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Είτε πρόκειται για κλαδικά στοιχεία είτε για μαρτυρίες επαγγελματιών, αρχίζουν να γίνονται αισθητοί κάποιοι παλμοί —αν όχι ανάκαμψης, τουλάχιστον σταθεροποίησης— στην αγορά κρασιού των ΗΠΑ. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει ο ιταλικός οινοποιητικός κλάδος, ο οποίος έδωσε δυναμικό «παρών» στην πρώτη διοργάνωση της έκθεσης Vinitaly στη Νέα Υόρκη στα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πρόσφατη εσωτερική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ιταλών Οινοποιών (Unione Italiana Vini – UIV), σχεδόν το 75% των ερωτηθέντων επαγγελματιών υπέδειξε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την περιοχή όπου ο Ιταλικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ICE) θα πρέπει να επικεντρώσει κατά προτεραιότητα τις προωθητικές του ενέργειες.

Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως οι αφρώδεις οίνοι και οι ποικιλιακοί οίνοι όπως το Sauvignon Blanc, δεν γνωρίζουν κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα ερυθρά κρασιά σε πρώτο πλάνο

Οι δείκτες της αγοράς φαίνεται να τους δικαιώνουν, αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανάρτησή της. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, οι ιταλικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά σχεδόν 17% σε αξία και κατά 6,6% σε όγκο.

Πρόκειται για μια καλοκαιρινή ανάκαμψη που μείωσε τη σωρευτική πτώση σε αξία κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους στο 6%, έναντι πτώσης 14% που είχε καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο.

Ενώ η μέση τιμή αυξήθηκε συνολικά κατά 9,5% το τρίμηνο, τα ερυθρά κρασιά σημείωσαν ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κάνοντας άλμα 33% σε αξία, έπειτα από αύξηση της μέσης τιμής τους κατά περισσότερο από 15% την ίδια περίοδο.

«Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία πρόθεση να στερηθούν τα κρασιά μας, και ιδίως τα ερυθρά μας, τα οποία ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της καλοκαιρινής άνθησης», σημειώνει ο Lamberto Frescobaldi.

Παρά την πολύ ενθαρρυντική αυτή πρόοδο, μετά από ένα «εφιαλτικό» καλοκαίρι το 2025, ο πρόεδρος της UIV καλεί ωστόσο σε σύνεση: «Θα πρέπει να περιμένουμε προτού μιλήσουμε για εξομάλυνση της αγοράς».

Δυναμισμός στις φυσαλίδες

Την άποψή του συμμερίζεται και η Αμερικανική Ένωση Χονδρεμπόρων Οίνων και Οινοπνευματωδών Ποτών (WSWA), η οποία αναφέρει στην τελευταία στατιστική της ανάλυση SipSource ότι «το κρασί παραμένει υπό πίεση, με πτώση του όγκου κατά 6,7% σε διάστημα τριών μηνών [έως τον Σεπτέμβριο] και υποχώρηση της αξίας κατά 4,2%».

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένες κατηγορίες κρασιών καταφέρνουν να ξεχωρίσουν. Αυτή είναι η περίπτωση του Prosecco και του Sauvignon Blanc, τα οποία «συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα με κέρδη σε αξία 4,8% και 5,9% αντίστοιχα».

Η σαμπάνια και οι αφρώδεις οίνοι εμφανίζονται «σχετικά δυναμικοί» στον κλάδο της εστίασης και φιλοξενίας (HORECA), «υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των περιστάσεων κατανάλωσης και των προτιμήσεων των καταναλωτών στη δυναμική των διαφόρων κατηγοριών».

Ομοίως, ενώ τα κρασιά που πωλούνται κάτω από 13 δολάρια συνεχίζουν την έντονη πτωτική τους τάση, εκείνα που τοποθετούνται στα 16 δολάρια και άνω παρουσιάζουν συνολικά μεγαλύτερη αντοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναδιάρθρωση της αμερικανικής διανομής —η οποία αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην εξαφάνιση ενός από τους βασικούς διανομείς, της RNDC— επιβαρύνει τις πωλήσεις. «Η επίδοση της κατηγορίας αντανακλά όχι μόνο τη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά και μια επίμονη πίεση στην τοποθέτηση στα ράφια και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων», παρατηρεί η WSWA.

Όσον αφορά ειδικότερα τις εισαγωγές, η ένωση αποκαλύπτει ότι ο ρυθμός πτώσης των ήσυχων οίνων που διατίθενται στην αγορά στα 9 δολάρια και άνω είναι ο μισός σε σύγκριση με εκείνον των αμερικανικών κρασιών (-2,5% έναντι -5,7%) για το δωδεκάμηνο που έληξε τον Αύγουστο του 2026. Μια ανθεκτικότητα που η ένωση αποδίδει κυρίως στην Ιταλία, η οποία δίνει ώθηση στην ανάπτυξη σε τέσσερις κατηγορίες τιμών.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Nomisma/Federvini, το 71% των Αμερικανών που αγοράζουν ιταλικά κρασιά συνεχίζουν να αγοράζουν την ίδια ποσότητα όπως και πριν, παρά τις υψηλότερες τιμές, ακόμη κι αν το 43% εξ αυτών δηλώνει ότι αναζητά πλέον προωθητικές προσφορές.

«Το ιταλικό κρασί συνεχίζει να υπεραποδίδει σε σχέση με την αμερικανική αγορά κρασιού στο σύνολό της», επιβεβαιώνει η WSWA.

Μια αγορά που παραμένει ελπιδοφόρα

Η Γαλλία, ωστόσο, δεν μένει στο περιθώριο αυτής της εξέλιξης. Συνολικά, οι γαλλικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, σε όλες τις κατηγορίες, αυξήθηκαν κατά 5% το τρίτο τρίμηνο του 2026, μια ανάκαμψη που στηρίχθηκε στα ποτά, των οποίων οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 34% μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του 2026, παραμένοντας ωστόσο ακόμη μακριά από τα επίπεδα του 2023 και του 2024.

Εντός ονομασιών προέλευσης που υποχωρούν, όπως η Βουργουνδία (πτώση 6,9% σε όγκο κατά τους δώδεκα μήνες έως τα τέλη Αυγούστου 2026), ορισμένοι εξαγωγείς καταγράφουν εξαιρετικές επιδόσεις.

Περισσότερο μια ανάσα παρά επιστροφή στην ανάπτυξη;

Η επιφυλακτικότητα παραμένει ωστόσο επιβεβλημένη, ακόμη και από την πλευρά των Ιταλών επαγγελματιών. Ενώ οι Αμερικανοί χονδρέμποροι κάνουν λόγο για «μια αγορά που σταθεροποιείται, χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε για πραγματική αναστροφή», ο Lamberto Frescobaldi προειδοποιεί ότι η ανάκαμψη ενδέχεται να υποδηλώνει περισσότερο μια αναπλήρωση των αποθεμάτων από τους Αμερικανούς παράγοντες της αγοράς παρά μια αύξηση της κατανάλωσης.

«Καθώς ο κλάδος εισέρχεται στην περίοδο των εορταστικών πωλήσεων του τέλους του έτους, η σύγκριση με ένα ιδιαίτερα δύσκολο τέταρτο τρίμηνο του 2025 θα μπορούσε να προσφέρει μια κάποια ανάσα στα αποτελέσματα σε ετήσια βάση. Ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέουμε τη βελτίωση της βάσης σύγκρισης με μια επιστροφή στην ανάπτυξη», προειδοποιεί τέλος η WSWA.