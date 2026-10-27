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Πόθεν έσχες: Νέα καταληκτική ημερομηνία – Μέχρι πότε θα υποβάλλεται

Τι προβλέπεται σε τροπολογία των συναρμόδιων υπουργείων που κατατέθηκε στη Βουλή

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 27.10.2026, 11:13
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Πόθεν έσχες: Νέα καταληκτική ημερομηνία – Μέχρι πότε θα υποβάλλεται
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Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου για υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες προβλέπεται με τροπολογία των συναρμόδιων υπουργείων η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 26 Οκτωβρίου.

Η ρύθμιση αντικαθιστά την τρίμηνη προθεσμία υποβολής μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και προβλέπεται να ισχύσει και για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» του 2026, με χρήση 2025, εφόσον ψηφιστεί.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, η υποβολή θα εξακολουθεί να ξεκινά μετά το κλείσιμο της φορολογικής δήλωσης, αλλά το χρονικό περιθώριο δεν θα εξαρτάται πλέον από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων στην εφορία. Η προθεσμία θα είναι σταθερή και ορίζεται στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Σημειωτέον ότι η προθεσμία για την αρχική δήλωση πόθεν έσχες παραμένει ως έχει: υποβάλλεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την 16η ημέρα του μήνα που έπεται της απόκτησης της ιδιότητας του υπόχρεου. Δηλαδή, η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις ετήσιες δηλώσεις όσων διατηρούν την ιδιότητα ή τη θητεία τους, καθώς και τις δηλώσεις που οφείλονται για ένα ή τρία έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου.

Η υποβολή συνεχίζει να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Η διάταξη

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 της εν λόγω τροπολογίας αναφέρεται: «1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, οι λέξεις «εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αποκλειστικά έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους» και η παρ. Ι διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη δέκατη έκτη (Ιδη) ημέρα του μήνα που έπεται της απόκτησης της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται απόχρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεψάλαιο Β’. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υιτόχρεων και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας. Ειδικά, για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α) του άρθρου ό και της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 8, η Δ.ΓΙ.Κ. υποβάλλεται και για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη δημοσίευση στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως της λήξης της θητείας. Η Δ.ΙΙ.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ψορολογίας εισοδήματος και αποκλειστικά έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.».

2. Η παρ. Ι εφαρμόζεται και για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμψερόντων του έτους 2026 (χρήση 2025).

Τι αλλάζει

Μέχρι σήμερα, η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες έπρεπε να υποβληθεί εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για το 2026, η ισχύουσα προθεσμία είναι η 3η Νοεμβρίου, ενώ η τροπολογία μεταφέρει το όριο για τις ετήσιες δηλώσεις του έτους αυτού στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η προς ψήφιση ρύθμιση δεν αφορά μόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, αλλά και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, βάσει του άρθρου 23 του ν. 5026/2023.

Η τροπολογία διευκρινίζει ρητά ότι «εφαρμόζεται και για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2026 (χρήση 2025)».

Η ρύθμιση, εφόσον ψηφιστεί, θα δίνει μια πιο προβλέψιμη διορία στους 300.000 υπόχρεους υποβολής Πόθεν Εσχες, καθώς η καταληκτική ημερομηνία θα είναι πλέον σταθερή και όχι σε συνάρτηση με την προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων.

Αυτό είναι και το σκεπτικό του νομοθέτη, καθώς, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τη διάταξη, η ισχύουσα ρύθμιση που ορίζει ότι ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ. Π.Κ.) Και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Κ.) υποβάλλεται εντός τριών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος. Έχει όμως ως αποτέλεσμα «κάθε μετάθεση Φορολογικής προθεσμίας να μετακινεί και την καταληκτική ημερομηνία  των ετήσιων Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. Οι υπόχρεοι και οι αρμόδιοι Φορείς χρειάζονται, επομένως, να παρακολουθούν τις μεταβολές Φορολογικής προθεσμίας και να επαναπροσδιορίζουν τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων αυτών, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου».

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