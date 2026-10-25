 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ενοίκια: Άνοδος 12,7% στις καλές πιάτσες της Αθήνας

Στα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα ανήλθαν τα ενοίκια καταστημάτων το 2025, σύμφωνα με έρευνα της PWC– Μόλις 2% τα κενά καταστήματα στις προνομιακές τοποθεσίες

Ένδυση – Υπόδηση 25.10.2026, 08:00
Σχολιάστε
Ενοίκια: Άνοδος 12,7% στις καλές πιάτσες της Αθήνας
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Όλο και πιο… τσουχτερή για τον εμπορικό κόσμο γίνεται η παρουσία στις καλές πιάτσες της χώρας, με τα ενοίκια να χτυπάνε νέα… υψηλά. Και αυτό γιατί η ζήτηση παραμένει ανθεκτική και την ίδια ώρα τα διαθέσιμα καταστήματα λιγοστεύουν.

Αποκαλυπτικά της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην έρευνα της PwC για την ελληνική αγορά ακινήτων για το μηνιαίο μίσθωμα αναφοράς στις κορυφαίες θέσεις του λιανεμπορίου, το οποίο έφτασε τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2025, αυξημένο κατά 12,7% έναντι του 2018!

Το ποσοστό κενών χώρων στις προνομιακές τοποθεσίες μειώθηκε από 6,5% το 2018 σε 4% το 2019

Από τα 260 στα 310 ευρώ τα ενοίκια καταστημάτων

Βέβαια η πορεία των ενοικίων στα χρόνια αυτά, δεν ήταν διαρκώς ανοδική. Το αντίθετο, παρουσίασε αρκετές διακυμάνσεις. Τα στοιχεία της Cushman & Wakefield που περιλαμβάνονται στη μελέτη της PwC δείχνουν ότι το μίσθωμα διαμορφωνόταν στα 275 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα το 2018 και ανέβηκε στα 280 ευρώ το 2019.

Το 2020 υποχώρησε στα 260 ευρώ και παρέμεινε εκεί το 2021. Ακολούθησε επιστροφή στα 280 ευρώ το 2022, ενώ από τότε καταγράφονται διαδοχικές αυξήσεις: 290 ευρώ το 2023, 300 ευρώ το 2024 και 310 ευρώ το 2025.

Η τελευταία ετήσια αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 3,3%. Σε σύγκριση με τα χαμηλά της διετίας 2020 και 2021, η άνοδος φτάνει περίπου το 19,2%. Πρόκειται για μισθώματα στις κορυφαίες εμπορικές θέσεις, όχι για τον μέσο όρο των καταστημάτων της Αθήνας.

Ενοίκια

Λιγοστεύουν τα κενά καταστήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Danos–BNP Paribas που αξιοποιεί η PwC, το ποσοστό κενών χώρων στις προνομιακές τοποθεσίες μειώθηκε από 6,5% το 2018 σε 4% το 2019. Διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο έως το 2021, υποχώρησε στο 3% το 2022 και βρίσκεται στο 2% από το 2023.

Στις δευτερεύουσες θέσεις, η διαθεσιμότητα παραμένει μεγαλύτερη, παρότι επίσης περιορίζεται. Από 20% το 2018, τα κενά καταστήματα μειώθηκαν σε 17% το 2019, αυξήθηκαν σε 18% το 2020 και παρέμειναν εκεί το 2021. Το ποσοστό υποχώρησε στο 15% την τριετία 2022–2024 και στο 13% το 2025.

Η άνοδος συνοδεύεται από περιορισμένη διαθεσιμότητα: μόλις το 2% των εμπορικών χώρων στις προνομιακές τοποθεσίες της πρωτεύουσας ήταν κενό το 2025. Η εικόνα διαφέρει αισθητά στις δευτερεύουσες θέσεις, όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 13%.Η προτίμηση για τις ισχυρές εμπορικές θέσεις διατηρεί περιορισμένες τις επιλογές των ενδιαφερόμενων μισθωτών.

Prada

To κατάστημα της Prada επί της Βουκουρεστίου 17

Οι αλυσίδες επιλέγουν, τα malls ενισχύονται

Η PwC διαπιστώνει ότι τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται ιδιαίτερα στους προνομιακούς εμπορικούς δρόμους και στα κυρίαρχα εμπορικά κέντρα. Η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων συμπιέζει παράλληλα τις αποδόσεις, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει συγκεντρωμένο στα καλύτερα ακίνητα.

