Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα τα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς τα στοιχεία για τη μεταποίηση στις μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής έδωσαν διαφορετικά μηνύματα για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας. Οι αγορές της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν, ενώ αντίθετα ισχυρά κέρδη κατέγραψαν η Νότια Κορέα και οι κινεζικές αγορές, με τον δείκτη του Χονγκ Κονγκ να κινείται επίσης ανοδικά.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε κατά 0,33%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,58%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,24%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο 1,08% και ο Shenzhen Composite κατέγραψε κέρδη 2,44%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε υψηλότερα κατά 0,28%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχυόταν κατά 0,13% έναντι του ιαπωνικού γεν, στα 157,78 γεν. Επίσης, με ισχυρή πτώση αρχίζουν την εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αναζήτηση διπλωματικών λύσεων από τις ΗΠΑ και το Ιράν με στόχο τον τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, διεθνούς σημείου αναφοράς, υποχωρούν κατά 3,02%, στα 110,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI, με παράδοση τον Δεκέμβριο, σημειώνει πτώση 3,31%, στα 100,65 δολάρια το βαρέλι.

Στο μέτωπο της μεταποίησης, ο δείκτης PMI της RatingDog για την κινεζική βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 52 μονάδες τον Οκτώβριο, από 52,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Στην Ιαπωνία, ο αντίστοιχος δείκτης της S&P Global υποχώρησε στις 53,3 μονάδες από 54,1 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα μειώθηκε στις 51,3 μονάδες από 53,9 μονάδες, υποδεικνύοντας επιβράδυνση της μεταποιητικής δραστηριότητας, αλλά και στις δύο περιπτώσεις διατήρηση της ανάπτυξης.

Αντίθετα, η μεταποίηση στην Αυστραλία παρέμεινε σε τροχιά συρρίκνωσης για δεύτερο διαδοχικό μήνα. Ο δείκτης PMI της S&P Global διατηρήθηκε στις 49,6 μονάδες τον Οκτώβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το όριο των 50 μονάδ