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Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Dow Jones και ο S&P 500

Για πρώτη φορά ανέβηκε πάνω από τις 54.000 ο Dow Jones και πάνω από τις 7.700 ο S&P 500

Wall Street 04.08.2026, 23:14
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Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Dow Jones και ο S&P 500
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Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο την Τρίτη, με τους δείκτες S&P 500 και Dow Jones Industrial Average να κλείνουν σε νέα ιστορικά υψηλά, χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και στη νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν ξανά.

Ειδικότερα, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,79% και έκλεισε για πρώτη φορά από τον Ιούνιο σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 7.736,52 μονάδες. Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,59%, κλείνοντας στις 26.584,99 μονάδες, με τη μετοχή της Palantir Technologies να εκτινάσσεται κατά 29%.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 907,47 μονάδες ή 1,71%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 54.085,88 μονάδες. Την άνοδο του δείκτη οδήγησε η Caterpillar, η μετοχή της οποίας κατέγραψε κέρδη 6%, ξεπερνώντας το ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον προηγούμενο μήνα.

Πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος σημείωσε άνοδο 4%, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν και άλλοι τομείς της αγοράς. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 1%, με πρωταγωνίστρια τη Goldman Sachs, της οποίας η μετοχή κατέγραψε άνοδο άνω του 3%. Παράλληλα, οι κλάδοι της βιομηχανίας και των βασικών υλικών ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 2% ο καθένας.

Το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC, ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς». Πρόσθεσε, μάλιστα, πως «υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα των Στενών, ώστε να κινηθούμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση στη σύγκρουση».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούσαν κατά περίπου 5%, στα 75 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, σημείωνε επίσης πτώση 5%, διαμορφούμενο κοντά στα 79 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι μετοχές

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Palantir οδεύει προς την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άλεξ Καρπ, χαρακτήρισε τις επιδόσεις «εξωπραγματικές», αποδίδοντάς τες στη μεγάλη ζήτηση για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την τεχνολογική κυριαρχία (AI sovereignty).

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, συνεχίζοντας την ανάκαμψή τους μετά τη σημαντική διόρθωση που σημείωσαν τον Ιούλιο. Η Micron Technology ενισχυόταν κατά 7%, ενώ η Marvell Technology κατέγραφε άνοδο 14%.

Η Caterpillar ήταν η μετοχή με τη μεγαλύτερη άνοδο στον δείκτη Dow Jones, αφού ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου καλύτερα των εκτιμήσεων και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την αύξηση των εσόδων. Ο βιομηχανικός όμιλος επισήμανε ότι η ζήτηση για τον εξοπλισμό του παραμένει ισχυρή, καθώς επιταχύνεται η κατασκευή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η εταιρεία εκτίμησε ότι η επιβάρυνση από τους δασμούς για το σύνολο του έτους θα κινηθεί στο χαμηλότερο άκρο του εύρους που είχε προβλέψει προηγουμένως.

Τα εταιρικά αποτελέσματα και ο S&P 500

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά, καθώς περισσότερο από το 84% των εταιρειών του δείκτη S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet.

«Αν παρακολουθούσε κανείς μόνο τη χρηματιστηριακή αγορά τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις, θα πίστευε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον κόσμο», σχολίασε ο Thierry Wizman, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων της Macquarie Group. «Ακόμη και οι κατασκευαστές ημιαγωγών έχουν ανακάμψει από τη μεγάλη πτώση του Ιουλίου, αφού ορισμένοι από τους μεγαλύτερους επενδυτές σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να κατευνάσουν τις ανησυχίες των αναλυτών ότι οι επενδύσεις τους σε κέντρα δεδομένων επιβαρύνουν υπερβολικά τις ταμειακές τους ροές. Επιπλέον, μέχρι στιγμής, τα τριμηνιαία αποτελέσματα των αμερικανικών εισηγμένων εταιρειών, στο σύνολό τους, δεν έχουν απογοητεύσει».

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν ισχυρή άνοδο στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με την οποία ξεκίνησαν οι συναλλαγές του Αυγούστου. Ο Dow Jones έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Την Τρίτη, ωστόσο, η μετοχή της εταιρείας υποχωρούσε σχεδόν κατά 2%, μετά την κατάθεση από τον Τζεφ Μπέζος σχεδίου πώλησης μετοχών συνολικής αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων.

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