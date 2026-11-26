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Φάρσα αποδείχτηκε το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Blue Star Paros, καθώς ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο πλοίο δεν εντόπισε κάτι.

Το τηλεφώνημα έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (25/11) την ώρα που το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά προς Σύρο – Τήνο – Μύκονο, με αποτέλεσμα να δοθεί άμεσα εντολή από τον θάλαμο του υπουργείου Ναυτιλίας, το πλοίο να παρεκκλίνει της πορείας του και να κατευθυνθεί στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος, καθώς και από σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Το πλοίο έδεσε περίπου στις 10:15 στο λιμάνι του Λαυρίου, ενώ στο σημείο μετέβησαν επίσης κλιμάκια της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Μετά τη διενέργεια του ελέγχου στο πλοίο δεν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και 65 μέλη πληρώματος και υπήρχαν 29 Ι.Χ., οκτώ δίκυκλα και 24 φορτηγά.