Αυτή η κινητικότητα εκδηλώνεται ενώ η συνολική επιφάνεια πωλήσεων παραμένει σχεδόν σταθερή, με μικρή υποχώρηση. Κατά τη μελέτη, η αγορά αναπτύσσεται μέσα από επιλεκτικές αντικαταστάσεις καταστημάτων, αναδιαμορφώσεις και στοχευμένες αναπτύξεις. Παράλληλα, μεγάλοι παίκτες εξαγοράζουν μικρότερους για να διευρύνουν τα δίκτυά τους.

Ο πληθωρισμός κάνει τους καταναλωτές περισσότερο προσεκτικούς στην τιμή και στην αξία των αγορών τους.

Το φυσικό κατάστημα αντέχει…

Παρά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η καταναλωτική δαπάνη εξακολουθεί να στηρίζεται στα φυσικά καταστήματα, ιδιαίτερα στα τρόφιμα και στα προϊόντα σπιτιού.

Ο πληθωρισμός, ωστόσο, κάνει τους καταναλωτές περισσότερο προσεκτικούς στην τιμή και στην αξία των αγορών τους. Για τις επιχειρήσεις, η πρόκληση είναι να συνδυάσουν το αυξανόμενο κόστος της εμπορικής στέγης με μια πρόταση που θα προσελκύει πελάτες. Η εγγύτητα και η αγοραστική εμπειρία αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Κοινωνία

Α. Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στο «Χωριάτικο» και στις εταιρείες-φαντάσματα
PosoKanei: Το άγνωστο εργαλείο που μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι 20 ευρώ
Economy

Το άγνωστο «κλικ» που μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι 20 ευρώ
ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
Economy

Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
ΤτΕ: Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Economy

Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Ενοίκια: Άνοδος 12,7% στις καλές πιάτσες της Αθήνας
Ένδυση – Υπόδηση

Πόσο πάει το τετραγωνικό στους «χρυσούς» δρόμους του εμπορίου
Επιστροφή ενοικίου: Πόσα θα πάρετε τον Νοέμβριο – Οι παγίδες και τα παραδείγματα
Ακίνητα

Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά και οι παγίδες [παραδείγματα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Είδη πολυτελείας: Η αγορά της Κίνας «κόβει» 250 δισ. ευρώ τα κέρδη των μεγάλων ομίλων
World

Η ανάκαμψη που δεν ήρθε για την πολυτέλεια και οι απώλειες 250 δισ.

Τα αποτελέσματα από τη LVMH, την Hermès και την Kering αυτόν τον μήνα υπολείπονταν των ήδη σημαντικά προς τα κάτω αναθεωρημένων εκτιμήσεων της αγοράς για τα είδη πολυτελείας

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικός τουρισμός: Οι 8 μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη μέρα
Τουρισμός

Οι οκτώ μεγάλες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

Τι αναφέρει έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού - Ο ρόλος της ΑΙ και της κλιματικής αλλαγής

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Decathlon: Το άλμα στον τζίρο, τα μερίσματα και τα σχέδια για επέκταση – Πού θα ανοίξει το νέο κατάστημα
Business

Με πόσο «τρέχει» ο τζίρος της Decathlon - Το επόμενο βήμα

Νέο υποκατάστημα έχει στα σκαριά η ελληνική θυγατρική της αλυσίδας αθλητικών ειδών Decathlon - Τι μέρισμα θα δώσει από τα κέρδη του 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΤτΕ: Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Economy

Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ένδυση – Υπόδηση
Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Κοινωνία

Α. Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στο «Χωριάτικο» και στις εταιρείες-φαντάσματα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, το δίκτυο αρτοποιείων και η έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-σφραγίδες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Γιώργος Μανέττας
ΤτΕ: Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές
Economy

Εκτοξεύτηκαν οι απάτες με κλοπή κωδικών στις άμεσες πληρωμές

Το 2025 τα περιστατικά απάτης στις μεταφορές πίστωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, στον αριθμό κατά 95% και στην αναλογούσα αξία τους κατά 41%, σύμφωνα με την ΤτΕ

Μελίνα Ζιάγκου
ΤτΕ: Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Economy

Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ενοίκια: Άνοδος 12,7% στις καλές πιάτσες της Αθήνας
Ένδυση – Υπόδηση

