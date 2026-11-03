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Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων

Ενισχύονται οι αποδόσεις στα αμερικανικά ομόλογα καθώς εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ

Ομόλογα 03.11.2026, 16:30
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Αμερικανικά ομόλογα: Μικρή άνοδος των αποδόσεων
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Μικρή άνοδο καταγράφουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς ανοίξανε οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων ενώ αξιολογούν την αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή που οδήγησαν στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, δείκτης αναφοράς για τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτων και το χρέος από πιστωτικές κάρτες, αυξήθηκε κατά περισσότερες από 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,929%.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, που επηρεάζεται περισσότερο από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενισχύθηκε κατά περισσότερες από 2 μονάδες βάσης, στο 5,296%.

Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, η οποία ακολουθεί στενότερα τις αποφάσεις της Federal Reserve για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, σημείωσε άνοδο άνω των 2 μονάδων βάσης, φτάνοντας το 4,604%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% (ή το 1/100 του 1%), ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντιστρόφως ανάλογα.

Τα οικονομικά στοιχεία

Οι κινήσεις αυτές έπονται μιας ημέρας με μεικτά πρόσημα για τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ τη Δευτέρα, καθώς η απόδοση του 10ετούς τίτλου αναφοράς υποχώρησε κατά 2 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 2ετούς τίτλου σημείωσε άνοδο άνω της 1 μονάδας βάσης.

Καθώς οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες την Τρίτη για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά πώς το αποτέλεσμα θα διαμορφώσει τη σύνθεση του Κογκρέσου και πώς θα επηρεάσει τις αγορές.

Αργότερα εντός της ημέρας αναμένεται η έκθεση JOLTS για τις κενές θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Την έκθεση παρακολουθεί στενά η Fed για να διαμορφώσει άποψη για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα καταγραφεί ελαφρά αύξηση των κενών θέσεων στα 7,10 εκατ. έναντι 7,079 εκατ. τον Αύγουστο.

Την Τετάρτη αναμένονται ο δείκτης PMI για τον τομέα των υπηρεσιών (από το ISM) και τα στοιχεία της ADP για την απασχόληση, ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τη μισθοδοσία στον μη γεωργικό τομέα (nonfarm payrolls) και την ανεργία, σε μια εβδομάδα με έντονη ροή οικονομικών δεδομένων στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν μετά από αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης  για το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI)
με παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν άνοδο σχεδόν 1%, φτάνοντας περίπου τα 97 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αργό τύπου Brent
κατέγραψε ελαφρά άνοδο, διαμορφούμενο γύρω στα 105 δολάρια.

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