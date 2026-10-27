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HotelBrain: Εξαγόρασε το Filerimos Village Hotel στη Ρόδο

Το Filerimos Village Hotel που εξαγοράζει η HotelBrain είναι ένα οικογενειακό resort με 230 δωμάτια και bungalows, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 40 στρεμμάτων

Τουρισμός 27.10.2026, 09:43
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HotelBrain: Εξαγόρασε το Filerimos Village Hotel στη Ρόδο
Newsroom

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Στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου HotelBrain, που αριθμεί περισσότερα από 110 τουριστικά καταλύματα σε πάνω από 36 προορισμούς της Ελλάδας, προστίθεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα 230 δωματίων, Filerimos Village Hotel στη Ρόδο.

Η νέα συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε δημοφιλείς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στα Δωδεκάνησα.

Το Filerimos Village Hotel

Το Filerimos Village Hotel βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Ρόδου, σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» και 8 χιλιομέτρων από την πόλη της Ρόδου. Πρόκειται για ένα οικογενειακό resort με 230 δωμάτια και bungalows, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 40 στρεμμάτων, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον.

Με προσανατολισμό στον οικογενειακό τουρισμό και την all inclusive φιλοξενία, το ξενοδοχείο διαθέτει δύο μεγάλες πισίνες, παιδική πισίνα, υδάτινο πάρκο με νεροτσουλήθρες, καθώς και πλήθος εγκαταστάσεων αναψυχής και αθλητισμού.

Οι παροχές του περιλαμβάνουν εστιατόριο ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, παιδικό club, γήπεδα τένις, μπάσκετ και βόλεϊ, ενώ η παραλία της Ιαλυσού βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων.

Μέσα από ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών μονάδων και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στις μακροχρόνιες μισθώσεις, ο όμιλος εδραιώνεται συνεχώς στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά και παράλληλα επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών φιλοξενίας, στη λειτουργική αποδοτικότητα και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον ελληνικό τουρισμό.

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