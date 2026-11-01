Βουλγαρία: Mεγάλο φαβορί η Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές – Τι δείχνουν τα exit polls

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Η Ιλιάνα Γιότοβα θεωρείται η σίγουρη νικήτρια από τα Exit Polls που δημοσιεύθηκαν λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες για -όπως όλα δείχνουν – την 7η πρόεδρο της Βουλγαρίας η οποία είχε αναλάβει το αξίωμα τον Ιανουάριο του 2026 όντας αντιπρόεδρος.

Το ζευγάρι υποψηφίων για την προεδρία, Ιλιάνα Γιότοβα – Κίριλ Βάλτσεφ, προηγείται και στις τέσσερις δημοσκοπήσεις των «Trend», «Measure», «Alpha Research» και «Market LINKS», οι οποίες δίνουν σαφές προβάδισμα στη Γιότοβα και τον Βάλτσεφ έναντι των αντιπάλων τους, Αντρέι Γκιούροφ και Γκέοργκι Κάντεφ.

Η υποστήριξη για το ζευγάρι που προηγείται κυμαίνεται μεταξύ 50,7% και 52,5%, και η διαφορά μεταξύ των υποψηφίων φτάνει έως και τις 9,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Με τις κάλπες να κλείνουν στις 20:00 κοινή ώρα Βουλγαρίας και Ελλάδας, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων για την 7η προεδρία της Βουλγαρίας (με την εξαίρεση των δύο υπηρεσιακών, Στάνκο και Νικολάι Τοντόροφ, του 1990).

Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα η οποία ανέλαβε τον Ιανουάριο, τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναμετράται με τον Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο οποίος υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική και κυρίως φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση.

Η οικονομία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, τόσο στην αποχή, όσο και στην γενικότερη απογοήτευση την στιγμή που η Βουλγαρία είναι η ασθενέστερη οικονομικά χώρα της ΕΕ, με την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.

Ελαφρώς αυξημένη προσέλευση των ψηφοφόρων

Από την άκρως απογοητευτική προσέλευση του Α΄ γύρου όπου ψήφισε μόλις το 23% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, στον Β’ γύρο η προσέλευση κινείται μεταξύ 26% και 29%. Μαζί με τα τελικά αποτελέσματα θα γίνει γνωστό και το ποσοστό της προσέλευσης.

Οι Trend και Myara αναφέρουν 26%, η Market Links 26,4% και, σύμφωνα με την Alpha Research, η προσέλευση είναι 29,1% στις 19:00. Παρά τις διαφορές αυτές, όλα τα πρακτορεία καταγράφουν την ίδια τάση – η Ιλιάνα Γιότοβα και ο Κίριλ Βάλτσεφ προηγούνται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Τα πρώτα exit polls δείχνουν επίσης ότι ορισμένοι ψηφοφόροι (από 4,1% έως 5%) έχουν επιλέξει να μην υποστηρίξουν κανένα από τα δύο ζεύγη υποψηφίων για την προεδρία.