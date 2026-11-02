Τραμπ: Απειλεί με νέο συντριπτικό πλήγμα στο Ιράν

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Η Τεχεράνη προειδοποίησε χθες Κυριακή την Ουάσιγκτον πως η ενδεχόμενη επανέναρξη των εχθροπραξιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο «πιο μακρό από τον προηγούμενο», με φόντο τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ πως θα «ασχοληθεί» με μια ή δυο «τοποθεσίες» στο Ιράν.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα σε δέκα λεπτά», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα δεν απέκλεισε «ακόμη μια μικρή ‘Επική Οργή’», χρησιμοποιώντας την αμερικανική ονομασία της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου.

«Δεν έχω ακόμα τελειώσει με το Ιράν» γιατί «θέλω να είμαι ευγενικός… Αλλά, κάποια στιγμή, θα πρέπει να καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα»

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν έχω ακόμα τελειώσει με το Ιράν είναι ότι θέλω να είμαι ευγενικός… Αλλά, κάποια στιγμή, θα πρέπει να καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα» στην Ισλαμική Δημοκρατία, είπε χθες ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στην Αϊοβα.

Νωρίτερα χθες, η Τεχεράνη αντέτεινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι, αυτήν τη φορά, «σε θέση να υπαγορεύσει ούτε τη στιγμή ούτε τους όρους» τερματισμού των εχθροπραξιών.

Τυχόν «νέος πόλεμος μπορεί να είναι πιο μακρύς από τον προηγούμενο», τόνισε ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Μοχαμάντ Ακραμινιά.

Αναφερόταν στην πιο εντατική περίοδο του πολέμου, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί ιρανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ, ενώ στοίχισε επίσης τη ζωή σε χιλιάδες αμάχους τις σχεδόν 40 ημέρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Κατάπαυση του πυρός τους τερμάτισε τον Απρίλιο και ακολουθήθηκε από την υπογραφή τον Ιούνιο μνημονίου κατανόησης, που όμως έγινε κομματάκια μερικές εβδομάδες αργότερα.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν, με το Ιράν να ανταποδίδει τους βομβαρδισμούς βάζοντας στο στόχαστρο ξανά συμμάχους της Ουάσιγκτον, από τις μοναρχίες του Κόλπου ως την Ιορδανία.

Αν και παρατηρείται —συγκριτικά— αποκλιμάκωση από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, πληροφορίες του δυτικού Τύπου κάνουν λόγο για πιθανή σύντομη και εντατική νέα στρατιωτική επιχείρηση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που διεξάγονται αύριο Τρίτη.

Συνδιάλεξη Τραμπ – Νετανιάχου

Χθες, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε προχθές Σάββατο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το ενδεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Απευθυνόμενος στον Τύπο χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι συζήτησε για το Ιράν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές που επικαλέστηκε ο Axios, ο κ. Νετανιάχου επέμεινε απευθυνόμενος στον αμερικανό πρόεδρο πως πρέπει να βομβαρδιστεί ξανά το Ιράν αμέσως μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ενώ ο κ. Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να αφήσει τις διαπραγματεύσεις να ακολουθήσουν την πορεία τους.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, το κόμμα του οποίου ήρθε πρώτο στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, αλλά χωρίς δυνατότητα να εξασφαλίσει πλειοψηφία των εδρών στην Κνέσετ, επισείει συχνά την «υπαρξιακή απειλή» που αποτελεί κατ’ αυτόν το Ιράν.

«Εχουμε εξουδετερώσει τις πυρηνικές δυνατότητές τους. Μένουν ακόμη να ασχοληθούμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες», δήλωνε προχθές Σάββατο ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους.

«Θα μπορούσατε πιθανόν να κοιτάξετε στο όρος Πίκαξ, και θα έπρεπε να ασχοληθείτε με αυτό. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

Οχι μακριά από την εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, 250 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, στο όρος Κολάνγκ υπάρχουν υποψίες ότι έχει κατασκευαστεί υπόγειο συγκρότημα που φιλοξενεί δραστηριότητες στο πλαίσιο του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη απειλήσει πως θα διατάξει να βομβαρδιστεί στα τέλη Ιουλίου.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές, όπως και ότι ήθελε ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, ωστόσο τονίζει πως είναι δικαίωμά της να έχει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς.

Εχουν «ταυτοποιηθεί» στόχοι

Μπροστά σε αυτές τις απειλές, ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μάρτιο τον πατέρα του αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση, προειδοποίησε προχθές Σάββατο πως σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση η Ισλαμική Δημοκρατία θα προχωρήσει σε ανταπόδοση «άμεση, ισχυρή και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό».

Χθες ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Χουσέιν Μουχεμπί, τόνισε πως «οι γεωγραφικοί περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στον πόλεμο» έχουν πλέον «αρθεί» και «διάφοροι στόχοι» έχουν «ταυτοποιηθεί», τόσο «υλικοί» όσο και «άυλοι», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Το Ιράν έχει απειλήσει πως θα βάλει στο στόχαστρο κέντρα δεδομένων και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως και υπόγεια καλώδια στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν στην καρδιά της σύγκρουσης.

Συνεχίζονται πάντως συνομιλίες, υπό την αιγίδα του Κατάρ, εμιράτου που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο.

Αντιπροσωπεία της Τεχεράνης ταξίδεψε στην Ντόχα και ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί είπε χθες ότι ελπίζει πως «η αντίπαλη πλευρά θα φανεί λογική και θα δώσει την προτεραιότητα στη διπλωματική οδό».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παραμένει έτοιμη τόσο στο μέτωπο της άμυνας όσο και σε αυτό της διπλωματίας», συμπλήρωσε ωστόσο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στους δρόμους της Τεχεράνης, η Μοχαντέζ, νεαρή εργαζόμενη στον τομέα της υγείας, είπε πως δεν θέλει να «ανησυχεί ασταμάτητα για το τι μπορεί να συμβεί».

«Δεν φοβόμαστε άλλον έναν πόλεμο. Είμαστε ακόμα σε πόλεμο», είπε ο Εμπραχίμ, πωλητής στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, 48 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