Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή

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Το Λονδίνο βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με τις πιο «έξυπνες» πόλεις στον κόσμο, ακολουθούμενο από το Ντουμπάι, τη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και το Άμστερνταμ.

Ο νέος Δείκτης Ευφυών Πόλεων 2026 του BCG (Boston Consulting Group) αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες, εξετάζοντας την ωριμότητα σε πέντε τομείς για να αποκαλύψει πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων.

Δέκα πόλεις χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία για να επιτύχουν αποτελέσματα όσον αφορά την βιωσιμότητα, τις οικονομικές ευκαιρίες, το κοινωνικό κεφάλαιο και τη συνεργασία με την κυβέρνηση.

Το Λονδίνο είναι ο ηγέτης του Δείκτη σε αυτόν τον τομέα. Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ποιότητα ζωής και την παροχή οικονομικών ευκαιριών στους κατοίκους.

Η επιτυχία της πόλης σε αυτόν τον τομέα την βοηθά επίσης να καταταχθεί ως η κορυφαία του Δείκτη συνολικά.

Υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το θετικό κλίμα απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχει ένα βασικό στοιχείο – την εμπιστοσύνη στη μελλοντική θέση της τεχνολογίας στον κόσμο – που μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έξυπνη πόλη.

Η έρευνα διαπίστωσε μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της συχνότητας χρήσης των εργαλείων GenAI από τους κατοίκους και του πόσο θετικά βλέπουν τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον τους. Έτσι, οι κάτοικοι που έχουν τη μεγαλύτερη χρήση – οι λάτρεις της Τεχνητής Νοημοσύνης – έχουν επίσης το υψηλότερο σχετικό αίσθημα.

Οι ρεαλιστές χρήστες με ισχυρή παρουσία ασχολούνται με την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο ευκαιριακά, αλλά εξακολουθούν να δείχνουν υψηλότερο επίπεδο αισθήματος από τους κατοίκους που είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας.

Σημείο καμπής

Αυτή η ευρεία υιοθέτηση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Οι πολίτες αρχίζουν να βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια πρακτική τεχνολογία που μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες, την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής. Αρκετές γεωγραφικές περιοχές συμμερίζονται ιδιαίτερα αυτήν την άποψη, με πόλεις σε όλη την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή να αναφέρουν έντονο ενθουσιασμό και υιοθέτηση αυτής της τεχμνολογίας.

Ένας ευχάριστος κύκλος σχηματίζεται σε ένα περιβάλλον όπου οι κάτοικοι έχουν έντονη αίσθηση του τι σημαίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη για την ευημερία τους.

Όταν οι κάτοικοι αισθάνονται καλά για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη τους υπηρετεί, οι ηγέτες της πόλης έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη πληρέστερα και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους δικαιούχους. Αυτή η αξία τροφοδοτεί περισσότερη αισιοδοξία, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη για μεγαλύτερη συμμετοχή, καινοτομία και πολλά άλλα.

Η χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης αυξάνει την ικανοποίηση. Οι πόλεις των οποίων οι κάτοικοι χρησιμοποιούν εφαρμογές έξυπνης πόλης πιο συχνά τείνουν επίσης να έχουν υψηλότερες βαθμολογίες στην ικανοποίηση.

Σε αυτές περιλαμβάνονται το Λονδίνο και το Ντουμπάι, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή του Δείκτη και έχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ικανοποίηση των χρηστών εφαρμογών.

Η ικανοποίηση των κατοίκων με τις εφαρμογές έξυπνης πόλης είναι αρκετά χαμηλή σε πόλεις όπου η συχνότητα χρήσης είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η χρήση και η ικανοποίηση τείνουν να είναι υψηλότερες στις νεότερες πόλεις.

Αρκετές πόλεις όπου περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού είναι κάτω των 35 ετών εμπίπτουν στην ομάδα που ξεχωρίζει.

Πάντως, τα ευρήματα δείχνουν ότι καμία πόλη έχει κατακτήσει τα κριτήρια όλων των τομέων, υπογραμμίζοντας ότι η ηγεσία των έξυπνων πόλεων ορίζεται από διαφορετικούς συνδυασμούς δυνατών σημείων και όχι από ένα μόνο μοντέλο.