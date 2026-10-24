ΗΠΑ: Έγγραφο των υπηρεσιών ασφαλείας προειδοποιεί για «ιρανικό σχέδιο δολοφονίας» αμερικανών αξιωματούχων

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Έγγραφο του διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ προς τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επισημαίνει ότι το Ιράν έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές του να στοχοποιήσει αμερικανούς αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Το εν λόγω – μη διαβαθμισμένο – έγγραφο με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου δημοσιεύει το Axios και αφορά σε φερόμενα σχέδια δολοφονίας που καταρτίζει το Ιράν.

Με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να έχει «παγώσει» εδώ και πάνω από ένα μήνα αλλά με την ένταση να παραμένει στο «κόκκινο» πληθαίνουν οι αναφορές για νέα κλιμάκωση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Το έγγραφο των υπηρεσιών ασφαλείας έρχεται μετά την απόσυρση διπλωματικών αντιπροσωπειών των ΗΠΑ από πρεσβείες της Μέσης Ανατολής την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, στην Ουάσιγκτον επικρατεί ανησυχία ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ενδέχεται να διευρύνουν τις επιθέσεις τους πέρα από τη Σαουδική Αραβία, στοχοποιώντας και άλλες χώρες της περιοχής.

Ο αμερικανός πρόεδρος που Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα την Παρασκευή αναφερόμενος στο Ιράν:

«Μπορεί να κάνουμε άλλη μία μικρή επιχείρηση “Επική Οργή” (Epic Fury) ή [οι Ιρανοί] να καταλήξουν [σε μια συμφωνία].

Αν είναι έξυπνοι, θα πουν απλώς “ας περάσουμε στην ουσία”, αλλά αμφιβάλλω ότι θα το κάνουν, γιατί ίσως δεν είναι έξυπνοι».

Τι αναφέρει το έγγραφο Στο μονοσέλιδο υπόμνημα, ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, προειδοποίησε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ότι οι πληροφορίες για τα ιρανικά σχέδια δολοφονίας πρέπει να κοινοποιηθούν σε περισσότερους Αμερικανούς υπαλλήλους από όσους έχουν σήμερα εξουσιοδότηση πρόσβασης σε αυτές. Το έγγραφο δεν κατονομάζει συγκεκριμένους στόχους, χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής ή τη φύση των σχεδιαζόμενων επιθέσεων. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Κλέιτον προσφέρθηκε να αποχαρακτηρίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ευαίσθητων πληροφοριών, ώστε ο Ρούμπιο να μπορέσει να τις κοινοποιήσει σε περισσότερους εργαζομένους που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε την αποχώρηση των μελών των οικογενειών του προσωπικού και των μη απαραίτητων υπαλλήλων από την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, καθώς και από τα προξενεία στην Τζέντα και το Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας. Την Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών διέταξε επίσης τη μείωση του διπλωματικού και κυβερνητικού προσωπικού των ΗΠΑ στις πρεσβείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον Λίβανο, στο Κατάρ και στην Ιορδανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. «Αποφασίσαμε ότι, λόγω της απειλής επιθέσεων από τους Χούθι και των ιρανικών τρομοκρατικών σχεδίων, πρέπει να περιορίσουμε την παρουσία μας και να διατηρήσουμε μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό», ανέφερε ο αξιωματούχος. Δείτε το έγγραφο

Πηγή: in.gr