Πόσο πάει το τετραγωνικό στους «χρυσούς» δρόμους του εμπορίου

Στα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα ανήλθαν τα ενοίκια καταστημάτων το 2025, σύμφωνα με έρευνα της PWC– Μόλις 2% τα κενά καταστήματα στις προνομιακές τοποθεσίες

Γιώργος Μανέττας
Επιστροφή ενοικίου: Πόσα θα πάρετε τον Νοέμβριο – Οι παγίδες και τα παραδείγματα
Ακίνητα

Επιστροφή ενοικίου: Τα ποσά και οι παγίδες [παραδείγματα]

Οι δικαιούχοι, τα εισοδηματικά όρια και οι φοιτητικές κατοικίες – Τι αλλάζει στον υπολογισμό αν μετακομίσατε ή νοικιάσατε για λίγους μήνες

Καλαφάτης: Προτεραιότητά μας, η σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις προς όφελος της χώρας
Πολιτική

Προτεραιότητά μας, οι μεταρρυθμίσεις προς όφελος της χώρας, λέει ο Σταύρος Καλαφάτης

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει στην πράξη και μετατρέπεται σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και ανάπτυξης, λέει σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης,Σταύρος Καλαφάτης

Εμπόριο: Οι σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας, η «φλεγόμενη» Ευρώπη και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία
Economy

Η Ευρώπη φλέγεται... Ποιες οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Ενδεχόμενη παράταση ή κλιμάκωση των κοινωνικών αναταραχών θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, σύμφωνα με τη Eurobank

Latest News
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα

Αντιμετωπίζοντας μια στεγαστική κρίση, η Πράγα δρομολογεί διάφορα έργα με τη στήριξη ιδιωτών επενδυτών, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών σε νέες κατοικίες και πάρκα

Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της

Παρά το σερί κερδών τα τελευταία δύο τρίμηνα, η Deckers αναθεώρησε προς τα κάτω το ετήσιο guidance επηρεάζοντας έτσι την τιμή της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών

Πέρα από την αύξηση του κόστους μεταφοράς και θέρμανσης, η ενεργειακή κρίση ασκεί επιπλέον πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, της ένδυσης, των συσκευασιών

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο

Μια πλούσια εβδομάδα για τις αγορές, καθώς συνεδριάζουν Fed, ΕΚΤ και BOJ και Big Tech ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τριμήνου

Τζούλη Καλημέρη
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

Περισσότερα ξόδεψαν το 2025 οι τουρίστες - Σε ποιές περιοχές του κόσμου τουρισμός είχε θετικό πρόσημο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
UBS: Στο 15% η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών το 2026 και το 2027 – Οι κλάδοι που ξεχωρίζει
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Επιμένει.. ευρωπαϊκά παρά την αναταραχή – Ποιους κλάδους προτιμά

Διατηρεί τη θετική της στάση η UBS για τις μετοχές της Ευρωζώνης η ελβετική τράπεζα – Στις 7.100 μονάδες ο στόχος για τον Euro Stoxx 50 τον Ιούνιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Wall Street

O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο NYSE και στο Nasdaq καλά κρατεί... - Η IPO της Anthropic αναμένεται ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχία για το δεύτερο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ
Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ

Όποια και να είναι η μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, θα έχει ο προϋπόθεση την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, σύμφωνα με τον Άντι Μπέρναμ.

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Ομόλογα

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών

Τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ
World

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ

Η εμφάνιση του CEO της Audi σε προεκλογική συγκέντρωση δίπλα στον Τραμπ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Κοινωνία

Α. Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στο «Χωριάτικο» και στις εταιρείες-φαντάσματα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, το δίκτυο αρτοποιείων και η έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-σφραγίδες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Γιώργος Μανέττας
Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων
World

Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, αρκετοί ηγέτες έχουν ζητήσει ριζική μεταρρύθμιση του μοντέλου της ΕΕ, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν μόνο μικρές και επιφανειακές αλλαγές

Νατάσα Ρουγγέρη
Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία
World

Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία

Από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έως τον πόλεμο στο Ιράν, δυνάμεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Fed περιπλέκουν τον αγώνα της κατά του επίμονου πληθωρισμού.

Ιράν: Ο πόλεμος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο
World

Πώς ο πόλεμος του Ιράν άλλαξε για πάντα τον κόσμο

Κάποιες από τις δραματικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μόλις αρχίζουν να γίνονται ορατές και καμία δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision
English Edition

Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision

Vangelis Liolios and his close associate have finished testifying in the basketball match-fixing case. A decision on detention is expected shortly

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies