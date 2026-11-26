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Tη δύναμη της boutique φιλοξενίας να δημιουργεί αξία πέρα από τη διαμονή, συνδέοντας τη μοναδικότητα κάθε ξενοδοχείου με την ταυτότητα του προορισμού ανέδειξε το Πρόγραμμα Boutique Hotel του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) με τη συμμετοχή του στη διεθνή έκθεση XENIA 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, ανατέμνοντας τη σύγχρονη προσέγγιση της ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας, με επίκεντρο την αυθεντικότητα, τη διαφοροποίηση, τη βιωματική φιλοξενία και τη συλλογική εξωστρέφεια.

Στο επίκεντρο της συμμετοχής του Προγράμματος Boutique Hotel βρέθηκαν η ενίσχυση του επίσημου Σήματος πιστοποίησης, η συλλογική δράση της Κοινότητας, καθώς και η ανάδειξη αυθεντικών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο του Προγράμματος αποτέλεσε σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για Μέλη της Κοινότητας των πιστοποιημένων Boutique Hotels, επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου, εκπροσώπους της Πολιτείας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι στο επίκεντρο της φετινής συμμετοχής του Προγράμματος βρέθηκε η ειδική θεματική εκδήλωση «Be Boutique. Beyond the Stay», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Red Spot Stage της έκθεσης, με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση και έντονο ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Με αφορμή την πρόσφατη δράση «Drive. Stay. Experience. – The Boutique Hotel Road Trip Series | Mani Edition», η εκδήλωση άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη και τον ρόλο της Boutique φιλοξενίας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Μέσα από δύο θεματικά panels, εκπρόσωποι της ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του τουριστικού marketing, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημιουργοί ταξιδιωτικού περιεχομένου συναντήθηκαν σε έναν ζωντανό διάλογο, συνδυάζοντας την επιχειρηματική εμπειρία με τη στρατηγική γνώση και τη δημιουργικότητα.

Επιπλέον, η παρουσίαση της δράσης «Drive. Stay. Experience.» ανέδειξε στην πράξη τη στρατηγική κατεύθυνση του Προγράμματος προς ένα σύγχρονο μοντέλο επικοινωνίας, που ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες, προσδοκίες και συνήθειες του ταξιδιωτικού κοινού. Μέσα από την παραγωγή πρωτότυπου βιωματικού περιεχομένου, τη συνεργασία των πιστοποιημένων ξενοδοχείων με δημιουργούς περιεχομένου και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, το Πρόγραμμα δημιουργεί νέες ευκαιρίες προβολής για τα Μέλη του στην ελληνική και τη διεθνή τουριστική αγορά. Παράλληλα, η συνεργασία των ξενοδοχείων υπό την ομπρέλα ενός κοινού Σήματος αναδεικνύει τη συλλογική αξία της δράσης τόσο για τα ίδια τα ξενοδοχεία όσο και για τον προορισμό.

Υπογραμμίζεται ότι δια της συμμετοχής του στη XENIA 2026, το Πρόγραμμα Boutique Hotel του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος επιβεβαίωσε τον διττό του ρόλο: αφενός τη θεσμική αναγνώριση και τη θωράκιση της ιδιαίτερης ταυτότητας των boutique ξενοδοχείων μέσω του επίσημου σήματος πιστοποίησης και αφετέρου την ενεργή υποστήριξη μιας δυναμικής Κοινότητας επιχειρήσεων μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής, δικτύωσης, εκπαίδευσης και εξωστρέφειας. Αυτούς τους ρόλους ανέδειξε κατά την ομιλία της στην 14η Γενική Συνέλευση του Ξ.Ε.Ε. η επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος, κα. Αιμιλία Βλάμη, παρουσιάζοντας παράλληλα την πορεία του Προγράμματος, τον απολογισμό των δράσεών του, τις στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο και την αναπτυξιακή πορεία της κοινότητας των πιστοποιημένων boutique ξενοδοχείων, η οποία αριθμεί πλέον πάνω από 300 μέλη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εντατικοποίηση των ενεργειών για τη θωράκιση του Συλλογικού Εμπορικού Σήματος «Boutique Hotel», με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του, την προστασία των πιστοποιημένων ξενοδοχείων και την ορθή ενημέρωση του ταξιδιωτικού κοινού.

Τέλος, ξεχωριστή αναφορά στο Πρόγραμμα έκανε ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. και Πρόεδρος της HOTREC, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, υπογραμμίζοντας ότι το Επιμελητήριο στηρίζει ενεργά και συστηματικά την Κοινότητα, αναφέροντας ότι: «το Πρόγραμμα δεν είναι απλώς μια πιστοποίηση, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που ενώνει τη δημιουργικότητα, την ποιότητα και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα στον χώρο της φιλοξενίας».