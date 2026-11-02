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Πετρέλαιο: Kάτω από τα 110 δολάρια με φόντο τη διπλωματία σε ΗΠΑ και Ιράν

Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία είναι πιθανό να παραμείνουν στο άμεσο μέλλον διατηρώντας το πετρέλαιο σε διακυμάνσεις γύρω από γτα 110 δολάρια .

Commodities 02.11.2026, 08:22
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Πετρέλαιο: Kάτω από τα 110 δολάρια με φόντο τη διπλωματία σε ΗΠΑ και Ιράν
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Υποχώρησε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, εν μέσω ειδήσεων ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν αναζητούν διπλωματικές λύσεις στη σύγκρουσή τους.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές σημείο αναφοράς, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent, με παράδοση τον Ιανουάριο, σημείωσαν πτώση 3,31% στα 109,67 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Δεκέμβριο, υποχώρησαν κατά 3,34% στα 100,64 δολάρια ανά βαρέλι, αναφέρει το CNBC.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προτιμά να μην χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ και θα ήθελε να επιλύσει τη σύγκρουση με το Ιράν «διπλωματικά».

Ο Τραμπ «δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση… αυτό που εκφράζει ο πρόεδρος είναι μια ακλόνητη πεποίθηση ότι, αν χρειαζόταν να αναλάβουμε στρατιωτική δράση, θα είχαμε τη δυνατότητα να το πράξουμε — διαθέτουμε όντως όλα τα απαραίτητα μέσα για να επιτύχουμε. Ωστόσο, προτιμούμε να επιλύσουμε το ζήτημα ειρηνικά», ανέφερε ο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι ιρανικές αρχές άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι μια συμφωνία παραμένει εφικτή —μετά από διήμερες συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση του Κατάρ— υπό την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν με συγκεκριμένο και απτό τρόπο, σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο σε αναμονή επόμενων βημάτων στη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο αναφορών ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν προετοιμάζονται για περαιτέρω στρατιωτικά πλήγματα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Δημοσιεύματα από τις εφημερίδες The Wall Street Journal και The New York Times υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πιθανή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε το Σάββατο τις ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης να αντιμετωπίσουν «οποιοδήποτε επίπεδο ή είδος απειλής» με μια «άμεση, ισχυρή και γεωγραφικά απεριόριστη απάντηση».

Οι ανησυχίες σχετικά με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία είναι πιθανό να παραμείνουν στο προσκήνιο το επόμενο διάστημα.

«Οι επιθέσεις εναντίον πλοίων και διυλιστηρίων στη Μέση Ανατολή, καθώς και κατά αμάχων στην Ουκρανία, συνεχίζονται. Το γεγονός αυτό δεν ενισχύει την εμπιστοσύνη ως προς τις προοπτικές για μόνιμες εκεχειρίες στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής στην PVM Oil Associates.

«Παρόλα αυτά, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία», πρόσθεσε ο Βάργκα.

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