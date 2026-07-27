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Καζίμιρ (ΕΚΤ): Τουλάχιστον ακόμα μια αύξηση των επιτοκίων

Η ΕΚΤ θα πρέπει να προχωρήσει στην αύξηση στο πλαίσιο της μετρημένης προσαρμογής στους κινδύνους πληθωρισμού υποστηρίζει ο Καζίμιρ

World 27.07.2026, 17:28
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Καζίμιρ (ΕΚΤ): Τουλάχιστον ακόμα μια αύξηση των επιτοκίων
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον μία ακόμη φορά για να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού δεν θα ξεφύγουν από τον έλεγχο, σύμφωνα με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ.

Ακόμα και μια μικρή βελτίωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν θα αλλάξει την ανάγκη για αυστηρότερες πολιτικές, έγραψε και πρόσθεσε ότι μια κλιμάκωση του πολέμου θα δικαιολογούσε περισσότερες αυξήσεις.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση στο πλαίσιο της μετρημένης προσαρμογής μας στους κινδύνους πληθωρισμού» δήλωσε ο Κάζιμιρ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας. «Αυτό είναι δικαιολογημένο ακόμη και αν η κατάσταση βελτιωθεί κάπως».

«Σε περίπτωση που η κατάσταση κλιμακωθεί, με τις πιέσεις στις τιμές να γίνονται ισχυρότερες και πιο επίμονες, θα χρειαστεί να αυστηροποιήσουμε περισσότερο τα επόμενα τρίμηνα από ό,τι αναμένεται σήμερα» υπογράμμισε.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού

Ο Σλοβάκος υποστήριξε ότι η κύρια εστίαση της ΕΚΤ παραμένει στο πώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας επηρεάζει τις τιμές στο μπλοκ των 21 κρατών και επανέλαβε την ανάλυση της Προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ από την περασμένη εβδομάδα ότι «ο πλήρης πληθωριστικός αντίκτυπος του ενεργειακού σοκ δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί».

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις «σπάνια ανακοινώνονται» και «συχνά σχηματίζονται ήσυχα», είπε. «Μέχρι να γίνουν πλήρως ορατές, είναι δαπανηρό να αντιστραφούν. Το καθήκον μας είναι να δράσουμε πριν από αυτό το σημείο, όχι μετά».

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν προεξοφλήσει πλήρως μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, αφού το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προβλέπουν επίσης μια τέτοια κίνηση.

«Δεν εκπλήξαμε τις αγορές τον Ιούλιο και δεν πρέπει να τις εκπλήξουμε τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Καζίμιρ. «Τα εισερχόμενα δεδομένα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα πρέπει να είναι πολύ πειστικά για να μην υποστηρίξω μια ακόμη αύξηση τον Σεπτέμβριο».

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