνη πόλη.

Η έρευνα διαπίστωσε μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της συχνότητας χρήσης των εργαλείων GenAI από τους κατοίκους και του πόσο θετικά βλέπουν τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον τους. Έτσι, οι κάτοικοι που έχουν τη μεγαλύτερη χρήση – οι λάτρεις της Τεχνητής Νοημοσύνης – έχουν επίσης το υψηλότερο σχετικό αίσθημα.

Οι ρεαλιστές χρήστες με ισχυρή παρουσία ασχολούνται με την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο ευκαιριακά, αλλά εξακολουθούν να δείχνουν υψηλότερο επίπεδο αισθήματος από τους κατοίκους που είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας.

Σημείο καμπής

Αυτή η ευρεία υιοθέτηση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Οι πολίτες αρχίζουν να βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια πρακτική τεχνολογία που μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες, την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής. Αρκετές γεωγραφικές περιοχές συμμερίζονται ιδιαίτερα αυτήν την άποψη, με πόλεις σε όλη την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή να αναφέρουν έντονο ενθουσιασμό και υιοθέτηση αυτής της τεχμνολογίας.

Ένας ευχάριστος κύκλος σχηματίζεται σε ένα περιβάλλον όπου οι κάτοικοι έχουν έντονη αίσθηση του τι σημαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη για την ευημερία τους.

Όταν οι κάτοικοι αισθάνονται καλά για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη τους υπηρετεί, οι ηγέτες της πόλης έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πληρέστερα και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους δικαιούχους. Αυτή η αξία τροφοδοτεί περισσότερη αισιοδοξία, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη για μεγαλύτερη συμμετοχή, καινοτομία και πολλά άλλα.

Η χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης αυξάνει την ικανοποίηση. Οι πόλεις των οποίων οι κάτοικοι χρησιμοποιούν εφαρμογές έξυπνης πόλης πιο συχνά τείνουν επίσης να έχουν υψηλότερες βαθμολογίες στην ικανοποίηση.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Λονδίνο και το Ντουμπάι, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή του Δείκτη και έχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ικανοποίηση των χρηστών εφαρμογών.

Η ικανοποίηση των κατοίκων με τις εφαρμογές έξυπνης πόλης είναι αρκετά χαμηλή σε πόλεις όπου η συχνότητα χρήσης είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η χρήση και η ικανοποίηση τείνουν να είναι υψηλότερες στις νεότερες πόλεις.

Αρκετές πόλεις όπου περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών εμπίπτουν στην ομάδα που ξεχωρίζει.

Πάντως, τα ευρήματα δείχνουν ότι καμία πόλη έχει κατακτήσει τα κριτήρια όλων των τομέων, υπογραμμίζοντας ότι η ηγεσία των έξυπνων πόλεων ορίζεται από διαφορετικούς συνδυασμούς δυνατών σημείων και όχι από ένα μόνο μοντέλο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη ο Μητσοτάκης
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες
Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου
Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
Κοινωνία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Καίγονται σπίτια
Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips
English Edition

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΔΕΘ: Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ένας γρίφος
Economy

Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ο γρίφος της ΔΕΘ

Τα τρία σενάρια για τη ΔΕΘ και η ρήτρα για την άμυνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Microsoft: Το στοίχημα της AI που απειλεί να στραγγαλίσει την ανάπτυξη
Τεχνολογία

Η AI έφερε την Microsoft στην κορυφή, αλλά τώρα την απειλεί

Με τη μετοχή της Microsoft να πιέζεται και τις βασικές της πλατφόρμες να δοκιμάζονται, ο CEO καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και την εσωτερική αναδιάρθρωση

Γιώργος Πολύζος
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «ξεπάγωσαν» ένα σχέδιο - καταλύτη για τις διεθνείς μεταφορές

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha
Τράπεζες

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank διαθέτει τα απαραίτητα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που θα επιταχύνουν την αύξηση της κερδοφορίας της.

