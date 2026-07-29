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Η Google DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold

Το εμβληματικό έργο της DeepMind που έλυσε το πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών δίνει τη θέση του σε έναν ευρύτερο αγώνα για την ανάπτυξη συστημάτων AI για επιστημονικές ανακαλύψεις

Tεχνητή νοημοσύνη 29.07.2026, 22:00
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Η Google DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold
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Η Google DeepMind διέλυσε την ομάδα πίσω από το AlphaFold, το βραβευμένο με Νόμπελ AI σύστημά της για την πρόβλεψη δομών πρωτεϊνών, καθώς η εταιρεία αναδιαμορφώνει τη στρατηγική έρευνας που την ανέδειξε σε ένα από τα κορυφαία εργαστήρια AI στον κόσμο.

Η πλειονότητα των αρχικών στελεχών του AlphaFold έχει μετακινηθεί τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.

Η DeepMind επιβεβαίωσε ότι οι υπάλληλοι έχουν μετακινηθεί εσωτερικά σε έργα που βασίζονται στο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Gemini της Google, καθώς και σε τομείς όπως ο σχεδιασμός ενζύμων, η πυρηνική σύντηξη και η γονιδιωματική. Άλλοι έχουν μεταφερθεί στην εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων της Alphabet, την Isomorphic Labs. Σχεδόν το ένα τέταρτο των πλήρους απασχόλησης στελεχών της Google DeepMind που συμμετείχαν αρχικά στο AlphaFold έχουν φύγει εντελώς από την εταιρεία.

Η αναδιάρθρωση αντικατοπτρίζει μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της DeepMind στον επιστημονικό τομέα από την εμφάνιση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, σημειώνουν οι Financial Times. «Η στρατηγική μας τα τελευταία εννέα χρόνια ήταν να επικεντρωνόμαστε σε μεγάλα προκλήσεις… ένας συγκεκριμένος στόχος σε κάθε έργο που επικεντρώνεται», δήλωσε ο Πουσμίτ Κόλι, αντιπρόεδρος έρευνας στη Google DeepMind, όπου ίδρυσε και ηγείται της ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης για την Επιστήμη. «Η στρατηγική έχει εξελιχθεί».

Τόνισε επίσης ότι αντί να οργανώνουν απλώς ερευνητές γύρω από μεμονωμένα επιστημονικά προβλήματα, το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης τώρα επικεντρώνεται επίσης στην κατασκευή συστημάτων που τροφοδοτούνται από το Gemini και μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες — και τελικά να αυτοματοποιήσουν μέρη της επιστημονικής διαδικασίας — ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται με την OpenAI και την Anthropic για την ανάπτυξη προηγμένων AI agents.

Το AlphaFold, το οποίο η DeepMind ξεκίνησε να αναπτύσσει το 2018, μετέτρεψε την βιολογική έρευνα χρησιμοποιώντας AI για να προβλέψει τη τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών, μια ανακάλυψη που χάρισε στον Τζον Τζάμπερ, αντιπρόεδρο, επικεφαλής μηχανικής και στον διευθύνοντα σύμβουλο της DeepMind Ντέμη Χασάμπη, το Νόμπελ Χημείας το 2024.

Το έργο έγινε το καθοριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της DeepMind να επιδιώκει μακροπρόθεσμες επιστημονικές καινοτομίες μέσα από αφοσιωμένες ομάδες έρευνας.

Εντός του 2026, ο Τζάμπερ και ο συνάδελφος ερευνητής του στο AlphaFold, Τζόνας Άντλερ, μετακινήθηκαν στην εσωτερική ομάδα της Google «Code Strike», μια ομάδα που συγκροτήθηκε για να βελτιώσει τις ικανότητες της εταιρείας στην προγραμματιστική τεχνητή νοημοσύνη καθώς προσπαθεί να προλάβει την Anthropic και την OpenAI.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τζάμπερ ανακοίνωσε ότι φεύγει για την Anthropic, όπου θα τον συνοδεύσουν ο Άντλερ και ο συνάδελφος του στο AlphaFold, Αλεξάντερ Πρίτζελ.

Υπάλληλος της DeepMind, που μίλησε στους Financial Times υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε ότι και οι τρεις ήταν «καίρια, σημαντικά, βασικά μέλη» της εταιρείας και ότι οι αποχωρήσεις τους προκάλεσαν έκπληξη εσωτερικά.

Η DeepMind ανακοίνωσε ότι η μετακίνηση των ερευνητών αντικατοπτρίζει τις εξελισσόμενες επιστημονικές της προτεραιότητες.

«Είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για την επιστημονική μας κληρονομιά και την παγκόσμια επίδραση του AlphaFold, που ενέπνευσε την ίδρυση των Isomorphic Labs με αποστολή να επανασχεδιάσουν την ανακάλυψη φαρμάκων», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα Isomorphic Labs ξεχώρισαν από τη DeepMind το 2021 για να εμπορευματοποιήσουν τις επιστημονικές ανακαλύψεις του AlphaFold. Από τότε έχουν συνάψει συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Novartis και η Eli Lilly, καθώς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων.

Η αναδιοργάνωση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης μια ευρύτερη αλλαγή στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα πρωτοποριακά εργαστήρια βλέπουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όχι απλά ως chatbots αλλά ως εργαλεία ικανά να επιταχύνουν την επιστημονική έρευνα. Η Anthropic φέτος λάνσαρε το Claude Science, μια έκδοση του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης της σχεδιασμένη για να υποστηρίζει έρευνα στη βιολογία και στην ανακάλυψη φαρμάκων.

Ο ανταγωνισμός για το μικρό σύνολο ερευνητών που μπορούν να δημιουργήσουν προηγμένα συστήματα AI έχει ενταθεί παράλληλα με αυτήν τη στρατηγική αλλαγή, με τις εταιρείες να προσλαμβάνουν επιθετικά κορυφαίους επιστήμονες και μηχανικούς, σημειώνουν οι Financial Times.

«[Οι ερευνητές AI] θέλουν να δουλέψουν σε ένα εργαστήριο που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας και να μην χρειάζεται να τρέχουν να προλάβουν τα γεγονότα», δήλωσε ο Μαρκ Τσεν, επικεφαλής έρευνας της OpenAI, στους FT νωρίτερα φέτος.

«Είναι πολύ πιο συναρπαστικό για έναν ερευνητή να βρίσκεται απλώς στην αιχμή της τεχνολογίας, προσπαθώντας να προωθήσει το επόμενο παράδειγμα, αντί όλη αυτή την πίεση να αναπαράγει κάποιο μοντέλο που είναι κοντά στην αιχμή», πρόσθεσε.

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