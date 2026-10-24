Ανδρουλάκης: 40.000 νέες και ανακαινισμένες κατοικίες μέσω GenRent

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Στοιχεία από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τι σχέση έχει ένα ακίνητο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια με το ενοίκιό σου; Σημείωσε. Το Δημόσιο έχει ακίνητη περιουσία να αξιοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, όπως το ακίνητο του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια. Τώρα σκέψου, αν αυτό το κτίριο γινόταν κοινωνικές κατοικίες, τι θα είχαμε; Πρόσθετες κατοικίες με χαμηλότερα ενοίκια και περισσότερη προσφορά ακινήτων», ανέφερε αρχικώς ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση όμως επέλεξε να το δώσει σε ιδιώτη για να παίρνει ένα μικρό ενοίκιο», συμπληρώνοντας ότι «αυτές οι επιλογές είναι λανθασμένες και πρέπει να αλλάξουν. Όχι με υποσχέσεις, αλλά με θέσεις. Με 40.000 νέες και ανακαινισμένες κατοικίες μέσω GenRent, με άνοιγμα κλειστών ακινήτων χρησιμοποιώντας φορολογικά κίνητρα, με περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές, με κατάργηση της Golden Visa και με πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έκλεισε το βίντεο για τη στεγαστική κρίση λέγοντας πως «για μια χώρα που χωρά τη ζωή και τις ανάγκες των πολιτών της και ιδιαίτερα των νέων».

Δείτε το βίντεο: