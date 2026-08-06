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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά – Στο επίκεντρο η Metlen

Τα πρόσημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένουν μοιρασμένα και η πλειονότητα των κινήσεων περιστρέφεται γύρω από τη νέα δέσμη των εταιρικών αποτελεσμάτων

Xρηματιστήριο Αθηνών 06.08.2026, 11:32
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδικά – Στο επίκεντρο η Metlen
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς τα πρόσημα παραμένουν μοιρασμένα και η πλειονότητα των κινήσεων περιστρέφεται γύρω από τη νέα δέσμη των εταιρικών αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,22% στις 2.629,77 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 46,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,6 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,24% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.709,73 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,31% στις 3.044,07 μονάδες.

Το χρηματιστήριο Αθηνών

Η αγορά συνεχίζει να κινείται σε φάση αναδιάταξης δυνάμεων, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αφομοιώσουν αφενός τη θεαματική ανοδική κίνηση που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες και αφετέρου τον νέο κύκλο εταιρικών αποτελεσμάτων των ισχυρών εισηγμένων.

Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρίσκεται η Metlen, η οποία αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια της ημέρας μετά την ανακοίνωση ενός ιδιαίτερα ισχυρού εξαμήνου. Τα αποτελέσματα ενεργοποίησαν έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, με τη μετοχή να συγκεντρώνει περίπου το ήμισυ της συνολικής αξίας συναλλαγών. Παράλληλα, χρηματιστηριακές πηγές κάνουν λόγο για ενδείξεις short squeeze, καθώς η έντονη ζήτηση φαίνεται να αναγκάζει επενδυτές που είχαν ποντάρει στην πτώση της μετοχής να κλείνουν τις θέσεις τους, ενισχύοντας περαιτέρω την ανοδική κίνηση.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ και της Helleniq Energy, τα οποία διαμορφώνουν το κλίμα στον ενεργειακό κλάδο. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της αγοράς παραπέμπει, για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, σε μια διαδικασία αφομοίωσης των πρόσφατων υψηλών και ανακατανομής χαρτοφυλακίων, με τους επενδυτές να επανατοποθετούνται ενόψει της επόμενης κίνησης του Χρηματιστηρίου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Metlen σημειώνει κέρδη 3,35%, με την Εθνική να είναι στο +1,21%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Helleniq Energy, Alpha Bank, Jumbo, Λάμδα, Κύπρου, ΔΕΗ, Aktor και ΟΤΕ, ενώ η Optima δεν έχει μεταβολή.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ και ο ΔΑΑ σημειώνουν απώλειες 1,60% και 1,59% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Βιοχάλκο, Motor Oil, Allwyn, ΕΛΧΑ, Cenergy, Credia, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Coca Cola και Eurobank.

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