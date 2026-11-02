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Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα

Xρηματιστήριο Αθηνών 02.11.2026, 10:53
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Νευρικές κινήσεις και πιέσεις από τα διυλιστήρια
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με έντονη μεταβλητότητα και εναλλαγές προσήμων κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά προσπαθεί να διατηρήσει τα επίπεδα που κατέκτησε μετά την ισχυρή ανοδική αντίδραση της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,13% στις 2.615,80 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 7,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,2 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,11% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.694,88 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,05% στις 3.025,37 μονάδες.

Έντονη μεταβλητότητα και μάχη για τη διατήρηση των κεκτημένων

Μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,5% και ο τραπεζικός δείκτης κατά 6,75%, ανακτώντας μέρος του χαμένου εδάφους έπειτα από τις ισχυρές πιέσεις που είχαν προηγηθεί, ιδιαίτερα στις τραπεζικές μετοχές, η αγορά προσπαθεί σήμερα να διατηρήσει τα κεκτημένα.

Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, στη συνεδρίαση της Παρασκευής εμφανίστηκαν σημαντικοί πωλητές, ωστόσο η άνοδος της Coca-Cola HBC και, δευτερευόντως, του ΟΤΕ βοήθησε τον Γενικό Δείκτη να διατηρήσει τη δυναμική του. Παράλληλα, η ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο, με την Alpha Bank και τον ΟΤΕ να ξεχωρίζουν στη συνεδρίαση της Παρασκευής, δίνοντας επιπλέον κατεύθυνση στην αγορά.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, με βασική πηγή την ενέργεια, εξακολουθούν να προβληματίζουν, καθώς η παραμονή των τιμών σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο διάστημα αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης των οικονομιών, εφόσον δεν υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση. Την ίδια ώρα, η διόρθωση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών προκαλεί νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, ακόμη και αν η υποχώρηση του S&P 500 παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές αγορές επιχειρούν να κινηθούν ανοδικά, διαφοροποιώντας την εικόνα τους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Καθοριστικός παράγοντας για τη βραχυπρόθεσμη τάση ενδέχεται να αποδειχθεί και η στάση των ξένων επενδυτών ενόψει της ολοκλήρωσης του μήνα. Όπως σημειώνει ο κ. Ζαχαράκης, το κλείσιμο των επενδυτικών βιβλίων δημιουργεί κίνητρα για την κατοχύρωση και την υπεράσπιση των κερδών που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μετοχές που έχουν σημειώσει τις ισχυρότερες αποδόσεις στη διάρκεια της χρονιάς ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο των κινήσεων, καθώς οι διαχειριστές επιχειρούν να διαμορφώσουν την εικόνα των χαρτοφυλακίων τους στο τέλος του μήνα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy σημειώνει απώλειες 2,32%, με τη Motor Oil να είναι στο -1,56%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Credia Bank, Alpha Bank, Πειραιώς, Metlen, Aktor, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy, ΔΕΗ, Τιτάν, Βιοχάλκο, ΟΤΕ, Eurobank, Optima Bank και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, η Aegean και η Coca Cola σημειώνουν κέρδη 1,02% και 1,78% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Εθνική, Jumbo, Allwyn, ΕΛΧΑ και Κύπρου. Χωρίς μεταβολή είναι οι Λάμδα και η ΕΥΔΑΠ.

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