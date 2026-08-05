Standard Oil: Η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Οι διαχειριστές κεφαλαίων «ψηφίζουν» ευρωπαϊκά ομόλογα
Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αναδεικνύονται ως μια ασφαλέστερη επιλογή για τους διαχειριστές κεφαλαίωνΤζούλη Καλημέρη
Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομίαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Η προσωρινή «αποκαθήλωση» της Macy's - Η επόμενη μέρα
Η εμβληματική πινακίδα της Macy’s στη Herald Square ανήκει στο παρελθόν - Η Berkshire Hathaway και η αναδιάρθρωσηΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ανεβαίνει η online αγορά εισιτηρίων στην Ευρώπη
Το 26,8 % των καταναλωτών στην ΕΕ αγόρασαν εισιτήρια μέσω διαδικτύου για συναυλίες και άλλα φεστιβάλ - Σε άνοδο οι online αγορές στην Ελλάδα - Η κατηγορία των εισιτηρίωνΚωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: Σπάνια επενδυτική ευκαιρία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Τιμή στόχος στα 55 ευρώ
Η UBS ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βάζει τον πήχη στα 55 ευρώ - Τι δίνει αξία στον όμιλοΑλεξάνδρα Τόμπρα
Πόσο πάει το τ.μ. «στου ονείρου τα νησιά» [πίνακες]
Αυξημένες είναι και φέτος οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες - Οι μεγάλοι «πρωταγωνιστές»Ανδρομάχη Παύλου
Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την Εθνική Τράπεζα η UBS
Η UBS διατήρησε τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 18,70 ευρώ ανά μετοχή για την Εθνική ΤράπεζαΑλεξάνδρα Τόμπρα
Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την ΤετάρτηΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Standard Oil και η γέννηση της σύγχρονης πετρελαϊκής βιομηχανίας
Η ίδρυση της Standard Oil στις 5 Αυγούστου 1870 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής για την αμερικανική οικονομίαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Η προσωρινή «αποκαθήλωση» της Macy's - Η επόμενη μέρα
Η εμβληματική πινακίδα της Macy’s στη Herald Square ανήκει στο παρελθόν - Η Berkshire Hathaway και η αναδιάρθρωσηΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η Anduril εξετάζει επένδυση για ναυπήγηση drones επιφανείας
Η Anduril, με έδρα τη Νότια Καλιφόρνια, υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με τους φορείς εκμετάλλευσης του ιστορικού ναυπηγείου Sparrows Point
Χάνει δυναμική η συμμαχία Diageo – Moët
Τα έσοδα της Diageo από τις συνεργασίες με την Moet Hennessy μειώθηκαν απότομα στο οικονομικό έτος 2025 σε σχέση με το 2023
Οι πυρκαγιές και το κενό ασφάλισης
Η μεγαλύτερη απειλή έγκειται στις μελλοντικές ζημίες από πυρκαγιές στις αστικές περιοχές
Θεσσαλία: Άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς
Σοβαρά προβλήματα στην αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία - Οι προτάσεις
ΑΒΑΞ: Αναλαμβάνει ενεργειακό έργο 800 MW στη Λάρισα
Η νέα μονάδα, καθαρής ισχύος 794 MW, θα αποτελεί την πρώτη στην Ευρώπη που θα αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία M701JAC της Mitsubishi Power
Στην πρίζα το νέο αιολικό πάρκο της FARIA Renewables
Το νέο αιολικό πάρκο, FARIA Αίολος Λάρυμνα αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας
Το νέο «όπλο» της Ελλάδας απέναντι στις φωτιές
Η Ελλάδα δοκιμάζει κατά πόσον ένας νέος στόλος θερμικών δορυφόρων μπορεί να προσφέρει στους πυροσβέστες έγκαιρη προειδοποίηση
Νέες 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω
Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση των ανέργων - Οι δικαιούχοι
Η Deutsche Bank βλέπει τον χρυσό στα 4.600 δολ. το τέταρτο τρίμηνο
Η Deutsche Bank θεωρεί τη διόρθωση στις τιμές του χρυσού ως σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένηΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις με βάση τον ΑΦΜ
Επιδότηση έως 600 ευρώ για το Τουρισμός για Όλους - Οι δικαιούχοι, η διαδικασία
Άλμα 15,2% στα κέρδη της Coca- Cola HBC - Αναβάθμιση guidance
H αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για την Coca-Cola HBC αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο ανώτερο όριο του εύρους 6% με 7%
Φωτιές: Πώς θα δοθεί η επιδότηση για τους πληγέντες - Τα ποσά
Οι δικαιούχοι πληγέντες από τις φωτιές - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία
Axios: Οι 5 όροι της συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ
Οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν για το Ορμούζ, στοχεύοντας σε ανακοίνωση την ΤετάρτηΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου
Πρόκειται για επιστροφή κεφαλαίου 494 εκατ. ευρώ.τράπεζα Πειραιώς
Μια χώρα που δεν επενδύει στο μέλλον της
Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει το πιο κακοπληρωμένο ερευνητικό δυναμικό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει το ίδιο της το μέλλονΛευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης - Στάχτη 144.243 στρέμματα
Η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ο κίνδυνος τυχόν αναζωπυρώσεων ελλοχεύει καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και «καντηλάκια»
Κάτω από 80 δολ. το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία
Το πετρέλαιο συνεχίζει να υποχωρεί καθώς οι επενδυτές αναμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν