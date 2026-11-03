Κενές θέσεις εργασίας: Απροσδόκητη αύξηση τον Σεπτέμβριο

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Απροσδόκητη αύξηση σημείωσαν οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, ενώ οι απολύσεις υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρότερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό ενόψει του τέταρτου τριμήνου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, οι διαθέσιμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 333.000, φτάνοντας τα 7,52 εκατομμύρια, από 7,19 εκατομμύρια (αναθεωρημένο μέγεθος) τον Αύγουστο.

Το νούμερο αυτό ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

September job openings, hires, and total separations change little; quits increase https://t.co/1SRAm0tMNM #JOLTS #BLSdata — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) November 3, 2026

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι απολύσεις μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων που αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους.

Το «ποσοστό οικειοθελών αποχωρήσεων», το οποίο μετρά το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν οικειοθελώς τις θέσεις εργασίας τους κάθε μήνα, ανήλθε στο 2,1%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Η αύξηση των κενών θέσεων εργασίας και των προσλήψεων αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη, ωστόσο μια τέτοια άνοδος θα πρέπει να διατηρηθεί για αρκετούς μήνες, ώστε να καταδείξει ότι η αγορά εργασίας περνά σε υψηλότερη ταχύτητα. Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, πολλοί εργοδότες διστάζουν είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν το προσωπικό τους, εν μέσω υψηλών τιμών και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ωστόσο, καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιταχύνεται και οι καταναλωτές συνεχίζουν τις δαπάνες τους, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αποκτούν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διευρύνουν το δυναμικό τους.