Αγης Μάρκου
Αγορά smartphone: Πτώση άνω του 6% κατά το β τρίμηνο του 2026
Τεχνολογία

Smartphones: Γιατί ακριβαίνουν οι συσκευές, ποιοι κερδίζουν

Πώς η κρίση στα τσιπ μνήμης διαταράσσει την προσφορά, με πρωτοφανή κόστη και περιορισμένη διαθεσιμότητα στην αγορά smartphone

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κίνα: Η AI θα κόψει τις δουλειές και οι εργαζόμενοι το ζουν ήδη
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI θα κόψει δουλειές και στην Κίνα το ξέρουν

Τα εργασιακά δικαιώματα στην Κίνα «αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Άλτμαν (OpenAI): Συζήτηση με κυβέρνηση Τραμπ για δοκιμές ασφάλειας στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Άλτμαν-Τραμπ ετοιμάζουν τεστ ασφάλειας στην ΑΙ - Το «ατύχημα» στην OpenAI

O Τραμπ έδωσε εντολή στους συμβούλους του να αναπτύξουν εθελοντικές δοκιμές κυβερνοασφάλειας

AI Gigafactories: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τεχνολογική κυριαρχία έναντι ΗΠΑ και Κίνας
Tεχνητή νοημοσύνη

Η «αντεπίθεση» της Ευρώπης στην AI: Έως 7 Gigafactories από το 2027

Έως επτά AI Gigafactories θα συνδυάσουν προηγμένους επεξεργαστές, στοίβες λογισμικού και ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων

ΗΠΑ – Κίνα: Νέα σύγκρουση για τα ανθρωποειδή ρομπότ
Tεχνητή νοημοσύνη

Νέα κόντρα ΗΠΑ-Κίνας με φόντο την ΑΙ

Το Πεκίνο απειλεί με αντίποινα μετά τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στα ανθρωποειδή ρομπότ

Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;
Tεχνητή νοημοσύνη

AI: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;

Μια νέα τάση καταγράφουν οι έρευνες στις ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Και αναζητούν νέους εργαζόμενους με παιδεία, με την ευρύτερη έννοια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Latest News
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη ο Μητσοτάκης

Μετά την ενημέρωση ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων αφέλειας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες

Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου

Ρεκόρ παραγωγής σε πετρέλαιο κατέγραψαν οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί το β' τρίμηνο του 2026 - Γιατί πιέζονται οι τιμές καυσίμων - Η εικόνα στις μετοχές

Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
Κοινωνία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Καίγονται σπίτια

LIVE όλες οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βοιωτία

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips
English Edition

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced that the annual tax-free threshold for tips paid electronically will rise to €6,000, with higher allowances for seasonal workers and retroactive application from Jan. 1, 2026.

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ
World

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το Ορμούζ

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες
Κλιματική αλλαγή

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες

Ο Ρήνος αποτελεί βασική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη – Πλοία ακινητοποιούνται, το κόστος μεταφορών εκτοξεύεται – Συναγερμός και στον Δούναβη.

FIFA: Εγκαταλείπει σχέδιο πώλησης μετοχών της σε επενδυτές – Αντιδράσεις από UEFA
Business of Sport

Γιατί η FIFA αποσύρει πλάνο για την πώληση μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές

Στην αύξηση των εσόδων αποσκοπούσε το σχέδιο της FIFA - Τι περιλάμβανε το επενδυτικό σχέδιο και γιατί ο Τζιάνι Ινφαντίνο έγινε στόχος κριτικών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως 7 Αυγούστου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 7 Αυγούστου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές επιδομάτων ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου
Business of Sport

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου εξτρέμ, Τζέσε Μπισίβου

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί
Υγεία

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί

Για να κάνει καλά τη δουλειά του ο εγκέφαλός μας, χρειάζεται χρόνο για συγκέντρωση, διαλείμματα για επαναφόρτιση

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 5ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Συμπεράσματα και παραδείγματα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Στεγαστικό: Τον Αύγουστο «κλείνουν» δύο προγράμματα κατοικίας – Στο 95% η απορρόφηση του προϋπολογισμού
Ακίνητα

Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις σπιτιών - Ποιους αφορά, τι προσφέρουν

Περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί για το «Σπίτι μου ΙΙ» - Οι κλειστές κατοικίες «κλειδί» για το στεγαστικό - Τι προβλέπεται

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Οι εργασίες θα διακόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Κ11 από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]
Κοινωνία

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές για ενδεχόμενη φωτιά στην Αττική και στην Εύβοια το Σάββατο, ενόσω μαίνονται ισχυρά μέτωπα στη χώρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies