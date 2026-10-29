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Eldorado Gold: Έσοδα 511,9 εκατ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο 2026 – Ποιες είναι οι προοπτικές παραγωγής

Η Eldorado Gold αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις παραγωγής για το 2026, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, σε 405.000–440.000 ουγκιές χρυσού

Business 29.10.2026, 14:24
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Eldorado Gold: Έσοδα 511,9 εκατ. δολαρίων το γ’ τρίμηνο 2026 – Ποιες είναι οι προοπτικές παραγωγής
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Τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2026 ανακοινώνει η Eldorado Gold, ενώ επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για το 2026. Οι Σκουριές και η McIlvenna Bay προχωρούν προς την εμπορική παραγωγή.

Ως προς τις λειτουργικές της δραστηριότητες, η εταιρεία είχε παραγωγή χρυσού 106,351 ουγκιές ενώ οι πωλήσεις χρυσού ανήλθαν στις 107.164 ουγκιές με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή χρυσού ανά ουγκιά που πωλήθηκε τις 4.326 δολάρια.

Το συνολικό κόστος μετρητών ανήλθε στα 1.415 δολάρια ανά ουγγιά που πωλήθηκε, ενώ το συνολικό κόστος διατήρησης (“AISC”)(1): 2,050 $ ανά ουγγιά που πωλήθηκε.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες έφτασαν στα 452,3 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 108,6 εκατ. δολαρίων σε κεφάλαιο έργου και 84,3 εκατ. δολαρίων σε επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο στις Σκουριές, καθώς και 87,5 εκατ. δολαρίων σε κεφάλαιο έργου που επενδύθηκε στο McIlvenna Bay.

Το κεφάλαιο ανάπτυξης  στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 105,1 εκατ. δολάρια, ενώ το κεφάλαιο διατήρησης στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε σε 52,1 εκατ. δολάρια.

Στα 511,9 εκατ. τα έσοδα της Eldorado Gold

Για το γ’ τρίμηνο του 2026 η εταιρεία πέτυχε έσοδα 511,9 εκατ. δολαρίων ενώ το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 199,8 εκατ. δολάρια.

Τα καθαρά μετρητά που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα  134,8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκαν στα 248,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών ανήλθαν στα 396,8 εκατ. δολάρια στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς να περιλαμβάνονται 71,9 εκατ. δολάρια δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων που προορίζονται για την αποπληρωμή του δανείου της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης των Σκουριών.

Έπειτα, τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους ανέρχονται στα 118,0 εκατομμύρια δολάρια ή 0,45 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφτασαν στα 127,0 εκατ. δολάρια ή 0,49 δολάρια ανά μετοχή το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Οι προσαρμογές του τρίτου τριμήνου του 2026 περιλαμβάνουν ζημία 7,4 εκατ. δολαρίων από τη μετατροπή σε συναλλαγματικές ισοτιμίες των υπολοίπων αναβαλλόμενων φόρων και μη πραγματοποιηθείσα ζημία 4,0 εκατ. δολαρίων από χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (“Προσαρμοσμένο EBITDA”) ανήλθε στα 275,2 εκατομμύρια δολάρια το 3ο τρίμηνο του 2026.

Επίσης, οι ενοποιημένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 191,1 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026, αντανακλώντας το σημαντικό ύψος των επενδύσεων στις Σκουριές και στο McIlvenna Bay, καθώς και τα δύο έργα προχωρούν προς την εμπορική παραγωγή. Για πρόσθετη πληροφόρηση, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay ανήλθαν σε 98,3 εκατ. δολάρια.

Eldorado Gold: Προοπτικές παραγωγής και κόστους

Με βάση τις επιδόσεις από την αρχή του έτους έως και το τρίτο τρίμηνο, η Eldorado αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις παραγωγής για το 2026 από τα λειτουργούντα περιουσιακά στοιχεία της, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, σε 405.000–440.000 ουγκιές χρυσού, έναντι της αρχικής πρόβλεψης των 430.000–490.000 ουγκιών. Οι ισχυρές επιδόσεις στο Lamaque, με την αυξανόμενη συνεισφορά του υψηλής περιεκτικότητας μεταλλεύματος από το Ormaque, αντισταθμίζουν εν μέρει τη χαμηλότερη αναμενόμενη παραγωγή στα Kisladag και Ολυμπιάδα.

Ως προς την Kisladag, η χαμηλότερη παραγωγή για το 2026 οφείλεται κυρίως στο μετάλλευμα χαμηλότερης περιεκτικότητας που συνδέεται με την τρέχουσα ακολουθία εξόρυξης, καθώς και στη βραδύτερη από την προγραμματισμένη πρόοδο των εξορυκτικών εργασιών κατά το τρίτο τρίμηνο, η οποία καθυστέρησε την πρόσβαση σε υλικό υψηλότερης περιεκτικότητας. Υλικό υψηλότερης περιεκτικότητας αποτίθεται πλέον στη βόρεια εγκατάσταση σωρών έκπλυσης (North Heap Leach Pad). Ωστόσο, λόγω του κύκλου έκπλυσης διάρκειας περίπου 300 ημερών, το σχετικό όφελος στην παραγωγή αναμένεται προς το τέλος του τέταρτου τριμήνου και εντός του 2027.

Ως προς την Ολυμπιάδα, η χαμηλότερη παραγωγή για το 2026 αντανακλά κυρίως το χρονοδιάγραμμα της επέκτασης δυναμικότητας στους 650 χιλ. τόνους ετησίως (ktpa), η οποία μειώνει την αναμενόμενη δυναμικότητα επεξεργασίας και παραγωγή του τέταρτου τριμήνου. Η επίτευξη της ονομαστικής δυναμικότητας επεξεργασίας των 650 ktpa αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2027. Επιπλέον, υλικό με αυξημένη περιεκτικότητα σε μόλυβδο και ψευδάργυρο, το οποίο επρόκειτο να υποβληθεί σε επεξεργασία κατά το τρίτο τρίμηνο, αποθηκεύτηκε προσωρινά σε σωρούς. Η επεξεργασία του υλικού αυτού αναμένεται να ξεκινήσει κατά το τέταρτο τρίμηνο, μέσω προγράμματος ελεγχόμενης ανάμειξης, με στόχο τη διατήρηση της σταθερής λειτουργίας της μονάδας και τη βελτιστοποίηση των ανακτήσεων.

Για τη Lamaque, η ισχυρή επιχειρησιακή εκτέλεση και η αυξανόμενη συνεισφορά του υψηλής περιεκτικότητας μεταλλεύματος από το Ormaque εξακολουθούν να στηρίζουν τις ισχυρές παραγωγικές επιδόσεις. Το Ormaque καθίσταται ολοένα σημαντικότερη πηγή μεταλλεύματος υψηλής περιεκτικότητας για το Lamaque.

Στις Σκουριές η πρόβλεψη παραγωγής χρυσού για το 2026 αναθεωρήθηκε σε 10.000–35.000 ουγκιές, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης των 60.000–100.000 ουγκιών, λόγω της βραδύτερης από την αναμενόμενη σταδιακής αύξησης της παραγωγής. Η αναθεώρηση αφορά το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής αύξησης της παραγωγής και δεν μεταβάλλει τις προσδοκίες της Εταιρείας για τη μακροπρόθεσμη σχεδιαστική δυναμικότητα των Σκουριών. Η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2026.

Στη McIlvenna Bay η παραγωγή χρυσού εξακολουθεί να κινείται εντός του προβλεπόμενου εύρους των 5.000–10.000 ουγκιών για το 2026. Η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2026.

Προβλέψεις στο κόστος

Η ενοποιημένη πρόβλεψη συνολικού κόστους μετρητών για τα λειτουργούντα περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένων των Σκουριών και του McIlvenna Bay, αναθεωρήθηκε σε 1.400–1.500 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, έναντι της αρχικής πρόβλεψης των 1.220–1.420 δολαρίων ανά πωληθείσα ουγκιά.

Η πρόβλεψη για το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) αναθεωρήθηκε σε 1.975–2.125 δολάρια ανά πωληθείσα ουγκιά, έναντι της αρχικής πρόβλεψης των 1.670–1.870 δολαρίων ανά πωληθείσα ουγκιά. Οι αναθεωρήσεις αντανακλούν κυρίως:

  • Υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες διατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της νωρίτερης από το αναμενόμενο μετάβασης της υπόγειας ανάπτυξης του Ormaque στο Lamaque από κεφάλαιο ανάπτυξης σε κεφάλαιο διατήρησης, μετά την έγκαιρη έκδοση της σχετικής άδειας και την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης, καθώς και τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου διατήρησης στην Ολυμπιάδα.
  • Χαμηλότερη παραγωγή στα Kisladag και Ολυμπιάδα, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την υψηλότερη παραγωγή στο Lamaque.
  • Υψηλότερες δαπάνες δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, λόγω των υψηλότερων πραγματοποιηθεισών τιμών των μετάλλων.

Eldorado Gold: Βήμα προόδου το γ’ τρίμηνο

«Το τρίτο τρίμηνο σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Eldorado. Οι Σκουριές παρήγαγαν το πρώτο συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού και το McIlvenna Bay συνέχισε να αυξάνει τη παραγωγή του μετά την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού και ψευδαργύρου. Στις Σκουριές, η αύξηση της παραγωγής διήρκεσε περισσότερο και κόστισε περισσότερο από ό,τι αναμέναμε, και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό ευθέως», δήλωσε ο Christian Milau, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

«Εστιάζουμε στην ασφαλή ολοκλήρωση των υπόλοιπων εργασιών θέσης σε λειτουργία, στην επίτευξη εμπορικής παραγωγής και στη διαμόρφωση σταθερών, προβλέψιμων λειτουργικών επιδόσεων.

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Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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