Το πυρηνικό παράδοξο

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Η ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 δεν σήμανε μόνο το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εγκαινίασε μια εντελώς νέα εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας: την πυρηνική εποχή. Για ογδόντα ένα χρόνια η ανθρωπότητα απέφυγε τη χρήση πυρηνικών όπλων, γεγονός που συχνά θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της διεθνούς πολιτικής. Ορισμένοι μάλιστα αναφέρονται στην δημιουργία ενός “πυρηνικού ταμπού”. Το ερώτημα είναι αν αυτή η ιστορική εξαίρεση θα συνεχιστεί.

Η πυρηνική αποτροπή υπήρξε ο θεμέλιος λίθος της στρατηγικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η λογική της «αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής» (Mutual Assured Destruction) απέτρεψε μια άμεση πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Παρά τις επανειλημμένες κρίσεις, από το Βερολίνο έως την Κούβα, οι ηγεσίες της Ουάσιγκτον και της Μόσχας αντιλαμβάνονταν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορούσε να έχει νικητή.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύτηκε από ένα πυκνό πλέγμα συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών, μηχανισμών επικοινωνίας και κανόνων διαχείρισης κρίσεων, που περιόρισαν τον κίνδυνο ατυχημάτων και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Δημιουργήθηκε σταδιακά μια «πυρηνική αρχιτεκτονική», η οποία, παρά τις αδυναμίες της, συνέβαλε αποφασιστικά στη διατήρηση της “πυρηνικής ειρήνης”. Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή αλλάζει δραματικά.

Η πυρηνική τάξη που οικοδομήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία αποδόμησης. Οι περισσότερες συμφωνίες ελέγχου των εξοπλισμών έχουν καταρρεύσει, ενώ η τελευταία σημαντική συνθήκη, η New START, εξέπνευσε τον Φεβρουάριο του 2026 χωρίς να ανανεωθεί. Για πρώτη φορά μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο κόσμος κινδυνεύει να εισέλθει σε μια περίοδο χωρίς περιορισμούς και χωρίς κανόνες στον στρατηγικό πυρηνικό ανταγωνισμό.

Παράλληλα, οι τρεις μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις εκσυγχρονίζουν ταυτόχρονα τα πυρηνικά τους οπλοστάσια. Η Ρωσία συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών της δυνάμεων και τον χρησιμοποιεί ως εργαλείο στρατηγικού καταναγκασμού στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανανέωσης του πυρηνικού τους αποθέματος μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Η Κίνα, τέλος, εγκαταλείπει τη στρατηγική της περιορισμένης αποτροπής και αυξάνει με ταχύτατους ρυθμούς τις πυρηνικές της δυνατότητες, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε ισότιμο στρατηγικό ανταγωνιστή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πυρηνικό σύστημα μετατρέπεται έτσι από διπολικό σε τριπολικό, γεγονός που καθιστά την αποτροπή πιο σύνθετη και λιγότερο προβλέψιμη.

Η πυρηνική αποτροπή εξακολουθεί να καθιστά εξαιρετικά απίθανο έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Δεν αποτρέπει όμως τους περιορισμένους πολέμους. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να τους διευκολύνει. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία θεωρώντας ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο θα απέτρεπε μια άμεση στρατιωτική επέμβαση του ΝΑΤΟ. Η Ινδία και το Πακιστάν δεν διστάζουν να προχωρούν περιοδικά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, πιστεύοντας ότι μπορούν να ελέγξουν την κλιμάκωση λόγω της ύπαρξης πυρηνικών όπλων.

Εδώ βρίσκεται το μεγάλο πυρηνικό παράδοξο της εποχής μας. Τα πυρηνικά όπλα μειώνουν την πιθανότητα ενός γενικευμένου παγκοσμίου πολέμου, αλλά ταυτόχρονα διευκολύνουν την έναρξη περιορισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι αντίπαλοι θεωρούν ότι η πυρηνική αποτροπή λειτουργεί ως «οροφή» που εμποδίζει την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και, συνεπώς, αισθάνονται μεγαλύτερη ελευθερία να χρησιμοποιήσουν συμβατική στρατιωτική ισχύ.

Στους παραδοσιακούς κινδύνους προστίθενται σήμερα και νέοι. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, οι κυβερνοεπιθέσεις και η εξάρτηση των πυρηνικών δυνάμεων από διαστημικά δίκτυα διοίκησης και επικοινωνιών αυξάνουν την πιθανότητα λανθασμένων εκτιμήσεων, τεχνικών σφαλμάτων και ακούσιας κλιμάκωσης. Σε ένα περιβάλλον όπου οι χρόνοι λήψης αποφάσεων συρρικνώνονται, μια εσφαλμένη αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες.

Η μεγαλύτερη όμως αλλαγή αφορά το ίδιο το διεθνές σύστημα. Η μεταπολεμική διεθνής τάξη πραγμάτων αποδυναμώνεται, ενώ η γεωπολιτική επιστρέφει στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής. Ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η διαρκής αστάθεια στη ευρύτερη Μέση Ανατολή και η σταδιακή διάβρωση των κανόνων του διεθνούς δικαίου συνθέτουν ένα πολύ πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον από εκείνο των τελευταίων δεκαετιών.

Ογδόντα ένα χρόνια μετά τη Χιροσίμα, το βασικό δίδαγμα παραμένει επίκαιρο. Τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να καθιστούν τον γενικευμένο πόλεμο σχεδόν αδιανόητο. Δεν καθιστούν όμως τον πλανήτη περισσότερο ασφαλή. Αντίθετα, σε ένα διεθνές σύστημα που γίνεται ολοένα πιο κατακερματισμένο και ανταγωνιστικό, αυξάνουν την πολυπλοκότητα της στρατηγικής εξίσωσης και τους κινδύνους λανθασμένων υπολογισμών.

Η επέτειος της Χιροσίμα δεν είναι μόνο μια ημέρα ιστορικής μνήμης. Είναι και μια υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα εξακολουθεί να ζει υπό τη σκιά των πυρηνικών όπλων. Η πυρηνική αποτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί. Η πυρηνική τάξη όμως που τη στήριζε επί οκτώ δεκαετίες αποδυναμώνεται. Και αυτό καθιστά τη νέα πυρηνική εποχή περισσότερο αβέβαιη και δυνητικά πιο επικίνδυνη από την προηγούμενη.

Ο Αθανάσιος Πλατιας είναι ομότιμος καθηγητής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων