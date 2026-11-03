Πιερρακάκης: Επίθεση σε Τσίπρα και αντιπολίτευση για τους servicers

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Επίθεση στον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ Αλέξη Τσίπρα και στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής τις νέες παρεμβάσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις κυρώσεις στους servicers.

«Ποια κυβέρνηση που θέλει να εξυπηρετήσει τους servicers φέρνει αυτά τα μέτρα; Και ποια Αντιπολίτευση που δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τους δανειολήπτες θα αρνηθεί να ψηφίσει αυτές τις παρεμβάσεις;», διερωτήθηκε.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία Πιερρακάκη

Σταθερό επιτόκιο και αυστηρότερα πρόστιμα

Ο υπουργός ανακοίνωσε σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων του εξωδικαστικού για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, με εφαρμογή στις καταβολές από την 1η Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, το ανώτατο εποπτικό πρόστιμο της Τράπεζας της Ελλάδος στους servicers αυξάνεται από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, για ρυθμισμένη οφειλή 100.000 ευρώ με εικοσαετή αποπληρωμή, το συνολικό όφελος υπολογίζεται περίπου σε 20.200 ευρώ για εξασφαλισμένη απαίτηση και 28.600 ευρώ για ανεξασφάλιστη.

Πιερρακάκης: «Το πρόσχημα τελείωσε»

Για το αποσυρθέν άρθρο 23, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι αφορούσε συναινετικές ρυθμίσεις και δεν καταργούσε τη δικαστική προστασία.

«Το αποσύραμε, λοιπόν. Για να σας δω τώρα. Πίσω από τι θα οχυρωθείτε αυτή τη φορά;», είπε, χαρακτηρίζοντας την κριτική «πρωτοφανές κρεσέντο συνωμοσιολογίας».

«Η συγκεκριμένη διατύπωση του άρθρου 23 αποσύρθηκε. Το πρόσχημα τελείωσε. Τώρα δεν υπάρχει άλλοθι», πρόσθεσε.

Ακόμη, ο ίδιος τόνισε με νόημα: «Ακούω να ρωτούν, με ύφος μεγάλων αποκαλύψεων: «Ποιος υπαγόρευσε το άρθρο 23; Ποιος το έγραψε; Ποια συμφέροντα βρίσκονται από πίσω;

Επειδή οι υπαινιγμοί έχουν περισσέψει και η υπομονή απέναντι στη συνωμοσιολογία έχει τελειώσει, ας μιλήσουμε με γεγονότα.

Ποιοι λέτε να μας το υπαγόρευσαν; Οι servicers;

Οι ίδιοι servicers στους οποίους σήμερα δεκαπλασιάζουμε το ανώτατο εποπτικό πρόστιμο, από τις 500.000 στα 5 εκατομμύρια ευρώ;

Οι ίδιοι servicers στους οποίους επιβάλλουμε πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για συγκεκριμένες παραβάσεις;

Και προσέξτε. Αυτές οι κυρώσεις του μισού εκατομμυρίου ευρώ υπήρχαν εξαρχής στο νομοσχέδιο. Πριν από τις καταγγελίες σας. Πριν από τον θόρυβο για το άρθρο 23. Πριν από τις θεωρίες συνωμοσίας. Δεν τις προσθέσαμε για να απαντήσουμε στην Αντιπολίτευση. Τις είχαμε ήδη προβλέψει για να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες.

Μήπως οι servicers μάς υπαγόρευσαν να τους υποχρεώσουμε να παραδίδουν τα έγγραφα των δανείων;

Μήπως μας ζήτησαν να τους επιβάλουμε προθεσμίες, να περιορίσουμε τις προκαταβολές που μπορούν να απαιτούν και να προβλέψουμε αυστηρές συνέπειες όταν παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών;»

Τα πυρά στον Τσίπρα

Στρέφοντας τα πυρά του στον πρώην πρωθυπουργό, τον χαρακτήρισε «μεγάλο “πατερούλη” των funds στην Ελλάδα», αποδίδοντας στην κυβέρνησή του τη θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των servicers και μεταβίβασης δανείων.

Επικαλούμενος στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέφερε ότι τον Μάρτιο του 2019 είχαν ήδη μεταβιβαστεί δάνεια συνολικής νομικής απαίτησης 18 δισ. ευρώ.

«Δεν μπορείτε να ξαναγράψετε τα ΦΕΚ», τόνισε, καλώντας την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει τις διατάξεις: «Η ώρα των συνθημάτων τελείωσε. Η ώρα της ψήφου έφτασε».