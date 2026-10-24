Μαρκόπουλος για ακρίβεια: Θα συνεχίσουμε τη στήριξη και το 2027

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Τη συνέχιση της στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση προανήγγειλε o υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος επισημαίνοντας ότι η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στα νοικοκυριά.

Μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο» ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι «είναι ένας δύσκολος χειμώνας, τον οποίο θα το παραδεχτώ, και απαιτεί σύνθετες αποφάσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει αρκετά εργαλεία για την ελάφρυνση των νοικοκυριών.

«Θα συνεχίσουμε τη στήριξη και το 2027. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε προϋπολογίσει 200 εκατομμύρια επιπλέον για έκτακτες ανάγκες και προφανώς όσο εκτείνεται αυτή η κρίση εμείς θα είμαστε εδώ. Μάλιστα, να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Σχοινά, και με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, παρουσιάσαμε και το My Diesel, την παροχή στην αντλία 51 λεπτών ανά λίτρο για να στηριχτούν και οι αγρότες μας χωρίς να ταλαιπωρούνται.

»Έχει γίνει μια μεγάλη προεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα. Προσωπικά μάλιστα διαβουλεύτηκα και με τους βενζινοπώλες, τους οποίους δημόσια θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτή τη συνεισφορά τους, γιατί μας έχουν βοηθήσει καίρια να κρατηθούν και οι τιμές, αλλά και να πάει να γίνει η δράση στην αντλία. Είναι μια πολυπαραγοντική προσπάθεια».

Η υπόθεση της Pizza Fan

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος χαρακτήρισε την αποκάλυψη της υπόθεσης της Pizza Fan επιτυχία της ΑΑΔΕ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υπογραμμίζοντας ότι το παράνομο λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολο τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

«Πρόκειται για μια επιτυχία και της ΑΑΔΕ και των αστυνομικών δυνάμεων της ΔΑΟΕ. Είχε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας αυτή η υπόθεση, λόγω του γεγονότος ότι δεν φαίνονταν αποδείξεις. Υπήρχε ένα λογισμικό που, μέσα από την εφαρμογή, δεν χτυπούσε αποδείξεις. Ένας δεύτερος βαθμός δυσκολίας είχε να κάνει με το γεγονός ότι πέρναγε μέσα από τα καταστήματα franchising.

»Ουσιαστικά απέκρυπταν περίπου το 20% του τζίρου τους με παράνομο λογισμικό, το οποίο δεν μπορούσε να είναι εύκολο να εντοπιστεί”, είπε, προσθέτοντας ότι η ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ και η εξειδίκευση του προσωπικού της συμβάλλουν στην αποκάλυψη τέτοιων υποθέσεων.

«Αργά ή γρήγορα, όποιος κάνει τέτοια πράγματα θα τον πιάσουμε. Όποιος νομίζει ότι θα ξεγελάσει το κράτος, θα πιαστεί», τόνισε.

Οι δημοσκοπήσεις

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις και το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μην εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει την απήχησή του στο κέντρο, ενισχύοντας παράλληλα την επικοινωνία του με τους ψηφοφόρους στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.

«Χρειάζεται μια προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα και προς τα δεξιά. Όμως και τα κέρδη μας στο κέντρο είναι αξιοσημείωτα και πρέπει να τα διατηρήσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα είμαστε ζωντανοί στο παιχνίδι της αυτοδυναμίας. Ακούω, λέει το ΠΑΣΟΚ θα βγω πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Από το Φλεβάρη και μετά υπάρχει το τέλος των ψευδαισθήσεων. Θα πρέπει κάθε πολιτική δύναμη να τοποθετηθεί, γιατί κάθε μέτρηση από εκεί και πέρα δείχνει πού πάμε για τις κάλπες».