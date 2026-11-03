Βιομηχανία ΗΠΑ: Πάνω από τις προσδοκίες οι παραγγελίες τον Σεπτέμβριο, εν μέσω γενικής ανάκαμψης

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Οι νέες παραγγελίες για βιομηχανικά προϊόντα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, ωθούμενες από τις παραγγελίες αεροσκαφών και μια σειρά άλλων προϊόντων, όπως έδειξαν κυβερνητικά στοιχεία την Τρίτη.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η άνοδος των επιτοκίων και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, προσαρμοσμένου για τον πληθωρισμό, θα εμποδίσουν τη μεταποιητική δραστηριότητα το επόμενο έτος

Οι βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 1,8% μετά από αύξηση 0,3% τον Αύγουστο, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει άνοδο των παραγγελιών κατά 1,2% μετά από αύξηση 0,1% τον Αύγουστο, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο.

Ποιες δαπάνες στηρίζουν τον μεταποιητικό τομέα στις ΗΠΑ

Η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και οι ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες στηρίζουν τον μεταποιητικό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 9,4% της οικονομίας.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η άνοδος των επιτοκίων και η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών, προσαρμοσμένου για τον πληθωρισμό, θα εμποδίσουν τη μεταποιητική δραστηριότητα το επόμενο έτος, ειδικά στους κλάδους που δεν επωφελούνται από τον πυρετό δαπανών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν και μια έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ISM) που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι η παραγωγή στα εργοστάσια σημείωσε αύξηση τον Οκτώβριο, το κλίμα μεταξύ των κατασκευαστών συνέχισε να επιδεινώνεται, με τη μεταβλητότητα των τιμών, τους μεγαλύτερους χρόνους παράδοσης, τους δασμούς και τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν να αναφέρονται ως κύριοι παράγοντες επιβράδυνσης.

Οι παραγγελίες βιομηχανικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο οφείλονταν στην άνοδο κατά 28,3% των παραγγελιών στον ευμετάβλητο τομέα των πολιτικών αεροσκαφών και των ανταλλακτικών τους.

Οι παραγγελίες για αμαξώματα, ανταλλακτικά και ρυμουλκούμενα αυτοκινήτων σημείωσαν μικρή άνοδο 0,1%. Οι παραγγελίες μηχανημάτων σημείωσαν άνοδο 1,5%. Οι παραγγελίες για υπολογιστές και ηλεκτρονικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 0,8% και σημείωσαν άνοδο 14,9% σε ετήσια βάση.

Οι παραγγελίες για ηλεκτρικό εξοπλισμό, συσκευές και εξαρτήματα σημείωσαν πτώση 0,3%. Η Υπηρεσία Απογραφής ανέφερε επίσης ότι οι παραγγελίες για κεφαλαιουχικά αγαθά εκτός του τομέα της άμυνας, εξαιρουμένων των αεροσκαφών, οι οποίες θεωρούνται δείκτης των επιχειρηματικών σχεδίων δαπανών για εξοπλισμό, αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Σεπτέμβριο, αντί για 0,5% όπως είχε αναφερθεί τον προηγούμενο μήνα.

Οι αποστολές αυτών των λεγόμενων βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,2%, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.