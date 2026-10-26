Άνεργοι: Αποκλίσεις και ευτράπελα στην καταμέτρηση

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Τεράστια παραμένει η απόκλιση των στοιχείων των ανέργων που κατέγραψαν για τον Αύγουστο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ). Και οι δύο υπηρεσίες καταγράφουν αποκλιμάκωση του προβλήματος, ωστόσο η μεταξύ τους διαφορά είναι δυσθεώρητη καθώς η ΕΛΣΤΑΤ «μετράει» 350.800 ανέργους (ποσοστό ανεργίας 7,4%) και η ΔΥΠΑ 717.926 εγγεγραμμένους στα μητρώα της.

Η μεταξύ τους απόκλιση αγγίζει τις 367.126 άτομα, δηλαδή η ΔΥΠΑ καταγράφει αριθμό ανέργων υψηλότερο κατά 95,55% από αυτόν της ΕΛΣΤΑΤ. Ταυτοχρόνως δεν λείπουν και τα «ευτράπελα».

Κατά τον μήνα Αύγουστο η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε μείωση της ανεργίας σε σχέση με τον Ιούλιο κατά 25.708 άτομα και ποσοστό -0,5%. Αντιθέτως τα στοιχεία της ΔΥΠΑ δείχνουν αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 2.598 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 0,4%.

Ο Αύγουστος του 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε κατά -1,4%, από 8,8% σε 7,4%. Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 350.800 σημειώνοντας μείωση κατά 67.181 σε σχέση με τον Αύγουστο του 20245 (-16,1%) και κατά 25.656 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023 (-6,8%).

Αντιστοίχως, η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε για τον περασμένο Αύγουστο 717.926 εγγεγραμμένους ανέργους αναζητούντες εργασία. Από αυτούς 369.342 άτομα (ποσοστό 51,4%) είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι περισσότεροι κατά 2.598 άτομα (αύξηση 0,4%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 και λιγότεροι κατά 72.918 άτομα (μείωση 9,2%) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Οι αποκλίσεις

Γιατί υπάρχουν όμως αυτές οι διαφορές στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ); Το ποσοστό ανεργίας της ΔΥΠΑ πλησιάζει το 16% και της ΕΛΣΤΑΤ κυμαίνεται γύρω στο 7,4%. Πρόκειται για διαφορετική μεθοδολογία μέτρησης ή για αδυναμία καταγραφής της πραγματικής ανεργίας;

Η αλήθεια είναι ότι η απόκλιση αυτή καταγράφεται επί σειρά δεκαετιών. Η κατάσταση δεν άλλαξε θεαματικά με την υποτιθέμενη «εκκαθάριση» του μητρώου ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι αποκλίσεις παραμένουν υψηλές.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Εργατικού Δικαίου και πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλο, «η συνεχιζόμενη απόκλιση των δύο κρατικών Οργανισμών στην καταμέτρηση των ανέργων εγείρει ερωτηματικά και ταυτόχρονα εκθέτει τη χώρα μας. Δημιουργεί προβληματισμό για τους θεσμικούς χειρισμούς στο μείζον κοινωνικό της ανεργίας το γεγονός ότι οι δύο υπηρεσίες διαφωνούν ακόμη και στο αν έχουμε αύξηση ή μείωση της ανεργίας». Οι διαφορές και οι αποκλίσεις – κατά τον κ. Μητρόπουλο – οφείλονται στο γεγονός ότι αφενός οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ανεργίας εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ δεν περιλαμβάνουν τους μακροχρόνια ανέργους (πάνω από 12 μήνες) που υποχρεωτικά εκ της νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη της η ΔΥΠΑ. Και αφετέρου στο ότι η ΕΛΣΤΑΤ εκλαμβάνει ως εργαζομένους και όσους εργάζονται τουλάχιστον μία ώρα την εβδομάδα (4 ώρες τον μήνα).

Διαφορετικοί δείκτες

«Πρόκειται για διαφορετικούς δείκτες, που καταρτίζονται µε διαφορετικές μεθοδολογίες και αντιστοιχούν σε διαφορετικούς πληθυσμούς» σημειώνει η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Και εξηγεί: «Η ανεργία (στις μηνιαίες αναφορές) είναι εποχικά προσαρμοσμένη, ενώ τα στοιχεία εγγεγραμμένων ανέργων της ΔΥΠΑ δεν έχει νόημα να υποστούν εποχική προσαρμογή. Επίσης, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ προσμετρά µόνο όσους δεν εργάζονται, αναζητούν εργασία και είναι άμεσα διαθέσιμοι να αναλάβουν εργασία, στο μητρώο της ΔΥΠΑ εγγράφεται οποιοσδήποτε δηλώσει άνεργος και αναζητεί εργασία, αλλά η ενεργή αναζήτηση και διαθεσιμότητα για εργασία δεν επιβεβαιώνονται συστηματικά, παρά µόνο σποραδικά. Αυτό σημαίνει πως ένας άνεργος που δεν αναζητεί εργασία μπορεί να είναι εγγεγραμμένος άνεργος στη ΔΥΠΑ, αλλά η ΕΛΣΤΑΤ τον προσμετρά ως ανενεργό (εκτός εργατικού δυναμικού) και όχι ως άνεργο, βάσει του σχετικού ορισμού του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας».

Αντιστοίχως, η ΕΛΣΤΑΤ για το ίδιο θέμα υπογραμμίζει ότι η Ερευνα Εργατικού Δυναμικού ακολουθεί τους διεθνείς ορισμούς κατά τους οποίους άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία α) δεν εργάζονται, β) αναζητούν εργασία και γ) είναι άμεσα διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία. Και αναφέρει τα εξής: Στη ΔΥΠΑ μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε πολίτης ηλικίας 15-74, πλην μαθητών και φοιτητών. Κατά την εγγραφή τους, τα άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν στις ενέργειες ενίσχυσης καταγράφονται ως «αναζητούντες εργασία» ενώ δεν καταγράφεται η διαθεσιμότητά τους για να αναλάβουν εργασία.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω άτομα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως «αναζητούντες» καθ’ όλη τη διάρκεια εγγραφής τους στη ΔΥΠΑ.

Ομάδες πληθυσμού

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού και των εγγεγραμμένων ως ανέργων στη ΔΥΠΑ εξαιτίας των διαφορών στους χρησιμοποιούμενους ορισμούς. Κατά συνέπεια, οι ομάδες πληθυσμού που καταγράφονται στον δείκτη ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι διαφορετικές από εκείνες που εγγράφονται στη ΔΥΠΑ, γεγονός που εξηγεί και τη διαφορά των μεγεθών τους.

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