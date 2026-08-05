Wall Street: Γιατί ο «Mr Big Short» βλέπει sell off, όπως το 1987

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Ενώ η Wall Street συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο, ο επενδυτής που έγινε γνωστός επειδή προέβλεψε την κρίση των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ το 2009, παραμένει αμετακίνητος στις απαισιόδοξες προβλέψεις του.

Ο Μάικλ Μπέρι εκτιμά ότι οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κορυφή, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας βίαιης διόρθωσης που θα μπορούσε να θυμίσει το κραχ του 1987.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Substack, ο επενδυτής που έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «The Big Short», σημείωσε ότι «συνεχίζω να πιστεύω πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε κοντά σε μια μεγάλη κορυφή και ακόμη και σε μια πτώση τύπου 1987. Ωστόσο, τα νέα ιστορικά υψηλά του S&P 500 πιθανότατα θα προσελκύσουν νέο χρήμα στην αγορά».

Επιμένει απέναντι στην «τρέλα» της AI

Ο Μπέρι συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς επικριτές του επενδυτικού ενθουσιασμού γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Υποστηρίζει ότι η έκρηξη της ζήτησης για υποδομές AI στηρίζεται σε χρηματοδοτικά σχήματα που ενδέχεται να αποδειχθούν μη βιώσιμα, δημιουργώντας συνθήκες υπερβολής στην αγορά.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η άνοδος των μετοχών έχει δημιουργήσει έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό, καθώς η υποχώρηση της μεταβλητότητας ωθεί τα συστηματικά επενδυτικά κεφάλαια να αυξάνουν τη μόχλευσή τους και να ενισχύουν περαιτέρω την ανοδική δυναμική.

«Όταν η αγορά ανεβαίνει και η μεταβλητότητα υποχωρεί, τα funds που στοχεύουν συγκεκριμένα επίπεδα μεταβλητότητας αναγκάζονται να αυξάνουν τη μόχλευσή τους, ενώ ενεργοποιούνται και άλλες στρατηγικές που ακολουθούν την τάση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχήματα που κρατά ανοιχτά

Παρά το ισχυρό ράλι, ο Μπέρι διατηρεί τις short θέσεις του σε μια σειρά από μετοχές και ETFs που θεωρεί υπερτιμημένα. Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να στοιχηματίζει στην πτώση του ETF iShares Semiconductor (SOXX), καθώς και των Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla και Applied Materials.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να πιστεύει στη μακροπρόθεσμη επενδυτική του θέση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα περιορίσει τις ζημιές του εάν η αγορά κινηθεί αποφασιστικά εναντίον του. Όπως αποκάλυψε, όλες οι short θέσεις του παραμένουν κερδοφόρες, με μοναδική εξαίρεση το στοίχημα κατά της Nvidia.

Παρόλα αυτά, ο Μπέρι υπενθύμισε ότι οι ανοιχτές πωλήσεις δεν είναι στρατηγική για όλους τους επενδυτές. «Το short δεν είναι για όλους. Εγώ πρέπει να κάνω short. Οι περισσότεροι δεν πρέπει», έγραψε χαρακτηριστικά.