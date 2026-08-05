Ελαιόλαδο: Γιατί η αγορά δεν βλέπει νέες ανατιμήσεις στις τιμές

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Ανευ λόγου είναι η ανησυχία – που πρόσκαιρα επικράτησε μεταξύ των καταναλωτών και της αγοράς γενικότερα – σχετικά με το ενδεχόμενο της αύξησης των τιμών του ελαιολάδου, τόσο στο επίπεδο του παραγωγού όσο και κατά συνέπεια στη λιανική αγορά.

Πηγές με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν πως πρώτον, η ελληνική παραγωγή που αναμένεται από τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα είναι αρκετά μεγάλη – υπολογίζεται ότι θα είναι μεγαλύτερη των 200.000 τόνων, δεύτερον, η ισπανική παραγωγή με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου αναμένεται στους περίπου 1,5 εκατομμύρια τόνους και τρίτον, η Ελλάδα – προς θλίψη των παραγωγών διαθέτει ακόμη αποθέματα.

Ως εκ τούτου στην χειρότερη περίπτωση ίσως να υπάρξει μία «διόρθωση» της τιμής παραγωγού όχι μεγαλύτερη των 30 λεπτών ανά κιλό. Σήμερα η τιμή παραγωγού στο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνεται από 3,30 ευρώ ως και 4,10 ευρώ το κιλό – έτσι στο ενδεχόμενο της διόρθωσης οι σημερινές τιμές παραγωγού θα διαμορφωθούν στα 3,60 ως και 4,40 ευρώ το κιλό.

Το ελαιόλαδο στον διεθνή τύπο

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ανησυχία προκλήθηκε από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι εκτεταμένες πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις αγορές πολλών αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων και του ελαιολάδου.

Όμως όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς, μεταξύ των άλλων, είναι πως μετά από δύο χρόνια υψηλών – σχεδόν απαγορευτικών στον μέσο καταναλωτή – αν και στην τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο – 2025/26 – οι τιμές αποκλιμακώθηκαν και μάλιστα σημαντικά, ωστόσο το ελαιόλαδο έχει … χάσει καταναλωτές! Δηλαδή στα δύσκολα χρόνια τα σπορέλαια – σαφώς κατά πολύ φθηνότερα του ελαιολάδου – κέρδισαν ένα σημαντικό τμήμα καταναλωτών.

Τι κρατάει τα αποθέματα… ζωντανά

Φαίνεται, λοιπόν – κι αυτή είναι η διαπίστωση στην αγορά – πως με την εξομάλυνση των τιμών δεν «επέστρεψαν» όλοι όσοι «έφυγαν» από την αγορά του ελαιολάδου. Κι αυτός λένε, είναι ένας από τους λόγους της ύπαρξης σημαντικών αποθεμάτων στην αγορά.

Ετσι τα αποθέματα από την μία πλευρά και η αναμενόμενη μεγάλη νέα κατανάλωση, θα ασκήσει έτσι κι αλλιώς ισχυρές πιέσεις στις τιμές παραγωγού – οι οποίοι, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τις σημερινές τιμές που απολαμβάνουν!