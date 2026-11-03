Τράπεζα της Γαλλίας: Θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της Γαλλίας

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Να αναθεωρήσει επί τω χείρω την πρόβλεψη της για την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας ενδέχεται η Τράπεζα της Γαλλίας, μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το τρίτο τρίμηνο, δήλωσε ο Διοικητής Εμανουέλ Μουλέν.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη 0,4% φέτος, ποσοστό για την επίτευξη του οποίου θα απαιτούνταν μια πολύ ισχυρή επίδοση κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

«Δυστυχώς, θεωρώ ότι αυτό είναι κάπως υπερβολικά αισιόδοξο», ανέφερε ο κ. Μουλέν στο συνέδριο Jeco στη Λυών της Γαλλίας. «Σίγουρα θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή αναθεώρηση, προς τα κάτω».

Η Τράπεζα της Γαλλίας επικαιροποιεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις

Η Τράπεζα της Γαλλίας αναμένεται να επικαιροποιήσει τις μακροοικονομικές της προβλέψεις τον Δεκέμβριο, μετά την επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια – συνεδρίαση κατά την οποία θεωρείται ευρέως πιθανή μια τρίτη αύξηση επιτοκίων από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ο Μουλέν δήλωσε ότι ο πρόσφατος ρυθμός της νομισματικής σύσφιξης παραμένει κατάλληλος για τη χώρα του, ακόμη και αν η οικονομία της δεν έχει σημειώσει ανάπτυξη σε κανένα τρίμηνο φέτος, σε αντίθεση με την ευρύτερη ανθεκτικότητα που παρατηρείται στην ευρωζώνη.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε λίγο χαμηλότερη ανάπτυξη και λίγο χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με την ευρωζώνη συνολικά», ανέφερε. «Η μετρημένη αντίδραση που υιοθετήσαμε στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής είναι, επίσης, απολύτως κατάλληλη για τη Γαλλία».