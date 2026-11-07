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Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης – Λεβαντόφσκι και Γκριεζμάν ξεχώρισαν μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους

Business of Sport 07.11.2026, 11:10
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Ο Μέσι παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις πωλήσεις φανελών του MLS
Γιώργος Μαζιάς

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Ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να κυριαρχεί στην αγορά των εμφανίσεων του MLS, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης με τις πιο δημοφιλείς ποδοσφαιρικές φανέλες του αμερικανικού πρωταθλήματος. Όπως ανακοίνωσε η Major League Soccer, ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι διατηρεί τα πρωτεία, επιβεβαιώνοντας την τεράστια εμπορική απήχηση που έχει αποκτήσει από την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νοτιοκορεάτης Σον Χέουνγκ-Μιν της Λος Άντζελες FC, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Γερμανός Τόμας Μίλερ της Βανκούβερ Γουάιτκαπς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του πρωταθλήματος, με τον Πολωνό Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της Σικάγο Φάιρ να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση και τον Γάλλο Αντουάν Γκριεζμάν της Ορλάντο Σίτι να ακολουθεί στην πέμπτη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη λίγκα, η φανέλα του Λεβαντόφσκι είναι η δημοφιλέστερη από τον Ιούνιο, όταν και εντάχθηκε στο MLS, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκτοπίσει τον Μέσι από την κορυφή της συνολικής κατάταξης της σεζόν.

Στην έκτη θέση συναντάμε τον 17χρονο Αμερικανό μέσο Κάβαν Σάλιβαν της Φιλαδέλφεια Γιούνιον, ενώ έπονται ο Ντενίς Μπουανγκά της Λος Άντζελες FC, ο Ουρουγουανός Λουίς Σουάρες της Ίντερ Μαϊάμι, ο Γερμανός Χάνι Μούκταρ της Νάσβιλ και ο Αργεντινός Ροντρίγκο Ντε Πολ, επίσης της ομάδας του Μαϊάμι.

Η Ίντερ Μαϊάμι έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην πρώτη δεκάδα, με τρεις ποδοσφαιριστές, ενώ ακολουθεί η Λος Άντζελες FC με δύο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στη λίστα βρίσκονται τέσσερις παγκόσμιοι πρωταθλητές: ο Μέσι και ο Ντε Πολ με την Αργεντινή, ο Γκριεζμάν με τη Γαλλία και ο Μίλερ με τη Γερμανία.

Η πρωτιά του Μέσι δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς και το 2025 είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις εμφανίσεων. Τότε, δεύτερος ήταν ο συμπαίκτης του στην Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρες, ενώ την τρίτη θέση είχε καταλάβει ο Παραγουανός Μιγκέλ Αλμιρόν της Ατλάντα Γιουνάιτεντ. Την πρώτη τετράδα συμπλήρωνε ο Μεξικανός Ίρβινγκ «Τσάκι» Λοσάνο της Σαν Ντιέγκο FC.

Η νέα κατάταξη επιβεβαιώνει ξανά ότι η παρουσία κορυφαίων διεθνών αστέρων έχει ενισχύσει σημαντικά την εμπορική δυναμική του MLS, με τον Μέσι να παραμένει το μεγαλύτερο σημείο αναφοράς του πρωταθλήματος και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Πηγή: in.gr

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