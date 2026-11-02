Τράπεζα της Αγγλίας: Προς την πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων

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Στην πρώτη από το 2023 αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να προχωρήσει η Τράπεζα της Αγγλίας την Πέμπτη, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg σε 35 οικονομολόγους, η οποία διεξήχθη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι ερωτήθηκαν μεταξύ 29 και 30 Οκτωβρίου, αναμένουν ότι το επιτόκιο θα αυξηθεί στο 4% από 3,75%, επίπεδο στο οποίο παρέμεινε αμετάβλητο για 11 μήνες.

Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι επτά μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής θα ταχθούν υπέρ μιας αύξησης, ενώ δύο θα διαφωνήσουν. Ένα άλλο 24% προβλέπει κατανομή ψήφων 6 προς 3. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια σημαντική μεταστροφή σε σχέση με τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου για τον καθορισμό των επιτοκίων, κατά την οποία μόνο τρία μέλη της επιτροπής είχαν ψηφίσει υπέρ μιας αύξησης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ύφος των αξιωματούχων της Τράπεζας της Αγγλίας (BOE) έχει μετατοπιστεί υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων. Η τάση υπέρ της σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, σύμφωνα με το BOESPEAK, το μοντέλο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που αναπτύχθηκε από την Bloomberg Economics και παρακολουθεί τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής.

Έναρξη κύκλου σύσφιγξης;

«Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό υποδηλώνουν ότι αυτή η αύξηση θα αποτελέσει την αρχή ενός κύκλου —έστω και βραχύβιου— και όχι μια μεμονωμένη προσαρμογή» εκτιμά ο Dennis Shen, λέκτορας στο International School of Management στο Βερολίνο. «Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να ξεπεράσει το 4% έως τις αρχές του επόμενου έτους, περίπου το διπλάσιο του στόχου της Τράπεζας, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια εφησυχασμού για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής».

Εκτιμάται ότι η κεντρική τράπεζα θα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο έτος.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν, επίσης, αύξηση της πρόβλεψης για το ΑΕΠ του τρέχοντος έτους, καθώς και αναθεώρηση προς τα κάτω για την ανεργία.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια κατεύθυνση πολιτικής (forward guidance) θα δώσει η Τράπεζα σχετικά με τα επόμενα βήματά της» σημειώνει ο James Smith, οικονομολόγος στην ING Groep NV. «Εκτιμούμε ότι θα είναι εξαιρετικά επιφυλακτική, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια, αλλά τονίζοντας παράλληλα ότι τίποτα δεν είναι προδιαγεγραμμένο και ότι όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες που θα επικρατούν».