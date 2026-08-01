Anthropic: Δάνειο 15 δισ. δολ. για data center με την υποστήριξη της Google

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Σε προχωρημένες συνομιλίες για να δανειστεί 15 δισεκατομμύρια δολάρια βρίσκεται η Anthropic προκειμένου να κατασκευάσει μια τεράστιας νέα εγκατάσταση data center και ενός εργοστασίου παραγωγής ενέργειας στο Τέξας , με την Google να παρέχει οικονομικές εγγυήσεις και τσιπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Με βάση τη συμφωνία που συζητείται -όπως αναφέρει η Wall Street Journal- μια κοινοπραξία τραπεζών με επικεφαλής την Morgan Stanley θα δανείσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια στην Nexus Data Centers για την κατασκευή των εγκαταστάσεων στο Χάμπαρντ του Τέξας, η οποία θα διαθέτει δικό της εργοστάσιο παραγωγής ικανό να παράγει 1,6 γιγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Η Evercore οργάνωσε τη συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από την Πέμπτη, και ήταν ο μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της Nexus.

Οι χρήσιμες εγγυήσεις

Για να βοηθήσει την Nexus να αυξήσει το χρέος της, η Google έχει παράσχει εγγυήσεις για δισεκατομμύρια δολάρια από τις υποχρεώσεις μίσθωσης και πληρωμής ενέργειας της Anthropic σε περίπτωση που η νεοσύστατη εταιρεία αθετήσει τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η υποστήριξη της Google ήταν περιορισμένη και κάλυπτε το ελάχιστο ποσό που απαιτούσαν οι τράπεζες για να ολοκληρώσουν τη χρηματοδότηση, δήλωσε ένα από αυτά τα άτομα.

Οι εγγυήσεις καλύπτουν τέσσερις μισθώσεις κέντρων δεδομένων που έχει υπογράψει η Anthropic, μαζί με τις αντίστοιχες συμφωνίες αγοράς ενέργειας, οι οποίες θα αντλούν ενέργεια από έναν λεγόμενο σταθμό παραγωγής ενέργειας «πίσω από τον μετρητή» που θα υποστηρίζει την εγκατάσταση.

Το deal Anthropic – Google

Το πακέτο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα ενδιάμεσο δάνειο 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση. Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή της, η Google αναμένεται να λάβει μετοχικό μερίδιο περίπου 20% στο έργο του κέντρου δεδομένων και της ενέργειας, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Το έργο Χάμπαρντ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Anthropic να γίνει άμεσος ενοικιαστής έργων αντί να ενοικιάζει απλώς διακομιστές από παρόχους cloud. Η Anthropic έχει υπογράψει περισσότερες από δώδεκα προκαταρκτικές συμφωνίες μίσθωσης με Αμερικανούς προγραμματιστές και στοχεύει σε τουλάχιστον 10 γιγαβάτ χωρητικότητας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η προσπάθεια μίσθωσης ηγείται απο τον Τιμ Χιούτζ , πρώην στέλεχος της Stack Infrastructure που προσέλαβε η εταιρεία φέτος.

Η συμφωνία καταδεικνύει πώς οι εταιρείες πίσω από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τους ισολογισμούς εταιρειών τεχνολογίας επενδυτικού βαθμού και προμηθευτών τσιπ για να χρηματοδοτήσουν υποδομές για νεότερους, μη κερδοφόρους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κύριος ανταγωνιστής της Anthropic, η OpenAI , έχει επιδιώξει μια παρόμοια δομή, διεξάγοντας συνομιλίες με την Nvidia για να κανονίσει ένα backstop 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια εγκατάσταση στο Οχάιο, το οποίο θα μπορούσε τελικά να αντλήσει 10 γιγαβάτ.